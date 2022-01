От Эстонии до Азербайджана: о смысле многолетнего расширения НАТО на восток • 51 • Война Спусковым крючком прокси-войны на Украине может стать любая провокация из богатого арсенала англосаксов 21 января министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время своего выступления в австралийском аналитическом центре Lowy Institute (Сидней) анонсировала создание направленного против России трёхстороннего альянса с Польшей и Украиной. По этому поводу глава Форин Офис даже свою версию истории России предложила, заявив, что «Украина – гордая страна с многовековой историей. Она пережила немало вторжений от монголов до татар (from the Mongols to the Tatars). Это очень стойкие люди. Если понадобится, украинцы будут сражаться за свою страну». Насколько серьёзно можно воспринимать декларацию намерений, высказанную 45-летней чиновницей, которую ранее единодушно требовал уволить с поста лорд-канцлера Соединенного Королевства Кабинет министров Терезы Мэй, возмущенный её грубыми ошибками в работе и которая уверена, что на Украину ранее нападали монголы, а затем еще и татары? Каким бы ни был уровень образования британских чиновников, они проводят линию Британской короны, которая со времен Ивана Грозного видела на востоке врага. Спич Элизабет Трасс означает, что если США сосредоточат свои усилия на Индо-Тихоокеанском направлении, то англичанам отдан восточноевропейский ТВД. Британия уже размещает в Польше и на Украине свои военные и разведывательные объекты, позиционируя себя как Global Britain, что Элизабет Трасс и растолковала аудитории. Британский МИД опубликовал карту предполагаемого англо-польско-украинского альянса, на которой Россия и Белоруссия как «враждебные государства». А на днях Великобритания начала поставки Украине противотанковых систем NLAW. 21 января The Times со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании сообщила, что британское правительство рассматривает возможность отправки дополнительно сотен военнослужащих в страны Балтии и Польшу. Сейчас в Эстонии размещены 830 британских военных и еще 140 в Польше. На Украине сейчас «с учебной миссией» находится примерно сотня британских. Еще тридцать были туда недавно направлены для обучения пользованию противотанковыми ракетами, которые Лондон предоставил Киеву. Насколько серьезен Лондон? Защищать своих украинских партнеров британские военные не будут; во всяком случае, англичане об этом заявили. 26 декабря 2021 года Daily Express сообщила: «Британские войска готовы эвакуироваться из Украины в случае вторжения России. Командование разработало планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы вывести британские войска с Украины в случае российского вторжения». «Шаги по формированию стратегии ухода» были предприняты после заявления министра обороны Бена Уоллеса, по словам которого «крайне маловероятно», чтобы «британские силы сражались с российскими войсками на украинской земле». Военное руководство должно гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства будет безопасно выведен с украинской территории, говорится в публикации Daily Express. Якобы в случае конфликта британские военные направятся к границе с Польшей. Приказ об их эвакуации отдаст начальник Постоянного объединенного штаба британских вооруженных сил (PJHQ) генерал-лейтенант Чарльз Стрикланд, который дважды в сутки получает сведения о ситуации на Украине и решительно настроен на то, чтобы уберечь британских солдат от участия в настоящей войне. Генерал Стрикланд «не может допустить», чтобы британские военные на Украине «оказались в ловушке в случае любого (!) вторжения» (any incursion), отмечает Daily Express. Как тогда относиться к сделанному в ноябре 2020 года заявлению начальника британского Генштаба генерала Ника Картера, что «Великобритания должна быть готова к войне с Россией»? На этот вопрос 26 ноября прошлого года ответила The Times. «Британская армия возвращается в Германию перед лицом российской угрозы», – пишет издание. В германской деревушке Сеннелагер, пригороде Падерборна, создается одна из трех новых военных баз «на случай войны с Россией». В Сеннелагер будут переброшены сотни танков и беспилотников, что сделает эту военную базу одним из крупнейших армейских пунктов снабжения наряду с базами в Кении и Омане, где, если верить The Times, Соединённое Королевство также собирается противостоять российской угрозе. Британскапя база в Сеннелагере (Германия) Вообще, судя по высказываниям британских военных чиновников, диспозиция получается занятной. «Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники…» – заявил командующий Сухопутными войсками Великобритании генерал-лейтенант Ральф Вуддисс. В Германию будут переброшены модернизированные танки Challenger, бронетранспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax и артиллерийские орудия с беспилотниками. В Лондоне рассказывают, что эта техника сможет действовать по всей Европе, в том числе Эстонии и Польше. Однако The Times о возможной передислокации британских войск из Германии на Украину и возможном их участии в боевых действиях на украинской территории не упоминает. Зато французская Le Figaro указывает всем точное месте военного конфликта НАТО с Россией – Прибалтика. Излагают так: «Территория Прибалтики, примыкающая с запада к Санкт-Петербургу, кишит войсками НАТО... Они готовятся к атаке Путина, прячась в лесах и болотах и опасаясь местного русскоязычного населения. И самые активные здесь все-таки британцы. Британские силы там присутствуют постоянно и ежегодно пополняются за счет подкреплений». В 2014 году глава американского разведывательного агентства STRATFOR Джордж Фридман опубликовал любопытный текст о смысле расширения НАТО на восток. Назывался этот текст From Estonia To Azerbaijan: American Strategy After Ukraine. Восемь лет назад Фридман отметил невозможность прямых военных столкновений НАТО и России по причине отсутствия у НАТО необходимой инфраструктуры в Восточной Европе и на Украине. Сейчас эта нехватка восполняется. Вполне возможно, что заявления о тройственном союзе Великобритании, Польши и Украины, начавшаяся эвакуация сотрудников посольств США и Великобритании из Киева – это дымовая завеса для развязывания прокси-войны на украинских просторах, где спусковым крючком станет любая провокация из богатого арсенала англосаксов. 