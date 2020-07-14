От эскалации конфликта между США и Ираном выиграет только Пекин

Решение президента США Дональда Трампа отдать приказ об убийстве Кассема Сулеймани, самого влиятельного военного командира Ирана, заставило задуматься о перспективе - хотя пока еще и далекой - тотальной войны между Соединенными Штатами и Исламской Республикой. В этой ситуации есть только один победитель: Китай.

Сюжет: Войны XXI века

Санкционировав операцию, Дональд Трамп, возможно, не повторил ошибку прошлого, но в этих действиях, безусловно, есть какое-то дежавю. Когда Джордж Буш занял кресло президента в январе 2001 года, его советники-неоконсерваторы определили Китай как самую большую угрозу для США в долгосрочной перспективе. Поэтому его администрация назвала Китай «стратегическим конкурентом» Америки и занялась сдерживанием.

В апреле 2001 года - в том же месяце, когда самолет-разведчик ВМС США случайно столкнулся с китайским истребителем во время дежурного полета над Южно-Китайским морем - США объявили о продаже оружия Тайваню в связи с протестами. Двусторонние отношения опустились до самого низкого уровня с момента нормализации дипломатических отношений в 1979 году.

Все изменилось 11 сентября 2001 года, когда США пострадали от масштабнейшего теракта в истории. Администрация Буша настолько сосредоточилась на борьбе с террористической «Аль-Каидой»*, что почти забыла об угрозе азиатской сверхдержавы.

Спустя всего три месяца после 11 сентября администрация Буша подписала соглашение о вступлении Китая во Всемирную торговую организацию, и экономика последней перешла на новый уровень. В 2000 году объем производства в Китае составил $1,21 триллиона - 12% ВВП США. К концу второго срока Буша, в 2008 году, ВВП Китая достиг $4,6 триллиона - более 31% от уровня США. Сегодня ВВП Китая составляет около 65% от уровня США.

В каком-то смысле Китай обязан своим «экономическим чудом» террористическим атакам 11 сентября или, точнее, реакции на них администрации Буша. Через два десятилетия, возможно, то же самое можно будет сказать об убийстве Сулеймани.

Подобно Бушу, когда Трамп занял Овальный кабинет, его администрация быстро окрестила Китай главным геополитическим противником Америки и начала реализовывать конфронтационную политику, примером которой является торговая война. По сути, Трамп возродил конкуренцию великих держав - сосредоточенную в первую очередь на сдерживании Китая - как организующий принцип внешней политики.

Затем Трамп ликвидировал Сулеймани, и все взгляды обратились к Ирану. Если конфликт продолжит обостряться - даже если полномасштабной войны не будет - США, скорее всего, перенаправят значительные ресурсы на конфронтацию с Исламской Республикой и, как после 11 сентября, «забудут» о Китае.

Чтобы использовать эту возможность, потребуется тщательно выверенный ответ. События, разворачивающиеся на Ближнем Востоке, представляют собой дразнящую стратегическую возможность для Китая. Но, как глава Китая Си Цзиньпин вероятно признает, лучше всего заявить о поддержке Ирана и продолжать тайно импортировать иранскую нефть, вопреки санкциям США, но избегать поставок оружия иранцам.

Хотя Китай ограничивает свое участие, он не может остаться незамеченным. Растущая мощь страны - и заинтересованность Америки в ее сдерживании - будут учитываться в стратегических расчетах обеих сторон в американо-иранском конфликте.

Иран уже фактически объявил, что ядерное соглашение 2015 года больше не действует. Согласно официальному заявлению Тегерана, его ядерная программа теперь не имеет «никаких ограничений». Если лидеры Ирана решат, что США захотят избежать стратегических ошибок, которые допустила администрация Буша, в том числе в отношении Китая, они могут решить действовать смелее.

Что касается США, то более трезвомыслящие политики в Вашингтоне, несомненно, станут выступать за взвешенный ответ на любую агрессию Ирана, не в последнюю очередь чтобы не упустить из виду вызов Китая. Но собственные расчеты Трампа во многом обусловлены его стремлением выглядеть «крутым парнем». При этом его окружают неопытные подхалимы, а не квалифицированные советники.

Семнадцать лет назад Буш развязал войну на Ближнем Востоке, которая, помимо того что обернулась человеческими жертвами и материальными потерями, подорвала усилия по сдерживанию Китая. Трамп все еще может избежать этой ошибки. Но с каждым твитом - например, с угрозой нападения на иранские культурные объекты - шансы на то, что стратегическое здравомыслие восторжествует, тают. В то время как надежды Китая обретают силу.