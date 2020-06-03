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От эпидемии страха к эпидемии насилия и войны

03 июня 2020, 05:55  •  60 • Война

Новая Великая депрессия, как и предыдущая в 1930-е годы, неизбежно переходит в стадию агрессии. Эпидемия страха переходит на новый уровень, к эпидемии насилия, восстаниям и войнам.



Эпидемия агрессии


Операция «Вирус» нанесла мощнейший удар по основам капитализма, обществу потребления, глобализму, либерализму и республиканской форме власти. Одновременно выявила степень разрушения библейской и коранической цивилизаций, где духовенство не оказало почти никого сопротивления повсеместному закрытию храмов и святилищ. Общество «золотого тельца» с приоритетом прав человека и его удовольствий оказалось выше «духовности». Общество потребления, «золотого тельца», где в приоритете материализм, деньги, личные блага и удовольствия, сделало людей слабыми и не выдержало удара эпидемии страха, охватившей мировое сообщество.

Однако за страхом, депрессией, апатией, волной банкротств, массовой безработицей, всплеском психических и хронических заболеваний идёт волна агрессии. Чаще всего стихийной, но имеющей ряд старых ран и предпосылок. В частности, это показывает бунт в американском Миннеаполисе. Где волнения начались из-за гибели чернокожего американца. Пока о масштабном восстании в Америке говорить рано, но ситуация, как показывают последние месяцы, может развиваться стремительно.

Коронавирус использовали для организации волны страха по всей планете и как ограниченную версию мировой войны. Без бомбардировок, ракетных ударов, танковых лавин. Но эффект примерно такой же. От 10 до 20% мировой экономики по итогам года будет разрушено. Резко упал уровень потребления и жизни, миллионы людей оказались без работы, перспектив. Уже миллионы людей голодают, другие находятся под угрозой голода. Экономическая депрессия убьёт миллионы: голод, отсутствие нормальной медицинской помощи, обострение хронических заболеваний, волна самоубийств, депрессия и стрессы, подрывающие иммунитет людей, алкоголизм, наркомания и многое другое. Эпидемия показала крайнюю степень деградации управленческих структур по всему миру. Власти принимают дикие, безответственные, идиотские и самоубийственные решения.

Очевидно, что вспышки насилия, как стихийные, вроде Миннеаполиса, так и вполне организованные, как усиления военных действий в Ливии, будут происходить всё чаще. Также ясно, что кто-то пожелает использовать «окно возможностей», чтобы укрепить свои позиции. Как Эрдоган в Сирии и Ливии.

Точки разлома


Страх, бедность и неспособность управлять властей, которые ничего не могут предпринять для восстановления экономики (а чаще всего своими действиями только усугубляют ситуацию), вызвали волну ненависти к богатым. Так, в новостях сообщают, что народные массы по всему миру ещё больше обеднели, зато горстка мировых и российских богачей стала во время обвала последних месяцев ещё богаче. Это делает социальный взрыв неизбежным. Социальные вспышки, восстания и революции по всему миру во время Великой депрессии 2.0 станут обычным явлением.

Также экономическая депрессия покажется многим политикам «окном возможностей». Локальные и региональные конкуренты ослаблены, США заняты своими проблемами. Поэтому новая эскалация на Ближнем Востоке неизбежна. Отсюда активные действия Турции в Сирии и Ливии. Эрдоган строит новую османскую империю. В июле Израиль собирается аннексировать часть палестинского Западного берега реки Иордан. Трамп с его «сделкой века» поддерживает эти действия. А это неизбежно ведёт регион к новому масштабному конфликту. Израиль при поддержке США может начать экспансию, что вызовет ответ Сирии и Ирана. Тегеран уже жестко отреагировал. 22 мая в день Аль-Кудса (арабское название Иерусалима и подразделение Корпуса стражей Исламской революции) Верховный лидер Ирана Хаменеи, имея в виду планы Израиля по аннексии земель в Палестине, заявил: «Сионистский режим не выживет и будет уничтожен»! Жесткая реакция арабского и мусульманского мира неизбежна.

Также необходимо помнить, что «чёрный халифат» так и не уничтожен, а только ушёл в подполье. При усилении негативных тенденций в Северной Африке, Сирии и Ираке армия джихада, несомненно, выйдет из тени. Также есть возможность атаки «халифата» в Афганистане и далее на север, что несёт угрозу интересам России и Китая.

Ещё одна мощная точка напряженности – Азиатско-Тихоокеанский регион. США назначили Китай виновником начала эпидемии, от которой рухнула мировая экономика. Более 120 стран поддержали Вашингтон в деле расследования о происхождении вируса. Трамп заявил, что США имеют доказательства искусственного происхождения коронавируса из лаборатории Уханя. Об этом же говорил и американский госсекретарь Майк Помпео. По сути, формируется новая антикитайская (по примеру антигитлеровской) коалиция. Китай хотят назначить виновником эпидемии и экономического обвала. Уже выставлен счёт. Пекин обвиняют в гибели десятков тысяч американцев и сотен тысяч людей по всему миру. В Вашингтоне считают, что пандемия коронавируса нанесла в мире ущерб на сумму до 9 трлн. долларов, заявил госсекретарь Помпео.

Понятно, что сами США воевать с Китаем не желают. Но давить на него политически, экономически, с помощью соседей будут и уже это делают, принуждая Пекин к «миру» на американских условиях. В частности, отсюда обострения с Тайванем и Гонконгом.
Самсонов Александр

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