От электронных браслетов до пожизненного: что предлагают эксперты и общественники для ужесточения борьбы с педофилами

Дискуссия об ужесточении наказания для педофилов возобновилась после трагедии в Киселёвске, где двух десятилетних школьниц изнасиловал и убил 41-летний Виктор Пестерников. Ранее он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности детей и провёл за решёткой десять лет. За Пестерниковым после освобождения из мест лишения свободы был установлен административный надзор. Однако бывший заключённый игнорировал все предписания суда. Как осуществляется надзор за педофилами, и что, по мнению экспертов, надо сделать, чтобы снизить число преступлений, — в материале RT.

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов. Он предусматривает пожизненное лишение свободы за повторное преступление в отношении несовершеннолетних. Такое же наказание грозит ранее не привлекавшимся по соответствующим статьям педофилам за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случаях, когда преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого.

Ранее соответствующую инициативу вскоре после Кемеровской трагедии озвучила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. «Мы настойчиво из года в год бьемся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей <…> С 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей. Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести?», — приводит её слова ТАСС.

Эксперты согласны с этой идеей. «Я за пожизненное заключение педофилов, а также перевод преступлений, связанных с распространением интимных изображений детей, из категории средних в категорию тяжких», — говорит депутат Оксана Пушкина.

По её словам, в Госдуме уже разрабатывались соответствующие поправки. «Но по каким-то причинам дальше первого чтения в Государственной думе этот законопроект не прошел», — добавляет депутат.

Говоря о рисках злоупотреблений, Пушкина не исключает, что при таком ужесточении закона они могут иметь место. «Безусловно, есть недоверие к нашей судебной системе. Есть опасения, что будут сидеть невинные. Поэтому, как мне кажется, в этом случае необходимы исключительные требования к доказательной базе и особый прокурорский надзор. Но преступники, которые совершают развратные действия в отношении детей, не должны выходить на волю. Иначе самосудов нам не избежать», — заключает она.

«У нас маленькие сроки за педофилию, очень маленькие. Если только преступник не убил жертву — там уже другие сроки, да», — отмечает криминалист, бывший оперативный сотрудник РУОП МВД по городу Москве Михаил Игнатов.

«Но педофилов бывших не бывает. Если у него есть сексуальная тяга к детям, она и останется, в какой бы тюрьме или колонии он ни побывал. Поэтому нельзя ни в коем случае этих людей выпускать обратно в общество», — убеждён Игнатов.

«Я исключительно за пожизненное для маньяков и педофилов, совративших больше одного ребёнка, за то, чтобы наказание было обязательным и неотвратимым, чтобы латентность этой категории преступлений снижалась», — рассказывает Анна Левченко.

Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были обнаружены тела двух десятилетних школьниц. По данным следствия, девочек изнасиловал и убил 41-летний Виктор Пестерников, который уже был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

За Пестерниковым был установлен административный надзор после освобождения из тюрьмы. Суд обязал его регулярно отмечаться в местном ОВД и находиться дома после 10 вечера. Ему также запретили посещать спортивные соревнования, массовые мероприятия, общественные места, где продают алкоголь и выезжать за пределы родного посёлка.

Но Пестерников игнорировал предписания суда. Он спокойно переехал в Киселёвск и не встал на учёт в полицию. В отношении правоохранителей, которые должны были следить за Пестерниковым после освобождения, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Контроль за педофилами

После случившийся трагедии в общественном пространстве возобновилась дискуссия о том, как бороться с педофилией и педофилами-рецидивистами.

Одна из предлагаемых мер — введение электронных браслетов для освободившихся из мест лишения свободы осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Таким образом, по его словам, все передвижения педофилов после освобождения из тюрьмы можно будет отслеживать.

«Есть возможность фиксации передвижений и контроля за передвижениями. По крайней мере, такой браслет всегда позволит восстановить четкую картину событий. И это будет, в том числе, сдерживающим фактором для таких нелюдей», — рассказал Хинштейн журналистам.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина согласна с коллегой. «Первое, что нужно сделать — это ужесточить надзор над педофилами. Установить GPS-трекеры на каждого, как только он пересекает территорию тюрьмы и выходит на волю», — заявила Пушкина RT.

Депутат предлагает и другие меры. «Нужен обязательный реестр педофилов, единая база по стране, оповещение людей по микрорайонам о проживании такого рода гражданина рядом с ними, как это делается, например, в США. Об этом мы говорим последние пять лет, все предложения были отосланы в МВД. Но воз и ныне там, как говорится», — продолжает Пушкина.

Игнатов тоже допускает, что введение браслетов может помочь. «Если надеть на эту категорию лиц браслеты, чтобы можно было проследить в любой момент, где они находятся — это уже будет хоть какой-то останавливающий для них фактор. Будут знать, что любой их шаг контролируется, и можно будет узнать, где он находился», — рассказал RT эксперт.

Но, по мнению Игнатова, полностью проблему это не решит. «Да, кого-то из них это, может, и остановит. Но браслет не сможет предотвратить само преступление. Будет видно только местонахождение педофила, а не то, чем он занимается. И если такой преступник видит жертву, у него в мозгу уже что-то переключилось — никакой браслет его не остановит», — объясняет эксперт.

С ним согласна и лидер всероссийского движения «Сдай педофила» Анна Левченко. «Маньяк или педофил — он не исправляется, так что он и с этим браслетом ребёнка изнасилует и убьет, просто с браслетом его будет проще поймать», — рассказала она RT.

«Латентность просто аховая»

Сейчас латентность — то есть преступления, не попадающие в официальную статистику — очень велика. «Это преступления, о котором никто не знает, которые не зарегистрированы в системе. То есть латентные преступления — это те, по которым никто не писал заявления, о которых не знают правоохранительные органы. И в этой категории преступлений латентность просто аховая, больше 80%», — объясняет Левченко.

Так происходит из-за табуированности темы педофилии в обществе, продолжает Левченко. «Сначала молчат сами дети. На втором круге, если они рассказали родителям, молчат зачастую уже они, не хотят писать заявление. Это в каждой второй семье, столкнувшейся с таким, происходит. Потом идет молчание уже третьего круга лиц — свидетелей, которые знали о преступлении и не сказали», — рассказывает она.

«Каждый раз, когда происходит подобное резонансное преступление, на место приезжают СМИ, ходят по соседям. И оказывается, что те всё знают, всё рассказывают журналистам как на духу: «Да, ходил у нас такой странный дядька». Их спрашивают, а что ж вы никуда не сообщили? «Да не наше это дело, вот пусть опека этим занимается», — отвечают. На вопрос, а что же в опеку не позвонили, говорят в духе «Что же мы, стукачи что ли?». То есть просто все вокруг молчат, поддерживают таким образом равнодушие в обществе», — приводит пример Левченко.

С ней соглашается и Михаил Игнатов. «На камерах было видно, что он (Пестерников. — RT) в магазине с детьми разговорился, пригласил их куда-то. Но вокруг взрослые люди находились, почему все равнодушно прошли мимо? Никто не обратил внимания, что непонятного, помятого вида дядька куда-то приглашает девочек, и они соглашаются. Как можно мимо этого события пройти? Это равнодушие — тоже фактор, который привёл к этой страшной трагедии», — убеждён эксперт.

Важность профилактики

Прервать молчание жертв и очевидцев, по мнению экспертов, могла бы профилактика преступлений против половой неприкосновенности детей.

«Судя по видео, эти девочки были абсолютно уверены, что этот дядя просто даст им конфет, и всё. Они добровольно, бодрым шагом, сами пошли за ним. Это говорит о том, что никто из взрослых не разговаривал с ними на тему безопасности», — говорит Анна Левченко. «Поэтому я всегда выступаю за уроки полового воспитания. Если уж не нравится секс-просвет, можно в рамках ОБЖ говорить о проблеме педофилии, о существовании маньяков, что ни в коем случае нельзя никуда с чужим взрослым уходить и так далее. Это базовые меры безопасности, но никто с детьми об этом не говорит, государство от этой проблемы самоустраняется и говорит, что родители пусть сами разбираются», — продолжает она.

Но эти базовые навыки безопасности нужно преподавать детям именно в рамках общеобразовательного учреждения, подчёркивает Левченко.

«Важно научить ребенка говорить «нет» на то, что ему неприятно. Рассказывать о личном пространстве и доступной дистанции для мам, пап, чужих людей. С этих простых и понятных истин начинается защита ребёнка от сексуализированного насилия в детстве. Иными словами, если ребёнок умеет говорить «нет», понимает все про допустимую дистанцию, то есть вероятность, что он откажет человеку, который попытается с ним что-то сделать», — добавляет Оксана Пушкина.

По её словам, соответствующие программы давно есть, и разработаны российскими психологами.

Но будь то профилактика, ужесточение наказания или усиление надзора за уже отбывшими его, в необходимости введения дополнительных мер по борьбе с педофилией эксперты не сомневаются.

Закон в действующей редакции не справляется со своими задачами, уверен Михаил Игнатов.

«Проблема с законом об административном надзоре: в нём всё прописано, но не работает или не выполняется на практике. К примеру, ограничения, запрет на определенные действия. Вот педофил вышел из тюрьмы, у него был запрет на выход из дома ночью. Но это чушь! Это никак не повлияет на совершение подобных преступлений этими субъектами, потому что они не охотятся на детей ночами, ночью дети дома спят. Они совершают свои преступления днём», — приводит пример эксперт. Тот же Пестерников заманил девочек среди бела дня.

«Его должны были контролировать, но весь контроль этот на бумаге. А на самом деле этому участковому, которому его отдали под надзор, просто некогда физически ходить проверять своих поднадзорных. Пришли к нему отметиться — хорошо, а не пришли — участковый забудет просто про поднадзорного, потому что у него просто вал материала в работе, он загружен бумагами, заявлениями жителей, всякими отчетами и совещаниями. Вот и получается, что идёт фикция, а не работа», — заключает Игнатов.