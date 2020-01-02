От Донбасса до земельной реформы: как Киев будет решать ключевые проблемы в 2020 году

В наступившем 2020 году украинскому правительству предстоит решить целый ряд проблем. Главной из них эксперты называют урегулирование конфликта в Донбассе. В связи с этим на Украине продолжится противостояние нынешних властей и радикалов-националистов, которые негативно относятся к реализации Минских соглашений, отмечают аналитики. Помимо этого, Киеву необходимо завершить начатую в 2019 году земельную реформу, в ходе которой планируется отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения. В украинском обществе эта мера крайне непопулярна: опросы показывают, что большинство населения выступает против неё.

В 2019 году на Украине впервые после «евромайдана» сменилась власть. Пётр Порошенко проиграл выборы молодому комику Владимиру Зеленскому, который пообещал избирателям в случае победы провести коренные реформы в стране. Заняв президентское кресло, он приступил к реализации своих планов и обещаний. Часть реформ была начата новым правительством ещё в уходящем году, однако финал преобразований придётся именно на 2020 год.

Одним из пунктов предвыборной программы политика было формирование в стране «прозрачного рынка земли».

На протяжении последних 18 лет на Украине действует мораторий на сделки по продаже земель сельхозназначения. Это означает, что владельцы земельных участков не могут свободно распоряжаться своими паями, единственный способ передачи земли другим лицам в пользование — аренда. В качестве причины таких ограничений называется недостаток законодательной базы для создания в стране земельного рынка, что в отсутствие моратория может привести к потере государством контроля над сельхозугодьями.

При этом именно создание на Украине свободного рынка земли является одним из требований Международного валютного фонда к Киеву. Однако реализация реформы затянулась, поскольку часть политических сил, представленных в Раде прошлого созыва, выступала против открытия рынка земли.

Украинские фермеры

© Sergei SUPINSKY / AFP

Земельная реформа — одна из наиболее непопулярных: большинство граждан выступают против либерализации земельного рынка. Как показал опрос, проведённый осенью 2019 года Киевским международным институтом социологии, 59% жителей страны не поддерживают отмену земельного моратория, в поддержку этой меры высказались только 22% респондентов.

В середине ноября Рада приняла законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель в первом чтении. Согласно прописанным в нём положениям, право на покупку земли появится у украинских граждан и юридических лиц, территориальных общин и государства. Для иностранцев мораторий планируется сохранить до 2024 года.

Решение депутатов спровоцировало акции перед зданием Рады, а также протест со стороны политической оппозиции. Лидер фракции партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала готовящуюся отмену моратория пересечением красной линии властями и объявила о своём переходе в оппозицию.

В итоге Рада отложила второе чтение законопроекта на 2020 год.

По мнению источника RT в партии «Слуга народа», открытие рынка земли на Украине неизбежно, поскольку именно от этого зависит выделение Киеву нового транша МВФ.

«Голосование за профильный законопроект пройдёт в январе-феврале. Мнение главного кредитора играет первоочередное значение, хотя большинство украинцев против продажи земли. Но мнение народа не играет никакой роли», — пояснил источник.

При этом проведение этого законопроекта будет сопряжено с серьёзными политическими издержками для партии власти, считает источник RT в «Батькивщине».

Похожей точки зрения придерживается украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Как отметил эксперт в беседе с RT, хотя большинство граждан не поддерживают земельную реформу, офис Зеленского всё равно продавит снятие моратория.

«У партии Зеленского большинство в Раде, поэтому он может провести практически любой закон. Конечно, власти отчитаются потом, сколько денежных средств было получено благодаря ей, но это нельзя назвать инвестициями, это разовая распродажа. И она будет иметь тяжёлые последствия для будущего Украины как государства. А МВФ выставляет такие требования, потому что хочет добиться приватизации последних украинских активов», — считает эксперт.

«Коломойский ничего не добьётся»

Ещё одно требование МВФ к украинским властям касается спора между властями Украины и бывшими владельцами «ПриватБанка» — Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским. В 2016 году правительство Украины национализировало крупнейший банк страны, увеличив после этого капитализацию финансовой организации на 155 млрд гривен (более $6,3 млрд по текущему курсу). Утверждается, что сделать это пришлось из-за того, что основатели «ПриватБанка» успели вывести средства с баланса банка на иностранные счета до того, как лишились актива. В МВФ поддерживают национализацию банка.

Игорь Коломойский

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Несмотря на то что Игоря Коломойского называли политическим патроном Владимира Зеленского, правительство вовсе не спешит исполнять его требования. Как заявил в декабре 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук, кабмин не видит никаких оснований для уступок в вопросе «ПриватБанка».

«Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка», — заявил Гончарук.

Следует отметить, что официальному Киеву пока удаётся удовлетворять требования МВФ. Украина нуждается в финансовой поддержке в первую очередь для обслуживания существующего госдолга. На конец ноября 2019 года, по данным Минфина страны, государственный и гарантированный государством долг Украины составил 1 990,78 млрд грн или $82,83 млрд. Только в ноябре на обслуживание госдолга Киеву пришлось потратить 16,8 млрд грн и ещё 19,8 млрд грн на его погашение, уточнили в ведомстве.

В начале декабря украинское руководство смогло договориться с МВФ о новой программе сотрудничества, подразумевающей выдачу Киеву новых кредитных траншей в течение трёх лет на общую сумму в $5,5 млрд.

Как заявил впоследствии председатель Нацбанка Украины Яков Смолий, украинский регулятор ожидает решение МВФ о подписании новой программы уже в первом квартале 2020 года.

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», в 2020 году противостояние между правительством и Игорем Коломойским усилится.

«Я думаю, что правительство сделает всё, чтобы продолжить работу с МВФ. Проблем с новыми траншами возникнуть не должно», — считает источник.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Дудчак.

«Коломойский ничего не добьётся. Если он будет настаивать, то на него тотчас найдётся компромат. Вряд ли Коломойский что-то получит от правительства, поскольку одно из требований МВФ сводится именно к тому, чтобы олигарх оказался отодвинут от финансовых ресурсов и властных рычагов», — пояснил эксперт.

Расследование убийства Шеремета

В конце 2019 года правоохранительные органы задержали предполагаемых убийц журналиста Павла Шеремета, который погиб в результате подрыва автомобиля в 2016 году. По версии следствия, исполнителями этого громкого убийства были участники небольшой банды, которая совершила с момента «евромайдана» не одно преступление на территории Украины. Задержанных подозревают также в подрыве в 2015 году опор ЛЭП в Херсонской области, ведущих на Крымский полуостров. Тогда эта диверсия привела к отключению в Крыму электроснабжения.

Задержанные являются ярыми украинскими националистами, принимавшими ранее участие в боевых действиях в Донбассе на добровольной основе.

Как заявили представители силовых структур во время брифинга, состоявшегося в день задержания подозреваемых по делу Шеремета, изначально следствие рассматривало несколько вероятных мотивов убийства журналиста, включая бытовой конфликт и профессиональную деятельность. Но в итоге следователи пришли к выводу, что преступники рассчитывали на дестабилизацию политической ситуации в стране, что и стало мотивом убийства. Однако заказчиков убийства следствию только предстоит установить.

«Главный вопрос для президента»

В предстоящем году Киеву придётся решать не только накопившиеся финансовые, но и военно-политические вопросы, касающиеся урегулирования в Донбассе.

Определённые предпосылки для этого были заложены ещё в прошлом году: одним из ключевых событий в этом контексте стал саммит в нормандском формате, состоявшийся 9 декабря в Париже. Впервые за долгое время лидеры Украины, России, Франции и Германии собрались для обсуждения ситуации в Донбассе и перспектив разрешения конфликта. По итогам саммита политики приняли совместное заявление, состоящее из трёх пунктов.

В первую очередь в документе говорилось о приверженности участников саммита полному прекращению огня в регионе и необходимости принятия незамедлительных мер для стабилизации положения.

Кроме того, лидеры стран обратились к минской трёхсторонней контактной группе с призывом поспособствовать освобождению всех удерживаемых лиц по формуле «всех установленных на всех установленных».

Украинские военнослужащие у линии разграничения в Донбассе

© Anatolii STEPANOV / AFP

Этот призыв был реализован 29 декабря, когда Киев и самопровозглашённые республики Донбасса провели обмен пленными.

Второй пункт итогового коммюнике касался реализации политической части Минских соглашений, предусматривающих наделение отдельных районов Луганской и Донецкой областей особым статусом на постоянной основе.

Помимо этого, члены нормандского формата заявили о необходимости включения так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство в том виде, в каком она была принята в Минске.

Ранее Рада продлила до конца 2020 года действие закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Однако президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в 2020 году на рассмотрение в Верховную раду будет внесён новый законопроект об особом статусе самопровозглашённых республик, который предварительно будет согласован на переговорах в Минске.

Согласно формуле Штайнмайера, в Донбассе должны пройти местные выборы по украинскому законодательству. В том случае, если голосование будет признано наблюдателями состоявшимся, украинская сторона получит контроль над границей с Россией в этом районе, а для Донбасса будет введён особый статус на постоянной основе.

Однако реализация этих договорённостей тормозится из-за позиции украинского правительства: в Киеве заявляют о необходимости внести изменения в текст Минских соглашений, чтобы контроль над границей с Россией был передан Киеву до выборов в Донбассе, а не после них. Однако ни в Москве, ни в республиках Донбасса эта инициатива не встречает одобрения.

В середине декабря на сайте Рады был опубликован текст подготовленного офисом Зеленского законопроекта «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Документ был передан на рассмотрение парламента 13 декабря. Согласно ему, в стране предлагается ввести институт префектов, которые будут контролировать то, как на местах соблюдается украинская Конституция и другие законы. При этом в документе не упоминается Донбасс, особый статус которому Киев обязался ранее предоставить.

Эксперты сомневаются, что конфликт в Донбассе будет урегулирован в 2020 году. Одна из причин — позиция радикалов, которые выступают против реализации Минских соглашений.

«Действительно, главный вопрос для президента Владимира Зеленского в следующем году — добиться мира на востоке, но руки у него связаны. Он не может полностью выполнить Минские соглашения, потому что боится массовых акций протеста в Киеве. Переговоры будут продолжаться, но шансы на то, что Донбасс вернётся в состав Украины, пока минимальные», — заявил RT источник в офисе украинского президента.