От дипломатов в Кабуле потребовали "зачистить" все американское – Politico

Источники в Центральном командовании ВС США считают сценарий полной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле "неизбежным".

Издание Politico со ссылкой на источники выяснило, что сотрудников посольства в Кабуле призывают уничтожать все американское. Как говорится в распоряжении для представителей дипмиссии, необходимо избавиться от всех предметов с логотипом американского посольства или ведомств, изображением флага США и иных предметов, которыми могут воспользоваться не должным образом в целях пропаганды.

Сотрудникам предлагается утилизировать эти вещи любым возможным образом. Ранее в СМИ появилась информация, что Пентагон намерен осуществить полную эвакуацию дипломатов, план уже готовится.

По сведениям инсайдеров, данный сценарий рассматривается как неизбежный.

Кроме того, сообщалось, что Соединенные Штаты направляют в общей сложности три тысячи военнослужащих, чтобы помочь в эвакуации сотрудников американского посольства в Кабуле до "основного дипломатического присутствия", по мере того как боевики группировки "Талибан"* стремительно продвигаются к столице Афганистана.

* "Талибан" - организация, деятельность которой в России запрещена.