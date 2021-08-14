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От дипломатов в Кабуле потребовали "зачистить" все американское – Politico

14 августа 2021, 01:15  •  35 • Политика
Источники в Центральном командовании ВС США считают сценарий полной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле "неизбежным".
Издание Politico со ссылкой на источники выяснило, что сотрудников посольства в Кабуле призывают уничтожать все американское. Как говорится в распоряжении для представителей дипмиссии, необходимо избавиться от всех предметов с логотипом американского посольства или ведомств, изображением флага США и иных предметов, которыми могут воспользоваться не должным образом в целях пропаганды.
Сотрудникам предлагается утилизировать эти вещи любым возможным образом. Ранее в СМИ появилась информация, что Пентагон намерен осуществить полную эвакуацию дипломатов, план уже готовится.
По сведениям инсайдеров, данный сценарий рассматривается как неизбежный.
Кроме того, сообщалось, что Соединенные Штаты направляют в общей сложности три тысячи военнослужащих, чтобы помочь в эвакуации сотрудников американского посольства в Кабуле до "основного дипломатического присутствия", по мере того как боевики группировки "Талибан"* стремительно продвигаются к столице Афганистана.
* "Талибан" - организация, деятельность которой в России запрещена.

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