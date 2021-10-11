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От демократии к колонии строгого режима: Пушков о новых карантинных мерах в Австралии
11 октября 2021, 16:30 • 42 • Политика
В ряде регионов Австралии для контроля за соблюдением домашнего карантина людей заставили установить приложения для сканирования лица каждые несколько минут. "Австралия от вызывающей умиление тихой демократии вмиг превратилась в гигантскую колонию для заключённых", - прокомментировал сенатор Пушков.
В Австралии людей обязали установить приложение, которое сканирует лицо и проверяет, находится ли человек дома. Превращение страны в гигантскую колонию для заключённых прокомментировал русский сенатор Алексей Пушков.
Речь идёт об эксперименте, который проводится в ряде регионов Австралии в рамках контроля за соблюдением домашнего карантина. Жителей этих регионов заставили установить на телефон Face scanning app - приложение с геолокацией, сканирующее лицо. Это приложение издаёт сигнал каждые несколько минут, и человек обязан отсканировать своё лицо, чтобы доказать, что он действительно находится дома.
Если человек не отсканирует лицо либо опоздает это сделать, то в дом вламывается наряд полиции. Несоблюдение домашнего карантина в Австралии карается тюремным заключением. Кроме того, вводится практика установки в квартирах видеокамер с целью отслеживания, что люди находятся дома.
- прокомментировал ситуацию Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Напомним, что в связи с "драконовскими" карантинными мерами в Австралии регулярно проходят акции протеста. Эти акции жёстко разгоняются силами полиции и спецназа.
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