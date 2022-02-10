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От «Дельфина» к «Стражу»: что собой представляет вторая модификация российского погружающегося гибридного корабля

10 февраля 2022, 07:20  •  280 • В России
Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» разработало вторую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж» с ракетно-торпедным оружием. Корабль может действовать как надводное судно и погружаться под воду, как субмарина. В ЦКБ «Рубин» отметили, что этот вариант «Стража» оснащён пусковыми установками для управляемых ракет и четырьмя торпедными аппаратами, что делает его опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей. Эксперты отмечают, что за создание гибридного корабля брались ещё в СССР, однако технологии для эффективной реализации такого проекта появились только сейчас.
 
Вторая модификация погружающегося патрульного корабля «Страж» с ракетно-торпедным оружием © АО «ЦКБ МТ «Рубин»
 

Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» разработало вторую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж» с ракетно-торпедным оружием.

«Рубин» представляет вторую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж», сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля... Этот вариант имеет максимальный состав вооружения: малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм. Такая комплектация делает «Страж» опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Представители ЦКБ «Рубин» добавили, что новая версия корабля «Страж» более крупная — длиной 72 м и водоизмещением около 1300 т.

«Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью. Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность. Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия её работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении. Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла», — пояснили в конструкторском бюро.

Конструкцией этого корабля, как и в других предлагаемых вариантах, предусмотрены два герметичных многофункциональных ангара, в которых могут размещаться шлюпки, вооружение досмотровых групп, БПЛА и другая нагрузка.

«Кроме того, корабль может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических подводных лодок. Дальность плавания составляет до 4000 миль на скорости 10 узлов, при необходимости она может быть увеличена», — приводит ТАСС сообщение компании.

Благодаря сочетанию подводных и надводных свойств корабль, ориентированный на использование в мирное время, сохраняет свою ценность в качестве боевой единицы при эскалации конфликта, утверждают разработчики.

«Более того, возможность к погружению позволяет «Стражу» решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами, в том числе более простыми и выгодными», — отметили в ЦКБ «Рубин».

Концептуальная эволюция

Напомним, что в ЦКБ «Рубин» в апреле 2021 года сообщили о работе над первой модификацией погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля.

Он получил название «Страж» и предназначался для экспорта за рубеж. По словам разработчиков «Стража», подводное положение даёт кораблю сразу два преимущества: возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями и успешно их перехватывать, а также избегать неблагоприятных погодных условий, не прерывая при этом патрулирования.

  • Первая модификация погружающегося патрульного корабля «Страж»
  • © АО «ЦКБ МТ «Рубин»

Кроме того, способность погружаться позволит использовать «Страж» как классическую подводную лодку, в том числе для ведения разведки. Полезным окажется такой корабль и при изучении шельфа: «ныряющий» патрульный корабль в этой сфере предоставляет больше возможностей, чем классическое надводное судно.

Разработчики отмечали, что эта модификация корабля «Страж» по своей архитектуре и обводам напоминает советские дизель-электрические подлодки проекта 613. Эти подлодки были самыми массовыми в СССР — всего было построено 215 таких субмарин.

Доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с RT отметил, что проект является инициативной разработкой ЦКБ «Рубин» и его перспективность и возможную эффективность ещё предстоит оценить. При этом, уточнил военный эксперт, такой корабль потенциально может применяться для решения определённого ряда задач.

«Это может быть обеспечение прикрытия районов в прибрежной полосе. Также такой корабль можно использовать для доставки подводных диверсионных средств, борьбы с подлодками на малых глубинах, поиска мин», — отметил эксперт.

При этом возможность погружения под воду даёт ему очевидные преимущества, добавил Константин Сивков.

«Это даёт возможность уклонения от противокорабельных ракет: он уходит под воду и враг не может его поразить. Кроме того, учитывая его низкую шумность, он имеет определённые возможности по ведению борьбы с подводными лодками, в особенности в прибрежной полосе», — пояснил собеседник RT.

Из глубин истории

Концепция гибридного «ныряющего» корабля, который может действовать как в подводном, так и в надводном режиме, существует достаточно давно, отмечают военные эксперты.

Первые субмарины, создававшиеся на заре развития подводного флота на рубеже XIX и XX веков, работали именно по такому принципу. Из-за технологических ограничений ранние подлодки большую часть похода проводили в надводном положении, так как могли полностью погружаться под воду лишь на небольшое время.

По мере развития технологий и эволюции конструкторской мысли такие «ныряющие» гибридные суда ушли в прошлое вскоре после Первой мировой войны.

Несмотря на это, к концепции такого корабля возвращались и впоследствии. Например, в СССР в 1950—1960-е годы велась разработка погружающегося ракетного катера проекта 1231 «Дельфин», который представлял собой гибрид ракетного корабля и подводной лодки.

Инициатором этого проекта был тогдашний глава СССР Никита Хрущёв. Во время визита в Балаклаву Хрущёву были продемонстрированы быстроходные катера и подлодки, после чего первый секретарь ЦК предложил создать корабль, в котором были бы объединены их качества.

Согласно замыслу главы СССР, такие корабли могли бы действовать скрытно, что стало бы преимуществом в условиях потенциального конфликта с применением ядерного оружия. Кроме того, при скрытности, присущей подлодкам, они бы обладали ударной мощью надводного ракетного корабля.

Однако конструкторы в ходе разработки корабля проекта 1231 «Дельфин» столкнулись с целым рядом сложных технических задач и ограничений, которые снижали эффективность такого судна. Так, корабли имели малую дальность хода и скорость, при этом были более уязвимы для авиации.

  • Погружающийся ракетный катер проекта 1231 «Дельфин»
  • © https://ru.wikipedia.org/
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Конструкторам не удалось до конца разрешить эти проблемы: работа над проектом 1231 «Дельфин» была прекращена после ухода Хрущёва с постов первого секретаря ЦК и председателя Совета министров СССР в 1964 году.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что, несмотря на высокий уровень советских инженеров, возможность создать такой корабль появилась только сейчас.

«Ещё во времена СССР ставились задачи по созданию корабля, который может действовать как на воде, так и под водой, причём с одинаковой скоростью и одинаковыми боевыми возможностями. Технологии, существовавшие тогда, не позволяли реализовать подобный проект, такая возможность появилась только сейчас», — пояснил эксперт.

При этом главным режимом работы такого корабля станет надводный, а погружение будет использоваться в экстренных ситуациях или для решения специальных задач, предположил Юрий Кнутов.

«Плюсом является то, что в критической ситуации, включая шторм или серьёзные морские волнения, судно может уйти под воду. Также это обеспечивает незаметность, что может оказаться полезным в случае приближения к береговой линии противника. Если проект удачно будет реализован, то это окажется военным прорывом, потому что пока ни одна страна не имеет таких кораблей на вооружении», — добавил военный эксперт.

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