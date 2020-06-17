От Дании ждут нового разрешения для достройки "Северного потока - 2"

Компания Nord Stream 2 AG обратилась к Дании с просьбой внести коррективы в полученное разрешение на строительство газового хаба. Как пояснили в компании, поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием.

В датском энергетическом агентстве отметили, что трубоукладчики с якорным позиционированием были оценены при рассмотрении воздействия на окружающую среду, но не являются частью разрешения.

Отмечается, что в Дании рассмотрят просьбу компании и примут решение. При этом сроки принятия нового решения пока неизвестны.

Напомним, ранее в Германии заявили, что отвергают намёки США о возможности новых санкций в отношении проекта газопровода. В бундестаге даже призвали ответить на возможные новые ограничения от США контрсанкциями.