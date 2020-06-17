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От Дании ждут нового разрешения для достройки "Северного потока - 2"

17 июня 2020, 12:00  •  233 • В мире
В Датское энергетическое агентство подана заявка от компании Nord Stream 2 AG для использования в достройке газопровода судов с якорным позиционированием.
Компания Nord Stream 2 AG обратилась к Дании с просьбой внести коррективы в полученное разрешение на строительство газового хаба. Как пояснили в компании, поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием.
В датском энергетическом агентстве отметили, что трубоукладчики с якорным позиционированием были оценены при рассмотрении воздействия на окружающую среду, но не являются частью разрешения.
Отмечается, что в Дании рассмотрят просьбу компании и примут решение. При этом сроки принятия нового решения пока неизвестны.
Напомним, ранее в Германии заявили, что отвергают намёки США о возможности новых санкций в отношении проекта газопровода. В бундестаге даже призвали ответить на возможные новые ограничения от США контрсанкциями.

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