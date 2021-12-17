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От Дальнего Востока до Латинской Америки: На Украине хотят присоединить «дальние украинские территории»

17 декабря 2021, 06:30  •  228 • Украина

Бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун рассказал о желании Киева присоединить зарубежные территории, населенные украинцами, по примеру французских заморских департаментов.

По его словам, этот вопрос рассматривался в период президентства Петра Порошенко в 2018 году.

«На самом деле в 18-м году стоял вопрос об использовании опыта Франции с заморскими территориями. Только не заморские, а дальние украинские территории. Про Канаду речь не шла, а шла в первую очередь обо всех этих клинах. О Сером Клине, Зеленом Клине, что было на Дальнем Востоке. Шла речь о компактном проживании украинцев», — рассказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

«Ну, Кубань была ближе всего, но еще украинцы жили в Астраханской области, в тех регионах. Воронежская область — это вообще была территория приближенная, Стародубщина. Но поднимались даже вопросы о помощи и включении частично украинцев из Латинской Америки, там тоже какие-то непонятные были моменты», — добавил украинский генерал.

«То есть, эти вопросы поднимались, что украинское государство будет не просто помогать, а включит в свой состав как заморские, грубо говоря, территории. Нужно это поднимать, не избегать этого. Почему мы должны это забывать?» — заявил Ягун.

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