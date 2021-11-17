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От Дагестана до Якутии: Турецкие националисты "отобрали" у России почти 20 регионов

17 ноября 2021, 11:45  •  145 • Политика
Турецкая радикальная партия националистического движения Турции "Серые волки" "отобрала" у нашей страны почти 20 регионов. Очевидно, что турецкие политики считают "своими" территории России от Дагестана до Якутии.
Речь идёт о некой "карте турецкого мира", с которой сфотографировался лидер "Серых волков" Девлет Бахчели. На их "карте мира" Турция занимает территории от Северного Ледовитого океана до Болгарии. Также она включает в себя почти двадцать субъектов нашей страны: от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.
Снимок был опубликован 13 ноября официальным аккаунтом MHP. В подписи к фото указано, что в телефонном разговоре Бахчели поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением восьмого саммита Организации турецких государств. Также в разговоре Бахчели отметил, что турецкая нация считает Эрдогана достойным "Ордена национальной осведомлённости".
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8.Zirvesi münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etmiş, esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı’na “Milli Şuur Nişanı”nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır. pic.twitter.com/yOqLSsB9Cs
— MHP (@MHP_Bilgi) November 13, 2021

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