|
От Дагестана до Якутии: Турецкие националисты "отобрали" у России почти 20 регионов
17 ноября 2021, 11:45 • 145 • Политика
Турецкая радикальная партия националистического движения Турции "Серые волки" "отобрала" у нашей страны почти 20 регионов. Очевидно, что турецкие политики считают "своими" территории России от Дагестана до Якутии.
Речь идёт о некой "карте турецкого мира", с которой сфотографировался лидер "Серых волков" Девлет Бахчели. На их "карте мира" Турция занимает территории от Северного Ледовитого океана до Болгарии. Также она включает в себя почти двадцать субъектов нашей страны: от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.
Снимок был опубликован 13 ноября официальным аккаунтом MHP. В подписи к фото указано, что в телефонном разговоре Бахчели поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением восьмого саммита Организации турецких государств. Также в разговоре Бахчели отметил, что турецкая нация считает Эрдогана достойным "Ордена национальной осведомлённости".
Подпишитесь на нас
145
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 ноября 2021, 02:05
|
16 ноября 2021, 01:55
|
13 ноября 2021, 16:45
|
12 ноября 2021, 12:10
|
12 ноября 2021, 00:30
|
13 ноября 2021, 18:30
|
14 ноября 2021, 17:50