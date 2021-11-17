От Дагестана до Якутии: Турецкие националисты "отобрали" у России почти 20 регионов

Турецкая радикальная партия националистического движения Турции "Серые волки" "отобрала" у нашей страны почти 20 регионов. Очевидно, что турецкие политики считают "своими" территории России от Дагестана до Якутии.

Речь идёт о некой "карте турецкого мира", с которой сфотографировался лидер "Серых волков" Девлет Бахчели. На их "карте мира" Турция занимает территории от Северного Ледовитого океана до Болгарии. Также она включает в себя почти двадцать субъектов нашей страны: от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.

Снимок был опубликован 13 ноября официальным аккаунтом MHP. В подписи к фото указано, что в телефонном разговоре Бахчели поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением восьмого саммита Организации турецких государств. Также в разговоре Бахчели отметил, что турецкая нация считает Эрдогана достойным "Ордена национальной осведомлённости".