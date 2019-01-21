От четырех до одиннадцати: СМИ сообщили о жертвах израильского авианалета на Сирию

Четверо сирийских военнослужащих погибли в ночь на 21 января в результате авиаударов Израиля. При этом в СМИ появилась информация, что жертвами атаки стали одиннадцать человек.

Российские военные сообщают о численности жертв в результате авианалета на САР в ночь на 21 января. Как говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, в результате авианалета израильских ВВС на Сирию погибли четверо сирийских военных, а еще шестеро получили ранения.

При этом, по информации Аль-Арабия, жертвами бомбардировок со стороны еврейского государства по сирийской территории, стали одиннадцать человек.

Официального подтверждения этим данным пока нет.

Как сообщалось ранее, в результате авианалета Израиля была частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на российских военных, в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что удар по иранским силам в Сирии был произведён в ответ на попытку ракетного обстрела Голанских высот.