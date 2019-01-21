Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ФСБ провела обыски в правительстве Севастополя (Роман Романов)
С чем Украина связывает строительство "Северного потока - 2"? Вечер с ...
Буш призвал Трампа положить конец "шатдауну" после того, как ему пришл...
Трамп захотел поговорить с "туристами" в Париже, оказавшимися журналис...
Главная / В мире

От четырех до одиннадцати: СМИ сообщили о жертвах израильского авианалета на Сирию

21 января 2019, 11:39  •  123 • В мире
Четверо сирийских военнослужащих погибли в ночь на 21 января в результате авиаударов Израиля. При этом в СМИ появилась информация, что жертвами атаки стали одиннадцать человек.
Российские военные сообщают о численности жертв в результате авианалета на САР в ночь на 21 января. Как говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, в результате авианалета израильских ВВС на Сирию погибли четверо сирийских военных, а еще шестеро получили ранения.
При этом, по информации Аль-Арабия, жертвами бомбардировок со стороны еврейского государства по сирийской территории, стали одиннадцать человек.
Официального подтверждения этим данным пока нет.
Как сообщалось ранее, в результате авианалета Израиля была частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.
Как передаёт Интерфакс со ссылкой на российских военных, в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что удар по иранским силам в Сирии был произведён в ответ на попытку ракетного обстрела Голанских высот.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

123
Источник
Похожие новости
20 января 2019, 15:55
Сокровища Романовых на сумму $1 млн нашли в тайнике в Ташкенте
20 января 2019, 20:54
"Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет
21 января 2019, 11:39
Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск
Загрузка...
20 января 2019, 19:09
Мухаммед Халифа. Памяти погибшего в Ливии журналиста, сотрудничавшего с Ruptly
21 января 2019, 00:08
Facebook зарвался: Каким будет штраф за продажу личных данных пользователей
20 января 2019, 17:39
Израильская ПВО "Железный купол" перехватила ракету, выпущенную из Сирии
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2019, 18:24
Почему мы не отдаем Украине Януковича, а Елену Бойко отдали?
19 января 2019, 00:09
2019 – год коренного перелома для России и Мира. Путин что-то задумал?
18 января 2019, 02:39
Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией
19 января 2019, 00:09
Политологу Осташко начали поступать угрозы из-за высланной из России журналистки Бойко
16 января 2019, 05:09
"Если выберут не тех, страны может не быть": Журналист описал сценарий развала Украины
19 января 2019, 16:24
Корабли США перекроют Северный морской путь. При определённых условиях
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.