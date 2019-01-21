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От четырех до одиннадцати: СМИ сообщили о жертвах израильского авианалета на Сирию
21 января 2019, 11:39 • 123 • В мире
Четверо сирийских военнослужащих погибли в ночь на 21 января в результате авиаударов Израиля. При этом в СМИ появилась информация, что жертвами атаки стали одиннадцать человек.
Российские военные сообщают о численности жертв в результате авианалета на САР в ночь на 21 января. Как говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, в результате авианалета израильских ВВС на Сирию погибли четверо сирийских военных, а еще шестеро получили ранения.
При этом, по информации Аль-Арабия, жертвами бомбардировок со стороны еврейского государства по сирийской территории, стали одиннадцать человек.
Официального подтверждения этим данным пока нет.
Как сообщалось ранее, в результате авианалета Израиля была частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.
Как передаёт Интерфакс со ссылкой на российских военных, в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что удар по иранским силам в Сирии был произведён в ответ на попытку ракетного обстрела Голанских высот.
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