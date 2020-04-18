От чего отгородился Орбан – от коронавируса или от вируса глобализма?

«Не позволь Соросу смеяться последним»

Совет Европы, Европейская комиссия, Европейский парламент, а также политики из Демократической партии США набросились на венгерское правительство и его главу Виктора Орбана за те меры, которые Будапешт принял, чтобы не допустить у себя в стране распространения вирусной инфекции, и в частности её завоза из других стран (Венгрия граничит с такими странами - членами ЕС, как Австрия, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, а также с Сербией и Украиной).

30 марта 2020 года парламент Венгрии принял закон, предоставляющий правительству страны особые права для борьбы с распространением коронавируса. Согласно этому документу, Кабинету министров делегируются полномочия по изданию указов, имеющих силу закона, а правоохранительные органы смогут привлекать к уголовной ответственности лиц, нарушающих правила эпидемиологического контроля и распространяющих ложные новости о распространении вируса. Сроки действия документа не определены. Парламент может отменить чрезвычайное положение, когда посчитает, что угроза для Венгрии миновала. Выборы и референдумы в стране можно будет проводить только после прекращения действия режима ЧП.

Реакция демократической Европы была бурной.

«Мы считаем, что в чрезвычайных ситуациях демократия не может быть приостановлена», – прокомментировал новый венгерский закон председатель Европарламента Давид Сассоли (Италия).

«На заседании Европейской комиссии мы обсуждали экстренные меры во всех странах ЕС, в том числе в Венгрии. Я услышала, что ряд стран должны принимать такие меры, чтобы реагировать на кризис немедленно. Однако меня беспокоит, что некоторые меры заходят слишком далеко, особенно вызывает беспокойство ситуация в Венгрии», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ещё дальше пошла глава группы по верховенству закона Европарламента Софи ин'т Велд (Нидерланды). Она объявила, что действия властей Венгрии несовместимы с членством в Евросоюзе и обвинила Виктора Орбана в «уничтожении закона и верховенства права».

Софи ин'т Велд. Фото: ED

Не выбирал выражения и председатель комитета палаты представителей США по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель, который обвинил Орбана в «вопиющем захвате власти» и установлении диктатуры; в глазах Энгеля, такое «противостояние демократии возмутительно в принципе, но особенно – если речь идет о членах ЕС и НАТО».

Осудили инициативу венгерских властей и ряд других западных стран, а также неправительственных организаций, в частности «Репортёры без границ».

Острокритические публикации по адресу Виктора Орбана появились в The Guardian, Le Monde, других ведущих западных СМИ.

Весь этот всплеск негодования выглядит насквозь фальшивым. Во-первых, чрезвычайное положение тем и отличается от положения обычного, что сфера действия демократических процедур ограничивается властью. Во-вторых, юридическую ответственность за распространение лжи о коронавирусе за последние дни ввела не одна страна, имеющая репутацию демократической; никаких нареканий со стороны «хозяев дискурса» это не вызвало.

Для сравнения: процедура введения чрезвычайного положения во Франции менее демократична, чем в Венгрии; французские власти вводят режим ЧП правительственным указом, не запрашивая Национальное собрание. При определённых обстоятельствах без вмешательства парламента чрезвычайное положение может быть введено в Австрии. Объявляет чрезвычайное положение по предложению правительства президент Словакии. В европейских монархиях введение чрезвычайного положения зачастую является прерогативой королей.

А что касается Соединённых Штатов, там исполнительная власть имеет широчайшие полномочия при объявлении чрезвычайной ситуации. С 1976 года «национальные чрезвычайные ситуации» в США вводились около 60 (!) раз. Режимы более 30 из них сохраняются до сих пор, их пролонгируют из года в год. Белый дом в Вашингтоне шёл и на беспрецедентные ограничения прав граждан, не чета венгерским. Например, ликвидировал тайну переписки и право на конфиденциальность личной жизни после 11 сентября 2001 года. Однако состояние демократии в США ни у кого забот не вызывает. Заботит Венгрия.

Почему?

Для носителей вируса глобализма и «либеральной общественности» Виктор Орбан давно является bête noire, чёрным зверем. Нападки на венгерского премьера особенно усилились после того, как он поставил в жёсткие нормативные рамки деятельность на национальной территории структур Джорджа Сороса (этот 90-летний финансовый проходимец, расплодивший отделения своего фонда и структуры подготовки «цветных революций» по всему миру, – выходец из Венгрии [настоящее имя – Дьёрдь Шварц]). Та же Софи ин'т Велд, руководящая в Европейском парламенте группой по верховенству закона, давно отстаивает интересы соросовских организаций, высказывая восхищение деятельностью этого международного политического спекулянта и публикуя его фото на своих страницах в соцсетях.

«Не позволь Соросу смеяться последним». Фото: "Европейская правда"

Стоящих за спиной Сороса и кормящихся на его деньги не устраивает вовсе не то, что премьер-министр Венгрии подчинил практику применения демократических норм чрезвычайным обстоятельствам. Не устраивает другое: Орбан отгородился от вируса глобализма, к числу носителей которого принадлежат евробюрократия и Сорос с племенем соросят.

Чрезвычайное положение в Венгрии поставило барьер распространению глобалистской вирусной инфекции.