От БПЛА к крылатым ракетам - военное сотрудничество Украины и Турции набирает обороты • 121 • Аналитика

Пока Владимир Путин и Реджеп Эрдоган рука об руку запускают новые газопроводы и решают судьбы Ливии на различных международных конференциях, Анкара «тихой сапой» продолжает развивать сотрудничество в военно-технической области с таким достаточно сомнительным с точки зрения Москвы партнером, как Украина.



Как стало известно, на днях в министерстве обороны Украины состоялось заседание совместной украинско-турецкой комиссии, занимающейся как раз данным вопросом. Судя по всему, встреча прошла достаточно плодотворно.







Помимо подписания представителями украинского военного ведомства и директората оборонной промышленности Турции соответствующих межправительственных протоколов, полностью подтверждающих все многочисленные договоренности, достигнутые еще при прошлом президенте Украины, согласно официальным сообщениям об этом мероприятии, в его ходе намечены новые дальнейшие шаги, направленные на реализацию совместных проектов Киева и Анкары в области вооружений и военной техники, а также коопераций предприятий оборонно-промышленного сектора двух стран. Сразу по окончании официальной части переговоров турецкая делегация отправилась с рабочим визитом на такие важнейшие объекты ВПК «нэзалэжной», как Государственное предприятие ГККБ «Луч» и ГАХК «Артем». Не обошли вниманием и некоторые подразделения «Укроборонпрома».



Господа из Анкары явно присматриваются к наиболее перспективным с их точки зрения предприятиям тамошнего ВПК, умудрившимся уцелеть в годы его тотального развала и разворовывания. Украинские же оружейники, оказавшиеся в крайне тяжелом положении по причине полного разрыва военно-технического сотрудничества с Россией, готовы ухватиться за любой заказ, лишь бы только он был оплачен, да еще в валюте. В частности, итогом нынешнего визита станут поставки украинским производителем «Ивченко-Прогресс» вооруженным силам Турции в период с 2021 до 2030 года турбовинтовых двигателей АИ-450 к оперативно-стратегическому БПЛА Akinci и модернизированных турбореактивных АИ-25 – к некоему «перспективному беспилотному истребителю». Мало того – в планах компании экспорт в Турцию еще и более 500 двигателей для крылатых ракет на сумму в 600 миллионов долларов.



Напомним, военное сотрудничества Анкары и Киева началось, по сути, после состоявшегося в 2018 году визита в турецкую столицу предыдущего украинского президента Петра Порошенко, по итогам своей поездки заявившего о настоящем «прорыве» в деле обеспечения обороноспособности «нэзалэжной». Речь, как оказалось, шла о поставках в ВСУ ударных БПЛА оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2. В устах Порошенко эти машины превращались в «грозное оружие, способное поражать бронетехнику, фортификационные и инженерные, а также морские цели». Одним словом, чуть ли не Москву бомбить... Между прочим, в турецкой прессе в то время высказывались серьезные опасения относительно того, как на подобные гешефты «отреагирует Путин» и не выйдут ли они боком в турецко-российских отношениях. Переживали там, судя по всему, зря.



Как видим, фактически никакой реакции не воспоследовало, а раз так, то Киев и Анкара готовы переходить уже к более серьезным проектам. Коль речь идет о каких-то «совместных производствах» и прочей кооперации, логично предположить, что поставляющая двигатели для крылатых ракет Украина захочет разжиться ими и сама. А, возможно, и кое-чем еще, посерьезнее. В конце концов, у турецкой армии есть достаточно оружия, давно устаревшего морально, но вполне смертоносного, которое ВСУ может заинтересовать. Особенно - с учетом того, то турецкие вооруженные силы долгие годы «затачивались» как раз под контрпартизанские операции против тех же курдов. В частности, пресловутый БПЛА Bayraktar TB2 именно для них и создавался.



Как бы не вышло в итоге, что получающая на льготных условиях самую современную российскую военную технику Турция тем временем будет все активнее вооружать вовсе не дружественную для РФ Украину. Пока Владимир Путин и Реджеп Эрдоган рука об руку запускают новые газопроводы и решают судьбы Ливии на различных международных конференциях, Анкара «тихой сапой» продолжает развивать сотрудничество в военно-технической области с таким достаточно сомнительным с точки зрения Москвы партнером, как Украина.Как стало известно, на днях в министерстве обороны Украины состоялось заседание совместной украинско-турецкой комиссии, занимающейся как раз данным вопросом. Судя по всему, встреча прошла достаточно плодотворно.Помимо подписания представителями украинского военного ведомства и директората оборонной промышленности Турции соответствующих межправительственных протоколов, полностью подтверждающих все многочисленные договоренности, достигнутые еще при прошлом президенте Украины, согласно официальным сообщениям об этом мероприятии, в его ходе намечены новые дальнейшие шаги, направленные на реализацию совместных проектов Киева и Анкары в области вооружений и военной техники, а также коопераций предприятий оборонно-промышленного сектора двух стран. Сразу по окончании официальной части переговоров турецкая делегация отправилась с рабочим визитом на такие важнейшие объекты ВПК «нэзалэжной», как Государственное предприятие ГККБ «Луч» и ГАХК «Артем». Не обошли вниманием и некоторые подразделения «Укроборонпрома».Господа из Анкары явно присматриваются к наиболее перспективным с их точки зрения предприятиям тамошнего ВПК, умудрившимся уцелеть в годы его тотального развала и разворовывания. Украинские же оружейники, оказавшиеся в крайне тяжелом положении по причине полного разрыва военно-технического сотрудничества с Россией, готовы ухватиться за любой заказ, лишь бы только он был оплачен, да еще в валюте. В частности, итогом нынешнего визита станут поставки украинским производителем «Ивченко-Прогресс» вооруженным силам Турции в период с 2021 до 2030 года турбовинтовых двигателей АИ-450 к оперативно-стратегическому БПЛА Akinci и модернизированных турбореактивных АИ-25 – к некоему «перспективному беспилотному истребителю». Мало того – в планах компании экспорт в Турцию еще и более 500 двигателей для крылатых ракет на сумму в 600 миллионов долларов.Напомним, военное сотрудничества Анкары и Киева началось, по сути, после состоявшегося в 2018 году визита в турецкую столицу предыдущего украинского президента Петра Порошенко, по итогам своей поездки заявившего о настоящем «прорыве» в деле обеспечения обороноспособности «нэзалэжной». Речь, как оказалось, шла о поставках в ВСУ ударных БПЛА оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2. В устах Порошенко эти машины превращались в «грозное оружие, способное поражать бронетехнику, фортификационные и инженерные, а также морские цели». Одним словом, чуть ли не Москву бомбить... Между прочим, в турецкой прессе в то время высказывались серьезные опасения относительно того, как на подобные гешефты «отреагирует Путин» и не выйдут ли они боком в турецко-российских отношениях. Переживали там, судя по всему, зря.Как видим, фактически никакой реакции не воспоследовало, а раз так, то Киев и Анкара готовы переходить уже к более серьезным проектам. Коль речь идет о каких-то «совместных производствах» и прочей кооперации, логично предположить, что поставляющая двигатели для крылатых ракет Украина захочет разжиться ими и сама. А, возможно, и кое-чем еще, посерьезнее. В конце концов, у турецкой армии есть достаточно оружия, давно устаревшего морально, но вполне смертоносного, которое ВСУ может заинтересовать. Особенно - с учетом того, то турецкие вооруженные силы долгие годы «затачивались» как раз под контрпартизанские операции против тех же курдов. В частности, пресловутый БПЛА Bayraktar TB2 именно для них и создавался.Как бы не вышло в итоге, что получающая на льготных условиях самую современную российскую военную технику Турция тем временем будет все активнее вооружать вовсе не дружественную для РФ Украину. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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