От боссов мафии до президента: экс-глава ФБР рассказал о Хиллари Клинтон, Трампе и поисках истины в США

После громкого и неожиданного увольнения бывший директор ФБР Джеймс Коми сделал достоянием общественности содержание своих личных встреч с Дональдом Трампом. Чтобы объяснить свои поступки, которые многие считают спорными, и подвести черту 40-летней карьеры в правовой сфере, Коми написал автобиографию — книга называется «Высшая преданность: правда, ложь и лидерство». В ней экс-глава ФБР постарался найти оправдания всем своим неоднозначным решениям, благодаря которым он на протяжении избирательной кампании долгое время лавировал между лагерями демократов и республиканцев. Оказывается, межпартийные интриги его нисколько не интересуют, а делал он всё это ради истины и на благо страны.

«Когда мы уже летели домой, я сидел один, пытаясь собраться с мыслями и совершая то, что могло бы стать нарушением правил, будь я всё ещё сотрудником ФБР. Я протянул руку к своему чемодану и выудил оттуда бутылку пино-нуар, которую вёз из Калифорнии. Я пил красное вино из картонного стаканчика для кофе и смотрел в окно, на огни страны, которую так люблю», — так лирично Джеймс Коми рассказывает в своей новой книге «Высшая преданность: правда, ложь и лидерство» о дне, когда его уволили с поста директора ФБР в мае 2017 года.

О своей отставке Коми узнал по телевизору, выступая на мероприятии в Лос-Анджелесе. Уволен — президентом, который неоднократно хвалил его и просил остаться, на основе рекомендаций заместителя генпрокурора, который называл его прекрасным лидером, рекомендаций, утверждённых генеральным прокурором, также хорошо отзывавшемся о главе ФБР. И теперь, после столь громкой отставки, в своих мемуарах Коми решил рассказать, как он оказался в таком положении.

По признанию автора, название его мемуаров отчасти происходит от «одного странного ужина в Белом доме», на котором новый президент США Дональд Трамп потребовал преданности ему лично — преданности, превышающей долг директора ФБР перед американским народом.

Для Коми эта книга стала кульминацией 40 лет правовой деятельности, после которых он пришёл к выводу, что «высшая преданность» касается не отдельных людей или партий, а «вечных ценностей и, самое главное, истины».

И именно это стремление к истине, в конце концов, заставило на тот момент ещё директора ФБР на пути к одному из слушаний в конгрессе констатировать своему коллеге: «Мы по пояс в дерьме».

Ведь в какой-то именно Коми пришлось «мужественно взять на себя удар» чуть ли не за всё американское правосудие и опробовать на себе «яд собственной политической системы».

Эта книга, наполненная пространными и практически философскими рассуждениями, стала попыткой оправдания и объяснения повлёкших за собой немало критики действий Коми. Именно этот человек, потому что не мог больше отказываться от комментариев и молчать, как настоящий борец за правду решил от лица ФБР обнародовать в канун выборов информацию о расследовании дела Хиллари Клинтон, которая на посту госсекретаря использовала незащищённую личную почту вместо рабочей. А ведь так можно и засекреченную информацию слить.

Потом, правда, Коми сказал, что ничего не нашли. Потом (буквально за несколько дней до выборов) всё-таки нашли дополнительную информацию и, к возмущению демократов и бешенству лично Хиллари Клинтон, возобновили расследование, но нет, оказывается, снова ничего. Но Коми-то, по его словам, всё делал на благо страны, демократии, пытался отстоять честное имя своего ведомства. Только почему-то любовь к истине разведсообщество и, в частности, Коми подвела в другом деле — о «российском вмешательстве», о котором якобы стало известно ещё летом 2016 года, но почему-то решили не сообщать.

Как заверяет Коми, своим молчанием власти хотели обезопасить голосование, ведь, по его словам, Москва «работала сразу в трёх направлениях»: во-первых, хотела подорвать веру в американскую демократию и избирательный процесс, во-вторых, навредить Хиллари Клинтон, потому что «Путин её ненавидел», и, в-третьих, помочь Трампу выиграть, поскольку он говорил положительные вещи о российском правительстве. Как и в случае с расследованием дела Клинтон, ФБР подверглось целому шквалу запросов от журналистов и наблюдателей, пытавшихся выяснить, действительно ли идёт работа в «российском направлении».

Хиллари и Билл Клинтон

Reuters

Но, в отличие от дела Клинтон, здесь Коми и его подопечные проявили необычайную стойкость и ничего не сказали и не говорили вплоть до марта 2017 года. Ещё бы, ведь скажи они о своих подозрениях перед выборами, они бы помогли России добиться одной из её целей — посеяли бы семя сомнения среди американцев относительно их собственной избирательной системы, считает Коми. К тому же, как признаёт экс-глава ФБР, в то время почти никто не верил, что Трамп может выиграть. Так зачем тогда рисковать доверием американцев, давать повод обвинять себя в попытках запугивания народа, если это ничего не изменит?

Все, включая самого Коми, были так уверены в победе Хиллари, что волей-неволей поступали, руководствуясь этой идеей.

И именно потому что глава ФБР не хотел, чтобы на будущее президентство Клинтон падала хоть какая-то тень сомнения, он, опять-таки руководствуясь исключительно благими побуждениями, не стал скрывать информацию о расследовании в её отношении. Может, немного перестарался, и это повлияло на исход голосования (но это неточно) и вывело из себя демократов, но ведь хотел как лучше.

Впрочем, недовольными деятельностью Коми остались и республиканцы. Как бы ФБР не упирало на прозрачность, честность и независимость, по итогам расследования Клинтон всё-таки «спасли» и оправдали, хотя некоторые силы очень настаивали, чтобы за столь «ужасающую халатность» заводили уголовное дело. Тем не менее, завоевать их расположение помогла победа республиканского кандидата, так что на какой-то период, по словам экс-директора ФБР, он даже почувствовал себя «знаменитостью в мире Трампа».

Но, как настаивает Коми, который, как получается, играл то против Хиллари, то против её республиканского оппонента, как глава Федерального бюро расследований он меньше всего хотел оказаться втянутым в межпартийные разборки. Это ведь не какая-нибудь контора на побегушках у той или иной политической команды — они, на секундочку, представляют «ослеплённую Фемиду», они выше всего этого. И пусть теперь Трамп говорит, что при Коми в ФБР воцарился полный беспредел, своё ведомство в книге экс-директор описывает с особой нежностью: и про любимые блюда и конфеты подопечных расспрашивал, и без пиджаков разрешал посидеть, и по этажам гулял, с простым народом общался. А Трамп смалодушничал и даже по-человечески уйти и попрощаться с товарищами не дал.

Но президент в мемуарах Коми своё получил. На заре своей прокурорской карьеры экс-глава ФБР много общался с нью-йоркскими мафиози, представителями американской «Коза ностры», покруче, чем в «Клане Сопрано». Так что опытным глазом Коми смог определить, что действующий американский лидер ведёт себя точно так же, как какой-нибудь босс мафии.

Президент США Дональд Трамп приветствует директора ФБР Джеймса Коми

Reuters

© Joshua Roberts

Дональд Трамп очень настойчиво пытался втянуть директора ФБР в «свой круг». Дошло до того, что Коми приходилось буквально за шторами прятаться от пристального внимания президента, который мог позвонить директору ФБР, только чтобы спросить, как он поживает, неизменно хотел объятий, совместных фото или заверений в преданности во время ужина с глазу на глаз. Подобно боссу мафии, в присутствии Коми избранный президент выражался исключительно монологами, запугиваниями добивался преданности, не стеснялся привирать о своих достижениях и весьма чувствительно относился к собственной правоте, не желая знать другой правды. Да что говорить, Трамп, кажется, не слишком переживал о последствиях «российского вмешательства» и, несмотря на всеобщую критику, даже в личной беседе не хотел критиковать Владимира Путина и говорить, что он его не уважает.

С таким человеком Коми было очень трудно иметь дело, и, явно чуя неладное, он на всякий случай начал составлять записки по итогам бесед с президентом, в одной из которых Трамп попросил его свернуть расследование против советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Коми намекает, что именно его нежелание делать что-то в этом направлении, а не какие-то там выдуманные ошибки в управлении бюро могли помочь Трампу принять решение проститься с директором ФБР.

После увольнения предусмотрительно составленные и заверенные в ФБР записки как раз пригодились — показать конгрессменам и журналистам. Правда, Трамп сказал, что это организация утечки важной информации, но Коми подчёркивает, что его адвокат считает иначе: частное лицо может передавать незасекреченные детали своих бесед с президентом в СМИ или публиковать в своей книге. Так что всё честно, здесь он тоже ни в чём не виноват.

В книге экс-директор ФБР рисует себя как крайне честного и принципиального человека, который не колеблясь отправил в тюрьму любимицу американцев телеведущую Марту Стюарт за дачу ложных показаний, не побоялся при Джордже Буше бороться за отмену ЦРУ-шной программы «расширенных методов допроса» и ограничение программы слежки за электронными коммуникациями Stellar Wind, а также решился выступить против действующего президента. Между прочим, у Коми есть очень чёткое видение, каким должен быть настоящий лидер (явно не Дональдом Трампом) — уверенным в себе и своих действиях, но достаточно скромным, чтобы воспринимать правду из чужих уст. К идеалу, по мнению Коми, был близок Барак Обама, но, если подумать, повнимательнее вчитаться в мемуары, и сам бывший глава ФБР считал себя вполне хорошим руководителем. Не зря же он уверен, что «с Америкой всё будет хорошо», и гарантирует, что его собственное путешествие «ещё не закончилось». Может, мы ещё о нём услышим.

Вывод: Коми представил миру весьма проникновенный, и, как и всякая впечатляющая биография, не лишённый художественного вымысла опус, в котором рассказал, что без всякой задней мысли хотел как лучше.