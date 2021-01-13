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От борща до Королёва. Украинцы набросились на Маска из-за его комплиментов советской космонавтике

13 января 2021, 22:50  •  30 • Политика
Украинцы набросились на основателя Space X Илона Маска из-за его комплиментов в адрес звезды советской космонавтики. Скандал с присвоением Киевом великого наследия принимает всё большие масштабы - от борща до Королёва.
Ранее Роскосмос опубликовал твит, в котором сообщил, что вся ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королёва - великого учёного, который стоял у истоков советской космонавтики.
Маск прокомментировал это сообщение, заявив, что Королёв был великолепным конструктором.
Скриншот: Twitter/@elonmusk
Эта ремарка вызвала волну негодования среди украинских интернет-пользователей. Они заявили, что Королёв родился в Житомире и закончил Киевский политехнический институт, а поэтому является украинцем, а не русским. Хотя ни Роскосмос, ни Маск не поднимали вопрос о национальности конструктора. Некоторые даже просветили Маска насчёт того, что Россия "завоевала" Украину во времена СССР.
Русские пользователи в ответ напомнили, что Королёв родился ещё в Российской Империи, когда никакой Украины не существовало вовсе, а была Малороссия - часть российской территории. Другие отметили, что место рождения человека не так важно, как место, где он жил и работал. Они обратили внимание, что сам Маск родился в ЮАР, однако зулусом он при этом не является.
Отметим, что вопрос национальной идентичности весьма болезненный для Украины. Именно поэтому Киев постоянно пытается объявить украинским какого-нибудь известного учёного или объект культурного наследия. В конце прошлого года на Украине развернулось целое движение по признанию борща украинским национальным блюдом. Посольство страны в Турции даже внесло поправки в турецкую Википедию, где борщ был обозначен частью русской кухни.

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