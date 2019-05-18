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От борьбы с Россией до вступления в НАТО: Порошенко дал Зеленскому шесть "полезных" советов перед инаугурацией
18 мая 2019, 19:54 • 84 • Политика
Перед церемонией инаугурации Владимира Зеленского Петр Порошенко решил дать избранному президенту Украины шесть "полезных" советов. Так, политик призвал преемника продолжать борьбу с Россией, а также добиться вступления Украины в НАТО и ЕС.
Действующий президент Украины Петр Порошенко дал несколько советов Владимиру Зеленскому, который сменит его на посту главы государства.
Напомним, 20 мая состоится церемония инаугурации нового президента России Владимира Зеленского. Сам Порошенко ранее отдал распоряжения по подготовке мероприятия.
Кроме того, в субботу он решил дать наставления преемнику, состоящие из шести пунктов:
Напомним, ранее в центре Киева активисты построили виселицу для Петра Порошенко и члена его команды. Они потребовали от Владимира Зеленского наказать преступников, которые в свое время давали множества обещаний, из которых ничего не было реализовано.
Инаугурация
16 мая депутаты Верховной рады поддержали инициативу о проведении инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Сам политик настаивал на другой дате - 19 мая.
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, посвященный подготовке мероприятий, связанных с инаугурацией. Документ предусматривает создание оргкомитета по проведению мероприятий, связанных с принесением присяги.
Кроме того, сотрудникам МИД Украины поручено пригласить иностранные делегации, а также решить вопросы, связанные с размещением дипломатов.
Проблема заключается в том, что столь сжатые сроки подготовки не оставляют времени для прибытия ряда иностранных политиков. Так, от поездки уже отказался вице-президент США Майк Пенс.
Но не хотят и более близкие соседи. Например, президент Польши Анджей Дуда.
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