От борьбы с Россией до вступления в НАТО: Порошенко дал Зеленскому шесть "полезных" советов перед инаугурацией

Действующий президент Украины Петр Порошенко дал несколько советов Владимиру Зеленскому, который сменит его на посту главы государства.

Напомним, 20 мая состоится церемония инаугурации нового президента России Владимира Зеленского. Сам Порошенко ранее отдал распоряжения по подготовке мероприятия.

Кроме того, в субботу он решил дать наставления преемнику, состоящие из шести пунктов:

беречь доверие и солидарность Евросоюза и Украины;

укреплять проукраинскую коалицию для борьбы с агрессией России поддержкой реформ;

способствовать усилению санкционного давления со стороны Запада на Россию;

воплощать в жизнь соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также укреплять договорённости о зоне свободной торговли;

продолжать секторальное сотрудничество с ЕС;

создать условия доля того, чтобы до 2023 года Украина могла подать заявку на вступление в ЕС и подписать план действий по членству НАТО.

Напомним, ранее в центре Киева активисты построили виселицу для Петра Порошенко и члена его команды. Они потребовали от Владимира Зеленского наказать преступников, которые в свое время давали множества обещаний, из которых ничего не было реализовано.

Инаугурация

16 мая депутаты Верховной рады поддержали инициативу о проведении инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Сам политик настаивал на другой дате - 19 мая.

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, посвященный подготовке мероприятий, связанных с инаугурацией. Документ предусматривает создание оргкомитета по проведению мероприятий, связанных с принесением присяги.

Кроме того, сотрудникам МИД Украины поручено пригласить иностранные делегации, а также решить вопросы, связанные с размещением дипломатов.

Проблема заключается в том, что столь сжатые сроки подготовки не оставляют времени для прибытия ряда иностранных политиков. Так, от поездки уже отказался вице-президент США Майк Пенс.

Но не хотят и более близкие соседи. Например, президент Польши Анджей Дуда.