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От борьбы с бедностью до налоговой реформы: Источники о главных темах послания Путина Федеральному Собранию
28 февраля 2018, 13:09 • 101 • Политика
Чиновники рассказали, какие тезисы озвучит Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 1 марта.
Главной темой послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 1 марта станет развитие образования в стране, а также здравоохранения и в целом инфраструктуры. Внимание Путин уделит снижению бедности в России, развитию цифровой экономики, а также проведению судебной и налоговой реформ.
О темах сообщают источники среди федеральных чиновников.
По всей видимости, Владимир Путин скажет о необходимости увеличить затраты бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Однако пока неясно, станет ли президент России озвучивать конкретные цифры. Что касается бедности, показатели Путин потребует снизить по меньшей мере вдвое.
В то же время еще один источник полагает, что Владимир Путин внесет в послание Федеральному Собранию России цитаты из сочинений школьников, писавших работы на тему "Россия, устремленная в будущее". Также возможен подробный рассказ о рывке в развитии России, которого необходимо добиться. Особого внимания в этой связи требуют несырьевая энергетика, а также цифровая инфраструктура и космические технологии.
Касаемо налоговой реформы: предполагается, что Путин предложит подумать о фиксировании параметров налоговой системы, которая в конечном счете стимулирует рост новых производств. Таким образом удастся пополнить бюджеты регионов.
Поговорить с источниками удалось газете "Ведомости".
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