От «болезни» до «любви»: как американские СМИ отреагировали на возможную встречу Путина и Трампа

Тема возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Вашингтоне активно обсуждается в американских СМИ. Несмотря на то что конкретная дата не установлена, а стороны не ведут никаких приготовлений к встрече, в американской прессе появляются неоднозначные заголовки. Главу Белого дома обвиняют в «любви» к Путину и «пресмыкании» перед российским лидером. В российском экспертном сообществе такую реакцию называют болезненной. О том, как американские медиа сообщали об ещё не состоявшейся встрече, — в материале RT.

О возможной встрече президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно из заявления помощника российского президента Юрия Ушакова.

«Я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — отмечал Ушаков.

Позднее эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Как подтвердил сам президент (Трамп. — RT) 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу «в не столь отдалённом будущем», — сказала Сандерс.

По её словам, лидеры обсуждали возможные места для проведения совместного саммита. Среди них, в частности, рассматривался и Белый дом.

При этом обе стороны подчеркнули, что ни о каких конкретных договорённостях речь не идёт.

При этом в американских СМИ, помимо новостных заметок о возможной встрече лидеров, выходили материалы с довольно неоднозначными заголовками. Так, например, некоторые медиа выпустили публикации с заголовками «Трамп своим тайным предложением о встрече показал, что не может взять и отвернуться от Путина» (The Washington Post) и «Россия давит на Трампа, склоняя его к встрече с Путиным в Белом доме» (The New York Times).

© Скриншот WP

В частности, WP задался вопросом, почему о возможной встрече сообщил именно российский представитель, а также припомнил последнюю встречу Трампа с официальными лицами РФ в Белом доме, на которую якобы были допущены только журналисты из РФ.

Отметим, что речь тут, скорее всего, идёт о визите главы МИД России Сергея Лаврова. Его переговоры с Дональдом Трампом действительно происходили за закрытыми дверьми. На них были допущены только личные фотографы российского министра и американского президента.

Вот только снимки со встречи в Белом доме потом опубликовала только российская сторона, что ряд американских журналистов расценили как предательство и едва ли не доказательство приписываемых лидеру США «связей с РФ».

© МИД России/Flickr

Помимо этого The Washington Post усмотрел в предложении, сделанном Трапом по саммиту, некий подтекст, сделав из него вывод о «заискивании» американского главы «перед иностранным лидером».

«Это неизбежно воскрешает все вариации спекуляций по поводу необычных отношений между Путиным и Трампом... И это может только нивелировать жёсткий посыл от выдворения 60 российских шпионов и всех предупреждений США об ужасающих атаках в Восточной Гуте, приводящихся при поддержке РФ», — заявил WP бывший высокопоставленный американский дипломат Эрик Эдельман.

Однако какую-либо конкретику по обвинениям в адрес России экс-дипломат не привёл.

«Трамп слишком сильно любит Путина»

Об исключительно российской заинтересованности во встрече двух лидеров написало и издание The New York Times. По мнению автора публикации, который заручился поддержкой экспертов, Москве «нужна» эта встреча в связи с обвинениями мирового сообщества в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Помимо этого, считает одна из комментаторов NYT, таким образом Кремль пытается «усилить своё влияние» на главу Белого дома.

«Это может быть частью стратегии российской стороны по ангажированию Трампа», — считает экс-сотрудница Госдепартамента США при Бараке Обаме Сара Мендельсон.

На страницу галереи

Более резко приглашение от Дональда Трампа Путину охарактеризовал член Совета по международным отношениям Макс Бут в эфире телеканала MSNBC.

«Верная политика для США — это сказать Путину, что ему не сойдут с рук его действия. И есть люди, которые так и поступают путём настаивания на высылке российских дипломатов. Но каждый раз Трамп подрывает эти действия по жёсткому посылу для России, потому что ничего не может с собой поделать из-за того, что слишком сильно любит Путина», — заявил он.

В некоторых СМИ появились даже карикатуры на взаимоотношения российского и американского президентов.

© rushlimbaugh.com

Без конфронтации

Российские эксперты же считают, что подобная реакция американских СМИ лишь свидетельствует об их нежелании того, чтобы Дональд Трамп был самостоятельным и независимым от истеблишмента в своих решениях.

«Сам по себе повод вызывает болезненную реакцию в СМИ, и это далеко не единственные круги, в которых будет развиваться такая реакция. Дональд Трамп в течение всего пребывания в должности демонстрирует свои намерения по выстраиванию нового типа отношения с Россией. Он не хочет конфронтации», — пояснил RT доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

По его словам, для решения таких текущих вопросов, как денуклеаризация КНДР и дальнешие отношения с Ираном, США очень нужна поддержка России как сильного геополитического игрока.

«Недавние события не в духе Трампа. Сама высылка дипломатов выглядела очень нелогично с точки зрения интересов США, которые в ближайшее время столкнутся с ведением переговоров по Северной Корее, переформатированием в интересах США сделки с Ираном. В этих двух существенных вопросах понадобится позиция России», — подчеркнул Ярыгин.