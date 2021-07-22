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От блокады Крыма до МН17: Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ

22 июля 2021, 11:30  •  103 • Политика
Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Украины. Требований к Киеву у Москвы несколько, в том числе касающиеся водной блокады Крыма, а также дела о крушении МН17.
Терпение России лопнуло и она обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину. В своей жалобе Москва обвиняет Киев в нарушении Европейской конвенции о правах человека.
Претензий к Украине масса: это и гибель людей во время евромайдана и госпереворота в Незалежной, и многочисленные смерти и пытки жителей Донбасса, и водная блокада Крыма после того, как полуостров вернулся в состав России в 2014 году в результате проведённого референдума.
Припомнили Киеву и дискриминацию русскоговорящего населения Украины, и нападение на дипмиссии России.
Не прошла Россия и мимо дела МН17, напомнив о том, что именно Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

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