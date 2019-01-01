От блестящего ЧМ-2018 до "немощи ума" оппозиции: Итоги года от Армена Гаспаряна

"На первое место я бы, конечно, поставил, чемпионат мира по футболу в России. При том, что событие неординарное, и я не думаю, что при жизни, условно, моего поколения второй раз будет такой футбольный праздник в нашей стране. Потому что, как показывает практика, чемпионаты мира проводятся с 1930 года, несложно посчитать, впервые такой масштабный футбольный форум доехал до нашей страны. Он был проведен блестяще. Я думаю, что навсегда запомнится тем, кто побывал на российских стадионах. И, в том числе запомнится, в общем, достаточно такой успешной игрой сборной России. Давайте честно скажем, на это никто не рассчитывал".

На второе место Гаспарян поставил сложную международную ситуацию.

"Тут и Сирия, тут и события на Украине, в том числе церковная война, которая сейчас происходит. Это и "Северный поток-2", и много многое другое. На третье место лично я бы поставил глубокий кризис в Европе. Потому что еще в прошлом году почему-то многие думали, что он пошел на убыль, но ничего подобного, он развивается. И события во Франции тому подтверждение, и в Германии уход Меркель анонсирован уже и так далее. На четвертое место я бы поставил, конечно, деятельность Трампа. По той причине, что это вообще невероятно сложно прогнозировать. Потому что человек просыпается и пишет в Twitter. А потом это всё начинает опровергать. Это как бы даже с точки зрения политики, это такая нетрадиционная вещь. Ну и на пятое место я бы, пожалуй, поставил общий такой идейный абсолютно кризис российской оппозиции. Я почему это выделяю – потому что ни одна власть не может существовать без серьезной, вдумчивой, конструктивной оппозиции. В нашей стране мы этого не наблюдаем. То, что у нас считается оппозицией, это, я не знаю, это какое-то шапито, абсолютно. Я не понимаю, как эти люди получали высшее образование, с таким интеллектом. Для меня это просто загадка. Причем если бы там речь бы шла, вы понимаете, о сложных каких-то вопросах. Я не знаю, о традициях или истории Русской Православной Церкви. Ну не каждый знает. Но когда речь заходит даже о каких-то бытовых вопросах, и демонстрируется такая немощь ума – это, конечно, весьма и весьма огорчительно. Но надеемся, что 2019 год будет, с этой точки зрения, годом выхода из интеллектуального тумана. И те тростниковые разумы, которые сегодня во многом являются ньюсмейкерами, вспомнят, что человек – это звучит не постыдно, а гордо".