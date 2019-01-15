«От бессильной надежды на своих начальников»: украинские моряки отказались давать показания в суде

Украинские моряки назвали себя военнопленными и отказались давать показания в суде, сославшись на 17-ю статью Женевской конвенции. В России неоднократно подчёркивали, что моряки, попытавшиеся в ноябре пересечь границу РФ в районе Керченского пролива, считаются фигурантами уголовного дела, а не военнопленными. В Госдуме отмечают, что украинские власти использовали военных для провокации и теперь их судьба мало волнует Киев. В экспертном сообществе полагают, что если украинцы считают себя военнопленными, значит, они фактически признают, что пересекли границу в военных целях.

Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу адвокатов задержанных украинских моряков о переводе дела в военный суд. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова.

«Суд отклонил ходатайство адвокатов», — сказала она РИА Новости.

Ранее адвокат одного из моряков, Ислям Велиляев, рассказал РИА Новости, что, по мнению защиты, украинские моряки — военнопленные. Задержанные отказались давать показания в суде, сославшись на Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Об этом поочерёдно заявили обвиняемые Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко и Владимир Терещенко.

«На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьёй 17 Женевской конвенции», — повторяли они.

17-я статья Женевской конвенции подразумевает, что военнопленные имеют право назвать только своё имя, звание, дату рождения и личный номер. А если последнего нет, то любую другую равноценную информацию.

В России неоднократно подчёркивали, что задержанные являются не военнопленными, а фигурантами уголовного дела по незаконному пересечению российской государственной границы. Так, в начале декабря об этом говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как они могут быть военнопленными? Они нарушители границы, — сказал Песков. — Это никакой не плен. Нет войны, есть украинские военнослужащие, которые пересекли государственную границу РФ. И ещё в российских водах хулиганили».

Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста восьми морякам на три месяца — до 24 апреля. Процесс проходил в закрытом режиме.

«Поставили крест на их личных делах»

Демонстративно отказываясь сотрудничать со следствием, украинские моряки рассчитывают на помощь президента Украины Петра Порошенко, однако он уже получил все политические дивиденды, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Они для Порошенко — жертвенные пленники для удовлетворения политических и агрессивных амбиций. Эти люди, видимо, хотят себя показать стойкими патриотами, не дающими показаний, не признающими российский суд. Но это всё от бессильной надежды на своих начальников, которые уже поставили крест на их личных делах и сдали в архив за ненадобностью», — отметил он в разговоре с RT.

О том, что моряки ВМС Украины были использованы в политических целях руководством Украины, ранее говорил президент России Владимир Путин.

«Их послали, рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет, но, слава Богу, этого не случилось», — сказал он в ходе большой пресс-конференции 20 декабря.

Украинские власти делали ставку на международное сообщество, которое должно было надавить на Россию, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В Киеве не рассчитывали на долгий арест своих моряков. Они считали, что через сутки после задержания поднимется вой на просторах международного сообщества и все международные институты выставят их, как людей, пострадавших от «агрессивной» России», — заявил депутат RT.

Однако Россия действовала полностью в рамках международного права и в соответствии с принятым в стране законодательством, а потому адвокатам украинских моряков ничего не остаётся, кроме как пытаться апеллировать к Женевской конвенции, указал Водолацкий.

Но если украинские моряки продолжат называть себя военнопленными, они фактически признают, что действовали с военными целями, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Получается такая ловушка для них: раз они себя объявляют под юрисдикцией Женевской конвенции (она говорит о военнопленных, а военнопленные возникают в результате военных действий), значит, они заранее объявляют, что их «поход», их действия носили военный характер», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Оленченко допустил, что таким образом моряки могут усугубить своё положение, так как фактически признаются в военной провокации.

«Провокация организована действующей властью»

Украинские моряки были задержаны российскими пограничниками 25 ноября, когда на трёх судах ВМС Украины — буксире «Яны Капу» и бронекатерах «Бердянск» и «Никополь» — попытались пересечь Керченский пролив, игнорируя существующие правила прохода и запросы российских пограничников.

Сотрудникам погранслужбы ФСБ РФ пришлось применить оружие для задержания украинских кораблей, когда те зашли в территориальные воды России. Позже на борту «Никополя» были обнаружены документы, согласно которым у моряков был прямой приказ руководства пройти через Керченский пролив вопреки правилам.

Все 24 украинских моряка были арестованы на два месяца, до конца января.

В России указывают, что инцидент в Керченском проливе был провокацией. Президент РФ Владимир Путин отметил, что она была направлена на повышение рейтинга действующего президента Украины Петра Порошенко перед выборами, которые состоятся в марте 2019 года.

«Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью (думаю, что и президентом действующим) в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал российский лидер 28 ноября.