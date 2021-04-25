Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Сл...
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Главная / Политика

От берегов Крыма рванут в Средиземноморье: Украинские солдаты будут "воевать" в Турции

25 апреля 2021, 14:50  •  56 • Политика
Вооружённые силы Украины примут участие в военно-морских учениях в Турции. Детали пока не раскрываются.
В конце текущего года будут проведены учениях турецкого флота Dogu Akdeniz 2021. Украинское командование ВМС будет принимать в них участие.
Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.
Сейчас Киев и Анкара обсуждают, каким будет формат участия штаба, которому предстоит осуществлять руководство учениями.
Кроме всего прочего, Украина рассчитывает обеспечить своим офицерам стажировку на турецких военных кораблях класса ADA.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
25 апреля 2021, 08:25
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
25 апреля 2021, 02:55
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
25 апреля 2021, 01:05
Детский ад Донбасса: "Мать, ну я разрыдалась... это страшно"
25 апреля 2021, 04:45
"У нас был шанс, но мы его упустили": Торгующиеся за Курилы японцы признали своё поражение
25 апреля 2021, 12:05
Поляки увидели оскорбление в словах Путина: "Гиена Европы"
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 апреля 2021, 08:25
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
25 апреля 2021, 02:55
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
25 апреля 2021, 01:05
Детский ад Донбасса: "Мать, ну я разрыдалась... это страшно"
25 апреля 2021, 01:55
«Неприемлемость силового давления»: как учения российской армии в Крыму повлияли на с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2021, 16:15
В Донбассе горит военная база ВСУ - источник
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
25 апреля 2021, 08:25
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
20 апреля 2021, 01:00
"Пусть боятся "Коралла": Турки возмутились русским намёком на печальную судьбу "Байрактаров"
23 апреля 2021, 03:15
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт "вызов" шмыгающего Зеленского
23 апреля 2021, 03:15
Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите, а извиняться пришлось Блинкену
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.