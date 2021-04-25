От берегов Крыма рванут в Средиземноморье: Украинские солдаты будут "воевать" в Турции

Вооружённые силы Украины примут участие в военно-морских учениях в Турции. Детали пока не раскрываются.

В конце текущего года будут проведены учениях турецкого флота Dogu Akdeniz 2021. Украинское командование ВМС будет принимать в них участие.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Сейчас Киев и Анкара обсуждают, каким будет формат участия штаба, которому предстоит осуществлять руководство учениями.

Кроме всего прочего, Украина рассчитывает обеспечить своим офицерам стажировку на турецких военных кораблях класса ADA.