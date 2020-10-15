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От басмачей до Скрипалей: Клинцевич напомнил историю антироссийских диверсий Британии

15 октября 2020, 00:00  •  66 • Политика
Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич напомнил историю антироссийских диверсий британских спецслужб. По его словам, "война джентльменов" ведётся против России уже не первое столетие. В ней Лондон перепробовал самые разные методы - от басмачей до Скрипалей.
Глава британской разведслужбы МИ5 Кен Маккаллум недавно заявил, что Россия, Китай и Иран являются главной угрозой для Соединённого Королевства и остаются "враждебными государствами".
По словам Клинцевича, для враждебности к Великобритании у России есть основания. Англичане проводили операции против Москвы ещё в начале прошлого века. С самого начала российской Гражданской войны до 1939 года Лондон поддерживал банды басмачей, которые долгие годы терзали среднеазиатские республики СССР, передаёт Федеральное агентство новостей.
Британия была вынуждена сделать передышку, лишь когда разгорелась Вторая мировая война. Тогда стоял вопрос о выживании, поэтому Туманному Альбиону было не до басмачей и русских. Однако после войны они возобновили свои диверсии против СССР. Сегодня, считает Клинцевич, британцы сменили оружие и переключились на фейки. В качестве примера он привёл скандальное дело Скрипалей - когда ничего доказано не было, однако разгорелся громкий международный скандал.
Сегодня они дальше занимаются психологическими и политическими провокациями. Это так называемый тренд, когда большой начальник формирует фейк и делает его правдивым, - отметил Клинцевич.

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