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От Баку ждут наказания для экс-посла, оскорбившего русских

11 августа 2021, 20:05  •  70 • Политика
В МИД Азербайджана заявили, что оскорбивший Жириновского и русский народ дипломат был уволен пять лет назад. "Если бывшего посла не лишат всех регалий и не заключат в тюрьму за невероятный ущерб, нанесённый взаимоотношениям наших стран, то у нас очень плохие новости", - прокомментировало ситуацию Общество "Царьград".
МИД Азербайджана заявил, что не комментирует высказывания экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, так как он не представляет внешнеполитическое ведомство республики, он был уволен из-за недочетов в работе пять лет назад. Общество "Царьград" считает подобную реакцию на оскорбления в адрес русских – недостаточной.
Речь идёт о тираде, которую накануне выдал бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор наук, профессор Исфандияр Вагабзаде. В ней он не только оскорбил главу ЛДПР Владимира Жириновского, но и всех русских людей. Политик уже обратился к правительству Азербайджана, однако там лишь развели руками.
Но и не опровергли, не осудили, не призвали знать место. То есть скорее всего мы видим верхушку огромного русофобского айсберга, которая случайно показалась над волнами,
- пишет Общество "Царьград" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что если это действительно так, то под "толщей воды" может скрываться вообще неизвестно что. В этой связи чрезвычайно важна реакция властей страны на подобные инциденты.
И если бывшего посла не лишат всех регалий и не заключат в тюрьму за невероятный ущерб, нанесённый взаимоотношениям наших стран, то у нас очень плохие новости,
- резюмирует Общество "Царьград".

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