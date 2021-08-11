От Баку ждут наказания для экс-посла, оскорбившего русских

В МИД Азербайджана заявили, что оскорбивший Жириновского и русский народ дипломат был уволен пять лет назад. "Если бывшего посла не лишат всех регалий и не заключат в тюрьму за невероятный ущерб, нанесённый взаимоотношениям наших стран, то у нас очень плохие новости", - прокомментировало ситуацию Общество "Царьград".

МИД Азербайджана заявил, что не комментирует высказывания экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, так как он не представляет внешнеполитическое ведомство республики, он был уволен из-за недочетов в работе пять лет назад. Общество "Царьград" считает подобную реакцию на оскорбления в адрес русских – недостаточной.

Речь идёт о тираде, которую накануне выдал бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор наук, профессор Исфандияр Вагабзаде. В ней он не только оскорбил главу ЛДПР Владимира Жириновского, но и всех русских людей. Политик уже обратился к правительству Азербайджана, однако там лишь развели руками.

Но и не опровергли, не осудили, не призвали знать место. То есть скорее всего мы видим верхушку огромного русофобского айсберга, которая случайно показалась над волнами,

- пишет Общество "Царьград" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что если это действительно так, то под "толщей воды" может скрываться вообще неизвестно что. В этой связи чрезвычайно важна реакция властей страны на подобные инциденты.

И если бывшего посла не лишат всех регалий и не заключат в тюрьму за невероятный ущерб, нанесённый взаимоотношениям наших стран, то у нас очень плохие новости,

- резюмирует Общество "Царьград".