От автоматов до роботов: зачем «Калашников» расширяет линейку военной и гражданской продукции

Концерн «Калашников» собирается расширить производство продукции гражданского и военного назначения. Об этом говорится в годовом отчёте компании. Концерн также планирует до 2025 года превратиться в многопрофильный оборонный холдинг. Уже сейчас, помимо стрелкового оружия, предприятие выпускает экипировку для военнослужащих, беспилотники, роботизированные системы и катера. По мнению экспертов, изменение организационной структуры позволит «Калашникову» упрочить лидирующие позиции на рынке.

В ближайшие годы концерн «Калашников» будет трансформирован в «многопрофильный оборонный холдинг», говорится в годовом отчёте предприятия в разделе «Перспективы развития Общества». Изменение структуры компании необходимо для расширения линейки продукции.

«В период до 2025 года планируется концентрация АО «Концерн «Калашников» на создании многопрофильного оборонного холдинга с развитием существующих и привлечением новых компетенций с целью расширения производства продукции гражданского и двойного назначения», — говорится в документе.

В частности, «Калашников» сделает акцент на производстве многофункциональных судов, скоростных катеров, беспилотников, мототехники, роботизированных комплексов и других высокотехнологичных платформ «на базе нейросетей».

В числе новых направлений опытно-конструкторских работ в отчёте указаны автоматизированные системы управления, средства связи, экипировка, грузовые перевозки на водном транспорте.

Партия автоматов Калашникова

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Плоды диверсификации

Концерн Калашников был образован в 2013 году на базе ОАО «НПО «Ижмаш» — главного производителя стрелкового оружия в России. После приватизации 49% акций компании 25% уставного капитала принадлежит госкорпорации «Ростех», 75% — частным инвесторам.

Согласно стратегии развития до 2020 года, концерн должен модернизировать свои производственные мощности и повысить эффективность управления. На эти цели в 2014—2017 годах было выделено 10,5 млрд рублей. В 2016 году «Калашников» открыл несколько новых цехов и корпусов.

Наряду с обновлением мощностей концерн выкупил контрольные пакеты предприятий судостроительной отрасли («Рыбинская верфь», «Вымпел», «Верфи братьев Нобель»), оборонно-промышленного комплекса (Мытищинский машиностроительный завод) и авиационной сферы (Zala Aero).

Также «Калашников» владеет 60% акций производителя бронекерамики «Бифорс». В июне 2018 года концерн завершил сделку по приобретению 60% акций Кингисеппского машиностроительного завода и «Дизельзипсервиса», которые изготавливают комплектующие для судовых двигателей.

Помимо широчайшей линейки стрелкового оружия концерн производит высокоточное артиллерийское вооружение и боеприпасы к нему (противотанковый ракетный комплекс «Вихрь»), авиационные пушки (ГШ-301), боевые модули, десантные, штурмовые катера, беспилотники для коммерческих нужд.

Концерн регулярно презентует новинки. В частности, на международном форуме «Армия-2017» «Калашников» представил пистолет Лебедева (ПЛ), малогабаритные автоматы АМ-17 и АМБ-17, снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), радиоэлектронное ружьё REX-1, боевых роботов «Нерехта» и «Соратник», экипировку для спецназа, несколько видов боевых катеров, электромотоциклы для МВД и Минобороны.

В сентябре 2017 года концерн опубликовал видео испытаний концепта «летающего автомобиля». Необычное транспортное средство представляет собой прототип пассажирского коптера. Машина способна передвигаться на высоте около трёх метров благодаря восьми лопастям, которые работают от аккумулятора.

Ещё одной перспективной разработкой концерна является дистанционно-управляемый боевой модуль (МБДУ) наземного и водного базирования. Комплекс включает в себя два пулемёта калибров 12,7 и 7,62 мм и два автоматических гранатомёта калибров 30 и 40 мм.

Быстроходный катер концерна «Калашников»

© kalashnikov.com

«Синергетический эффект»

В беседе с RT финансовый аналитик Тимур Нигматуллин заявил, что «Калашников» выбрал адекватную стратегию развития. По его словам, практически все крупные мировые компании, поставляющие вооружение, имеют холдинговую структуру.

«Скупка различных активов, которую мы наблюдаем последние несколько лет, в сочетании с модернизацией производственных мощностей позволила концерну создать синергетический эффект, без которого сейчас немыслимо развитие оборонного предприятия и бизнеса в целом», — пояснил Нигматуллин.

Мнение аналитика подтверждают финансовые показатели «Калашникова» последних лет. В 2015 году выручка компании увеличилась в 2,8 раза (до 8,2 млрд рублей) по сравнению с аналогичным показателем 2014 года. Объём производства вырос на 158%, а производительность труда — на 139%.

В 2016 году выручка концерна составила 15,7 млрд рублей. Как полагает руководство «Калашникова», в 2017 году выручка компании достигнет 40 млрд рублей (на момент написания статьи бухгалтерская отчётность за прошлый год не была опубликована. — RT).

В 2018 году «Калашников» ожидает получить совокупную выручку 55 млрд руб. Чистая прибыль по EBITDA может составить 6,5 млрд руб., консолидированная — 3,9 млрд руб.

Кроме того, несмотря на введённые США санкции, концерн продолжает успешно сотрудничать с 27 государствами мира. В апреле 2017 года из-за возросших экспортных заказов «Калашников» перешёл на работу в три смены.

Робот «Соратник»

© АО «Концерн «Калашников»

В комментарии RT военный обозреватель журнала «Арсенал Отчества» Дмитрий Дрозденко отметил, что «Калашников» зарекомендовал себя надёжным поставщиком вооружения и продукции двойного назначения. По его мнению, диверсификация производственных активов призвана упрочить лидерские позиции компании как на российском, так и на мировом рынках.

«Логика развития оборонной отрасли диктует необходимость создания холдинга с разветвлённой структурой производства. Это благотворно сказывается на капитализации, показателях продаж, выручки и прибыли. К тому же, насколько я понимаю, новая продукция «Калашникова» (катера, роботы, беспилотники) пользуется достаточно большим спросом», — подчеркнул Дрозденко.