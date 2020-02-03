|
От автоматов до подлодок и танков: В США назвали 5 самых грозных видов оружия СССР
03 февраля 2020, 05:24 • 80 • Политика
Военные эксперты США назвали пять самых грозных видов вооружения в СССР. В список вошли АК-47, Ту-160, подлодка "Акула", танк Т-55 и гаубица М-30.
Американский военно-аналитический журнал The National Interest опубликовал статью о самых грозных видах вооружения в СССР, которые используются и по сей день. В топ-5 попали автомат Калашникова, подлодка "Акула", танк Т-55, стратегический бомбардировщик Ту-160 и 122-мм гаубица М-30.
Отмечается, что автомат АК-47, сконструированный в 1947 году, стал самым простым пехотным оружием в мире. А изогнутый рожковый магазин и характерный профиль автомата сделали его самым узнаваемым оружием эпохи после окончания Второй мировой войны, пишет издание.
Не менее значимой, по мнению издания, является подводная лодка "Акула", которая на Западе получила обозначение как подводный ракетный крейсер класса "Тайфун". Субмарина имеет длину 175 метров и водоизмещение 24 тысячи тонн. По размерам она в три раза больше американских ударных подлодок "Лос-Анджелес" и почти на 10 тысяч тонн тяжелее, чем другие подобные подлодки, такие как подводный ракетный крейсер "Огайо".
Ещё одним "грозным оружием Советов" называется танк Т-55. Его прототипом послужил зарекомендовавший себя в годы Второй мировой войны средний танк Т-54. Задачей инженеров было сделать танк пригодным для ведения боя с применением ядерного оружия. Так родился Т-55 и все последующие танки этой серии, вплоть до Т-90.
Не забыл журнал и о стратегическом бомбардировщике Ту-160, который в НАТО называют "Блэкджеком", а в России - "Белым лебедем". Он разрабатывался как малозаметный бомбардировщик, способный действовать ночью и в сложных метеоусловиях.
Последней в списке, но не по значимости является 122-миллиметровая гаубица М-30. Во время Второй мировой войны она стала основой артиллерии Советского Союза, так как была относительно недорогой, простой в производстве и достаточно мощной на поле боя.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 января 2020, 09:09
|
27 января 2020, 14:09
|
30 января 2020, 19:54
|
31 января 2020, 22:09
|
31 января 2020, 05:54
|
31 января 2020, 09:09
|
29 января 2020, 05:09