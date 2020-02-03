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От автоматов до подлодок и танков: В США назвали 5 самых грозных видов оружия СССР

03 февраля 2020, 05:24  •  80 • Политика
Военные эксперты США назвали пять самых грозных видов вооружения в СССР. В список вошли АК-47, Ту-160, подлодка "Акула", танк Т-55 и гаубица М-30.
Американский военно-аналитический журнал The National Interest опубликовал статью о самых грозных видах вооружения в СССР, которые используются и по сей день. В топ-5 попали автомат Калашникова, подлодка "Акула", танк Т-55, стратегический бомбардировщик Ту-160 и 122-мм гаубица М-30.
Отмечается, что автомат АК-47, сконструированный в 1947 году, стал самым простым пехотным оружием в мире. А изогнутый рожковый магазин и характерный профиль автомата сделали его самым узнаваемым оружием эпохи после окончания Второй мировой войны, пишет издание.
"Преимущества АК-47 заключались в том, что он совмещал в себе на тот момент новейшие и более лёгкие 7,62-миллиметровые пули с полной автоматикой в надёжной ствольной коробке. Автомат имел относительно небольшой вес и был простым в сборке и использовании", - замечает NI.
Не менее значимой, по мнению издания, является подводная лодка "Акула", которая на Западе получила обозначение как подводный ракетный крейсер класса "Тайфун". Субмарина имеет длину 175 метров и водоизмещение 24 тысячи тонн. По размерам она в три раза больше американских ударных подлодок "Лос-Анджелес" и почти на 10 тысяч тонн тяжелее, чем другие подобные подлодки, такие как подводный ракетный крейсер "Огайо".
"Шесть подводных лодок "Тайфун" были построены и переданы на вооружение российскому военно-морскому флоту. Одна до сих пор служит опытным судном для ракет "Булава", - отмечает журнал.
Ещё одним "грозным оружием Советов" называется танк Т-55. Его прототипом послужил зарекомендовавший себя в годы Второй мировой войны средний танк Т-54. Задачей инженеров было сделать танк пригодным для ведения боя с применением ядерного оружия. Так родился Т-55 и все последующие танки этой серии, вплоть до Т-90.
"До сих пор остаётся неясным, сколько всего Советский Союз, страны Варшавского договора и Китай выпустили танков Т-55: цифры варьируются от 42 тысяч до 100 тысяч", - пишет NI.
Не забыл журнал и о стратегическом бомбардировщике Ту-160, который в НАТО называют "Блэкджеком", а в России - "Белым лебедем". Он разрабатывался как малозаметный бомбардировщик, способный действовать ночью и в сложных метеоусловиях.
"Ту-160 может нести на борту 22 тонны боеприпасов в двух оружейных отсеках, в том числе крылатые ракеты с ядерными боеголовками", - отмечает издание.
Последней в списке, но не по значимости является 122-миллиметровая гаубица М-30. Во время Второй мировой войны она стала основой артиллерии Советского Союза, так как была относительно недорогой, простой в производстве и достаточно мощной на поле боя.
"Во время войны на каждую советскую пехотную дивизию приходилось по 32 таких гаубицы, то есть даже самая скромная дивизия могла вести обстрел с частотой до 4032 кг фугасных снарядов в минуту", - подчёркивает NI.

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