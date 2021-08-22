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От авионики до зенитного комплекса: чем интересен международный военно-технический форум «Армия-2021»

22 августа 2021, 08:15  •  98 • В России
На военно-техническом форуме «Армия-2021», который начинает работу в подмосковной Кубинке, представлены более 20 тыс. образцов вооружений. Экспозиция разбита на кластеры, посвящённые авиации, ВМФ, робототехнике, военной медицине, военному строительству и диверсификации оборонной отрасли. Среди новейших изделий, которые доступны для просмотра, в основном российские вооружения: авиационное оборудование, разведывательный комплекс «Пенициллин», модификации бронемашины «Тайфун-ВДВ», танк Т-90МС, зенитный ракетный комплекс «Сосна» на колёсном шасси. Эксперты называют «Армию-2021» «витриной достижений российских оборонных предприятий».
 
Экспозиция военно-технического форума «Армия» Reuters © Maxim Shemetov
 

В подмосковной Кубинке открывается VII международный военно-технический форум «Армия-2021». Он будет проходить с 22 по 28 августа 2021 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».

22 августа станет первым рабочим днём «Армии-2021». Церемония официального открытия состоится днём позже. Также 23 августа станет доступной экспозиция экспортно ориентированных образцов российского вооружения и техники.

В рамках форума запланированы демонстрация новейших изделий оборонной промышленности РФ и зарубежных стран, деловые мероприятия и подписание контрактов. В частности, Минобороны РФ планирует заключить соглашений на 500 млрд рублей.

«Подпишем контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия», — пояснил министр обороны Сергей Шойгу в интервью газете «Красная звезда».

По словам министра, на «Армию-2021» намерены приехать делегации из 97 стран, 34 из них возглавят руководители военных ведомств.

Более 20 тысяч образцов

 

Экспозиция «Армии-2021» разделена на кластеры, посвящённые авиации, флоту, военной медицине, военному строительству, робототехнике и диверсификации — увеличению доли гражданской продукции в оборонном секторе России.

Экспозиция в Кубинке размещена в павильонах и на открытых площадках. В общей сложности публике для осмотра будет доступно более 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения, в том числе из 12 иностранных государств.

Так, участником «Армии-2021» стал Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) — основной поставщик тяжёлых шасси для российских ракетных комплексов оперативно-тактического и стратегического назначения.

  • БТР Volat V2
  • © Wikimedia Commons

На форуме белорусское предприятие презентует четырёхосный бронетранспортёр Volat V2. Машина предназначена для замены в войсках БТР-70, БТР-80, БМП-1 и БМП-2. Масса бронетранспортёра составляет 20 т, экипаж — три человека.

Детище МЗКТ оснащено автоматической 30-мм пушкой 2А42, комплексом управляемого противотанкового вооружения «Конкурс», модернизированным пулемётом Калашникова калибра 7,62 мм и многоканальными прицелами.

В свою очередь, витебское конструкторское бюро «Дисплей» привезло в Кубинку линейку нашлемных систем индикации (НСИ). Одной из последних разработок предприятия являются тактические очки со встроенной микросистемой НСИ-06.02/НСИ-06.03. Данное изделие позволяет военнослужащим получать графическую информацию и одновременно защищают глаза от травм.

«НСИ-06.02/НСИ-06.03 — это наша новейшая разработка. Чтобы военнослужащий мог ознакомиться с информацией, ему достаточно опустить глаза. В остальном он может использовать очки как обычное средство тактической защиты — они оберегают глаза от различных травм, от попадания осколков», — заявил в разговоре с RT конструктор «Дисплея» Сергей Росликов.

Также предприятие представляет на «Армии-2021» монокулярные (на один глаз) и бинокулярные (на оба глаза) системы нашлемной индикации. Как считают эксперты, подобные приспособления являются хорошими помощниками военнослужащих, в том числе экипажей бронемашин и спецназовцев.

Из российской электроники для нужд обороны на форуме в Кубинке будут представлены разработки АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»). Компания привезла на «Армию-2021» порядка 140 экспонатов.

Впервые на форуме будут продемонстрированы новые системы навигации, комплексы обеспечения полётов, бортовые вычислительные системы, а также метеостанция для использования в Арктике.

Дебютантом «Армии-2021» является навигационное устройство для вертолётов СНВ 1а, созданное входящим в КРЭТ АО «Раменский приборостроительный завод». Изделие отличается скромными массогабаритными характеристиками, а также повышенной точностью измерения курса, углов крена, тангажа и параметров положения воздушного судна.

Впервые на форуме будет продемонстрирована и экспортная модификация комплекса звукотепловой разведки «Пенициллин», созданная специалистами холдинга «Росэлектроника». Изделие позволяет определять огневые позиции артиллерийских орудий, миномётов, реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также стартовые позиции «зенитных и тактических ракет противника».

В отличие от других подобных систем «Пенициллин» обнаруживает огневые точки не с помощью радиолокации, а благодаря принципу совмещения тепловой и звуковой разведки. Аппаратура изделия фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, затем выдаёт точные координаты орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает 5 секунд.

  • Разведывательный комплекс «Пенициллин»,
  • © НИИ «Вектор»

«Звукометрия дополняется данными, полученными с помощью оптико-электронного модуля, ловящего следы обстрелов как в инфракрасном, так и в видимом спектре. Далее вся информация передается на компьютер, и исходя из неё корректируется огонь артиллерии по позициям противника», — говорится в материалах «Ростеха».

«Пенициллин» может включать от двух до шести машин на шасси КамАЗ. Комплекс успешно прошёл государственные испытания и уже поставляется в российские войска. Важным преимуществом изделия считается невозможность вывода его из строя средствами радиоэлектронного подавления.

«Тайфун», Т-90МС, «Сосна»

На форуме в Кубинке традиционно демонстрируется широкая номенклатура колёсных бронемашин. На «Армии-2021» ожидается показ новейших образцов армейского автомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ» с формулой 4×4 разработки АО «Ремдизель» (Набережные Челны).

Данная машина предназначена для поставок в подразделения «голубых беретов» и может десантироваться парашютным способом. Она отличается усиленной противоминной защитой, большим дорожным просвете и V-образным днищем, которое рассеивает энергию взрыва и улучшает защиту экипажа от осколков.

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Помимо защищённости, главными достоинствами «Тайфуна-ВДВ» разработчик называет высокие тягово-динамические характеристики, хорошую проходимость, неприхотливость и манёвренность. Военные отдельно отмечают способность машины действовать в условиях повышенной запылённости и горной местности.

В июле газета «Красная звезда» сообщила об испытаниях машины технической разведки МТР-К, изготовленной на основе «Тайфуна-ВДВ». К основному преимуществу этой модификации относится возможность действовать в составе единой системы управления тактического звена. Изделие может быть принято на снабжение Вооружённых сил РФ до конца 2021 года.

Помимо этого, завершаются испытания машины на базе «Тайфуна-ВДВ» с 82-мм полуавтоматическим миномётом 2С41 «Дрок», способным вести огонь как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

Из образцов тяжёлой бронетехники на «Армии-2021» представлен модернизированный танк Т-90МС с высокоавтоматизированным боевым модулем, в который интегрирован мультиспектральный прицел наводчика и панорамный прицел командира. Данный комплекс повышает ситуационную осведомлённость экипажа и эффективность управления вооружением.

Из вооружений ПВО дебютантом форума в Кубинке станет образец зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» на колёсном шасси. Ранее эта система монтировалась на гусеничном шасси многоцелевого транспортёра (тягача) МТ-ЛБ. Её разработчиком является концерн «Алмаз-Антей».

  • ЗРК «Сосна»
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Особенностью «Сосны» является рекордная дальность поражения целей в сегменте отечественных и зарубежных ЗРК с лазерно-лучевой системой наведения. Комплекс может вести огонь на марше и в кратчайшие сроки реагировать на изменение обстановки.

Боевая работа «Сосны» полностью автоматизирована. Система ПВО самостоятельно обнаруживает воздушные объекты противника, определяет координаты целей и распределяет их между средствами огневого поражения.

На театре военных действий «Сосна» может применяться для уничтожения самолётов, вертолётов, беспилотников, крылатых ракет, планирующих авиабомб и легкобронированных наземных машин. Максимальная дальность стрельбы ЗРК составляет 10 км, высота — 5 км.

В разговоре с RT военный обозреватель Дмитрий Дрозденко отметил, что в этом году на «Армии» будет представлено большое количество перспективных изделий для нужд вооружённых сил. Также, как считает эксперт, гостей и участников форума ожидает насыщенная научно-деловая программа.

«Форум имеет большое значение в качестве площадки для демонстрации новейших разработок оборонной промышленности РФ, хотя часть изделий показывают и иностранные государства. Важно, что в Кубинке офицеры нашей армии общаются с представителями оборонки, обмениваются мнениями и наверняка такие переговоры позволяют решать определённые вопросы, связанные с дальнейшей модернизацией ВС», — сказал Дрозденко.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в комментарии RT назвал «Армию-2021» «витриной достижений российских оборонных предприятий». По его словам, представленные на форумы образцы — своеобразный отчёт перед российскими налогоплательщиками.

«Оборона государства существует на деньги граждан. «Армия» даёт возможность ознакомиться с современными и перспективными образцами оружия и военной техники. Это своего рода отчёт Министерства обороны и военной промышленности перед гражданами нашей страны», — резюмировал Литовкин.

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