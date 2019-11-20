От Анапы - и к Эрдогану: Обе нитки "Турецкого потока" заполнили газом

Нитки газопровода наконец наполнились газом, сообщает ТАСС со ссылкой на "Газпром".

"В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приёмного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации", - пишет ТАСС.

"Турецкий поток" введут в эксплуатацию, как и собирались, до конца 2019 года.

До этого эксперты говорили, что главная угроза для Украины - как раз "Турецкий поток", а не "Северный поток - 2". Как заявил эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич, украинская сторона активно выступает против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток -2" из-за того, что тот подпадает под действие законодательства Евросоюза. Против трубопровода выступают и США, что облегчает работу. Украинская ГТС перекачивает газ для юга ЕС, поэтому главной угрозой является "Турецкий поток", на который у Киева нет никаких рычагов давления.