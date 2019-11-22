От 60 тысяч и больше: США бьют рекорды по числу детей-зэков

США установили мировой рекорд по числу несовершеннолетних заключённых. Об этом сообщает РИА ФАН.

Согласно оценкам экспертов, в пенитенциарных учреждениях томятся около 60 тысяч несовершеннолетних. К этому также надо добавить детей-иммигрантов. По оценкам ООН, речь идёт о более 72 тысяч несовершеннолетних, которые находятся в центрах временного содержания.

При этом недавно стало известно о том, что в штате Иллинойс существуют так называемые детские карцеры, куда помещают детей из необеспеченных семей и представителей расовых меньшинств за плохое поведение. Всего было зафиксировано более 20 тысяч подобных инцидентов.