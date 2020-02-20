От 40 и старше: россияне смогут брать бесплатные отгулы для прохождения диспансеризации

Правительство внесет изменения в правила прохождения россиянами бесплатной диспансеризации. Как сообщил на заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин, всем работающие старше 40 лет ежегодно смогут брать отгул, чтобы пройти осмотр у врачей. Людям предпенсионного и пенсионного возраста будет положено по два отгула в год.

- Делать это можно будет ежегодно, а не раз в три года, как сейчас. Диспансерный день при этом будет оплачиваться, - пояснил Мишустин.

По планам правительства средняя продолжительность жизни в России к 2024 году должна увеличится до 78 лет. Такие цели прописаны в нацпроекте «Здравоохранение». Сейчас средняя продолжительность жизни приближается к 74-м годам. В правительстве считают, что изменить ситуацию в лучшую сторону поможет ранняя диагностика заболеваний. Отсюда и упор на прохождение россиянами диспансеризации. Во многих поликлиниках ее теперь можно пройти не только в будни, но и в субботу.

Еще один рассмотренный правительством вопрос - ремонт мостов и строительство путепроводов через железнодорожные пути. Как рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих, около 40 процентов мостов в России находятся в аварийном состоянии. Новости о том, что в каком-то регионе рухнул мост, стали уже привычными. Правительство приняло программу, рассчитанную до 2024-го года. По ней должно быть отремонтировано более 2 тысяч аварийных мостов в 81 регионе.

- Еще одна проблема - одноуровневое пересечение автомобильных и железных дорог. Трафик РЖД вырос и люди часами ждут проезда у закрытых шлагбаумов, - заметил Дитрих.

По его словам, новые путепроводы через железнодорожные пути в ближайшие 4 года появятся в 36 регионах.

В общей сложности на ремонт мостов и путепроводов направят около 380 миллиардов рублей.

Мишустин также напомнил о свежем отчете Счетной палаты, в котором говорится, что в 2019 году федеральный бюджет был не исполнен в расходной части более чем на 1 трлн. рублей.

- Это недопустимо много! - заявил Мишустин.

Он напомнил, что в 2020 году в казне предусмотрено около 4,6 триллионов рублей на госконтракты.

- Уже заканчивается февраль, а сколько денег реально потрачено? Примерно 10%, и, если смотреть по нацпроектам — примерно 12,2%, - сказал премьер.

По его словам, обеспечить выполнение президентских поручений по нацпроектам «с такой тенденцией» будет непросто.