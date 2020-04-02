От 4 тыс. до 500 тыс. рублей: в Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении административной ответственности за несоблюдение требований режима повышенной готовности в столице, в частности самоизоляции. Нарушителям грозит штраф в размере 4 тыс. рублей, при повторном игнорировании предписаний — 5 тыс. рублей. При этом для должностных и юридических лиц санкции будут значительно жёстче — до 500 тыс. рублей. Ограничения продлятся до 1 мая.

В Москве введены штрафные санкции за нарушение режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции. Закон о внесении изменений в Кодекс Москвы об административных правонарушениях подписал мэр столицы Сергей Собянин. Накануне документ был утверждён депутатами Мосгордумы. Эти ограничения будут действовать до 1 мая.

Согласно нововведениям, жителей Москвы за нарушение режима самоизоляции будут штрафовать на 4 тыс. рублей, если их действия не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Повторное нарушение будет грозить штрафом 5 тыс. рублей. На аналогичную сумму будут штрафовать и тех, кто нарушит режим самоизоляции, используя транспортное средство. При этом ТС может быть задержано.

Наряду с этим предусмотрены штрафы для должностных и юрлиц за неисполнение требований о временной приостановке мероприятий с очным присутствием людей, работы предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, оказания услуг с посещением граждан таких организаций и объектов.

Так, для должностных лиц санкции составят от 30 до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей. За повторные нарушения — 40—50 тыс. рублей и 300—500 тыс. рублей соответственно.

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции будут использованы общественные пункты охраны порядка, которые будут патрулировать закреплённую за ними территорию.

РИА Новости

Накануне Владимир Путин внёс изменения в статьи Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса, касающиеся ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и распространение фейков.

Так, нарушение карантина, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, отныне карается штрафом от 500 до 700 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы до двух лет. При этом, если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека — штраф от 1 до 2 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет. В случае смерти двух и более лиц — наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы до семи лет.

Режим повышенной готовности в Москве

Напомним, что с 30 марта власти Москвы ввели режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста, а в скором времени будет установлен порядок выдачи спецпропусков. Места проживания можно покидать в случае обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгула животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.

При этом необходимо соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 м, тогда как организации и предприятия должны обеспечить условия социального дистанцирования. Кроме того, безработные жители столицы получат компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей.

Вместе с тем депутат Мосгордумы Кирилл Щитов пояснил, что оштрафовать могут тех, кто явно нарушает режим самоизоляции. В противном случае будет проводиться разъяснительная работа.

«Могут штрафовать, если, например, собрались, допустим, люди пожарить шашлыки. Явно, что они не по работе, не за продуктами вышли или в аптеку, не с собакой погулять», — цитирует его РИА Новости.

В то же время он подчеркнул, что режим спецпропусков в столице ещё не действует.

«Поэтому передвижение по городу на личном транспорте, поездки за город, въезд в город — они не запрещены и никак не ограничиваются. Режим повышенной готовности в Москве введён, но поскольку нет ещё спецпропусков, то норма, касающаяся автотранспорта, является «спящей», — пояснил Щитов.

Согласно последним данным, в 76 регионах России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За весь период выписано по выздоровлении 235 человек. Наибольшее число подтверждённых случаев в Москве — 2475. При этом в столице от коронавируса умерли 19 человек, а в общем по РФ зафиксировано 30 смертей.

Между тем в четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы работников. Изначально в рамках борьбы с распространением коронавируса была введена нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля.

«Ситуация меняется, и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения, есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию — несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей — пока не удаётся. А есть регионы, которых, к сожалению, всё меньше и меньше, где ещё не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания», — заявил Путин в своём обращении к гражданам.

В этой связи глава государства отметил, что в каких-то регионах должны соблюдаться более жёсткие ограничения, а где-то достаточно локальных, точечных решений.

«Крайне важными, в ряде случаев решающими, были и остаются наша общая ответственность и взаимоподдержка. Даже короткое время этой недели показало, что, когда мы понимаем сложность ситуации, нам удаётся снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надёжно. И самое главное — на опережение», — пояснил президент России.