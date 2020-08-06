От 4 лет до 6,5 года: четыре фигуранта дела «Нового величия» получили условные сроки

Люблинский суд огласил приговор фигурантам дела «Нового величия» — их признали виновными в создании экстремистского сообщества. Четверо обвиняемых, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик, получили условные сроки и были освобождены в зале суда. Три фигуранта дела, включая Руслана Костыленкова, которого следствие считает организатором «Нового величия», приговорены к реальным срокам. Защита намерена обжаловать приговор в Московском городском суде.

Семерых фигурантов дела «Нового величия» признали виновными в организации экстремистского сообщества. Люблинский суд приговорил к условным срокам четырёх обвиняемых: Дмитрия Полетаева (шесть лет), Максима Рощина (шесть с половиной лет), Марию Дубовик (шесть лет) и Анну Павликову (четыре года).

Кроме того, Полетаеву и Павликовой запрещено выкладывать какие-либо материалы в интернете год и пять лет соответственно.

Все, приговорённые к условному сроку, были освобождены в зале суда. Полетаев до приговора содержался в СИЗО. Рощин, Дубовик и Павликова находились под домашним арестом. Теперь им придётся регулярно отмечаться во ФСИН и оповещать о поездках за город.

Трое обвиняемых получили реальные сроки лишения свободы. Руслана Костыленкова, которого следствие считает организатором сообщества, суд приговорил к семи годам общего режима с пятилетним запретом пользоваться интернетом. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде семи с половиной лет колонии. Вячеслав Крюков получил шесть лет заключения в колонии общего режима, Пётра Карамзина приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. До вступления приговора в силу они останутся в изоляторе.

Ранее специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин посещал четверых обвиняемых по делу «Нового величия», содержавшихся в СИЗО №3 Москвы. Руслан Костыленков, Пётр Карамзин, Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев не признавали вины, но не рассчитывали на оправдательный приговор.

«Я надеюсь на лучшее: что дадут по отбытому в СИЗО — год и 11 месяцев», — сказал Полетаев.

Руслан Костыленков тогда предположил, что гособвинитель потребует для него шесть лет лишения свободы. Такой же срок предположил и Крюков. Он заявил, что будет доказывать свою невиновность во всех судах, включая международные. Такие же действия намерен предпринять и Пётр Карамзин. На тот момент он допустил, что обвинитель может запросить до 10 лет заключения.

Изначально фигурантов обвиняли по частям 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ, то есть в организации и в участии экстремистской организации. Однако в итоге суд оставил обвинение только в создании сообщества.

При вынесении приговора судья учёл смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, положительные характеристики, состояние здоровья Полетаева и Павликовой, а также то, что Анна была несовершеннолетней на момент совершения инкриминируемых ей действий.

Всего в деле «Нового величия» десять фигурантов. Рустам Рустамов заключил сделку со следствием и получил два года условно. Павел Ребровский сначала поступил так же, дал показания на остальных участников сообщества, но на суде отказался от своих слов. Его дело отправлено на пересмотр. Ещё один фигурант Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста в октябре 2019 года, уехал из России и попросил политического убежища на Украине.

Участники «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года. По версии следствия, главными задачами членов сообщества были «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима».

Следователи считали, что обвиняемые планировали совершить «конституционный переворот с последующим захватом власти», для чего, согласно материалам дела, отрабатывали навыки нападения на полицейских, в том числе якобы выезжая за город с охотничьими карабинами и «коктейлями Молотова».

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

В свою очередь, участники «Нового величия» рассказывали, что познакомились в интернете, а затем несколько месяцев встречались лично, чтобы обсуждать политику. Создать организацию, по словам фигурантов, им предложил Руслан Д. — как считают адвокаты, он либо вероятный информатор силовиков, либо засланный ими провокатор.

Именно Руслан Д., по данным стороны защиты, написал устав «Нового величия», а также предложил начать финансирование и закупку оружия. Таким образом, по мнению адвокатов, он спровоцировал участников чата. Позднее он дал подробные показания на фигурантов, а сам остался в статусе свидетеля. Однако, как отмечается в приговоре, суд не установил провокации участников сообщества со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В мае 2018 года матери Павликовой и Дубовик записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и попросили прекратить уголовное преследование их дочерей.

Тогда же несколько депутатов Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность уголовного дела против членов «Нового величия». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дело «очень резонансным» и рассказал, что в Кремле за ним следят.

«Пряников от первой инстанции мы, в общем, и не ждали. Но приговоры в шесть лет условно плюс выпущенный на свободу Полетаев говорят о слабости обвинения и большом ресурсе», — написал в своём телеграм-канале адвокат Марии Дубовик Максим Пашков. Он также отметил, что суд не уточнил мотив обвиняемых, в приговоре не раскрыт вопрос провокации со стороны Руслана Д., а также выразил недоумение по поводу семилетнего срока Костыленкову «за чатик».

Сторона защиты намерена обжаловать приговор в Московском городском суде.