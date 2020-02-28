От 3 млн рублей и дороже: Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

В новый список дорогостоящих автомобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь в России, вошли 1,3 тыс. моделей машин. В списке есть в том числе представители массовых брендов, которые формально не относятся к премиум-классу. Эксперты полагают, что принадлежность машины к определённой категории не имеет значения с учётом определённых правительством ценовых критериев. Мера коснётся автомобилей, стоимость которых начинается от 3 млн рублей.

Минпромторг России опубликовал новый перечень легковых автомобилей, владельцам которых придётся платить так называемый налог на роскошь.

Список разделён на несколько категорий в зависимости от цены автомобиля и его возраста: от 3 до 5 млн рублей, от 5 до 10 млн рублей, от 10 до 15 млн рублей и свыше 15 млн рублей.

Всего в перечень вошли 1300 моделей автомобилей, которые можно приобрести в России. Отметим, что налог на роскошь впервые появился в 2014 году. Тогда в список Минпромторга вошла 191 модель, однако с каждым годом перечень увеличивался.

Налог на роскошь представляет собой увеличенную ставку транспортного налога, которая определяется в зависимости от категории автомобиля, установленной государством. Ещё одним дополняющим цену критерием является возраст автомобиля, который определён для всех категорий, но в самом списке оговаривается по каждой модели отдельно.

Владельцы автомобилей в ценовом диапазоне от 3 до 5 млн рублей не старше пяти лет должны будут платить повышенный налог с коэффициентом 1,1. Ранее в рамках этой категории было более детальное разделение по возрасту с тремя множителями от 1,1 до 1,5, но в 2019 году схему пересмотрели.

Когда автомобиль стоит от 5 до 10 млн рублей и находится в возрасте до пяти лет, то налог будет удвоенным.

Машины в категории от 10 до 15 млн рублей в возрасте до десяти лет подлежат уплате транспортного налога в трёхкратном размере. Аналогичная ставка предусмотрена для автомобилей дороже 15 млн рублей и не старше 20 лет.

По истечении всех приведённых возрастных рамок налог на автомобиль будет начисляться на общих основаниях.

Chrysler Pacifica

© chrysler.ru

В 2020 году в список наряду с традиционно представленными автомобилями предельно дорогих премиум-марок вошли несколько моделей, которые выпускают под сравнительно массовыми брендами. Речь идёт, в частности, о минивэне Chrysler Pacifica, кроссоверах Honda Pilot и Mazda CX-9, а также универсале Subaru Outback и седане WRX.

Кроме того, ещё до 2020 года в перечень входили автомобили таких массовых марок, как Chevrolet, Ford, Hyundai, Nissan и Toyota.

Как полагает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, система налога на роскошь должна предусматривать более чёткие критерии.

«Есть своя классификация марок и моделей внутри автомобильного ряда. Есть машины премиум-класса. Именно они, как мне кажется, должны в первую очередь подпадать под налог на роскошь… Нужны чёткие формализованные объективные критерии, по которым тот или иной автомобиль относился бы к объекту налогообложения», — сказал эксперт в беседе с RT.

Subaru Outback

© subaru.ru

В свою очередь, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков усомнился в том, что в обсуждении налога на роскошь стоит рассматривать принадлежность автомобиля к премиум-сегменту или её отсутствие.

«Планка в 3 млн рублей определена. Все машины постепенно дорожают, какие-то машины появляются в более дорогих версиях, и покупатели должны, к сожалению, знать и проверять свои машины при уплате ежегодного налога», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что в случае попадания в список владельцу придётся платить повышенный налог даже за подержанный автомобиль.

«Если машина находится в этом списке, вне зависимости от того, б/у машина куплена, если она попадает в эту вилку возрастную, или новый автомобиль, то наше правительство считает его входящим в предметы роскоши», — сказал Кадаков.

Ранее в феврале в Минпромторге заявили о намерениях повысить ставки транспортного налога для старых автомобилей. Замглавы ведомства Александр Морозов заявил, что его министерство направило соответствующее предложение в Минтранс.

«Мы в ближайшее время (представим. — RT) в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на автомобили «Евро-3» и ниже», — сказал он.

Высказывание Морозова вызвало масштабную критику в автомобильном сообществе и за его пределами. Спустя несколько дней глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что инициатива касается только коммерческого транспорта.

«Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — сказал министр.

По оценкам Минпромторга, парк коммерческих автомобилей, которые соответствуют классу «Евро-3» и ниже, насчитывает в России 3 млн единиц.