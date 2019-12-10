От 19 лет до пожизненного: фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд приговорил основного фигуранта дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга к пожизненному заключению. Десять других подсудимых получили тюремные сроки от 19 до 28 лет. Организаторы и руководители группы террористов объявлены в международный розыск, подчеркнули в СК. В ведомстве также рассказали о следственных действиях, которые позволили установить вину фигурантов уголовного дела.

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга © Александр Гальперин/РИА Новости

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Остальные десять фигурантов получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

По информации РИА Новости, Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы приговорены 2-м Западным окружным военным судом к 28 годам тюрьмы по совокупности преступлений. Прокурор просил для них пожизненного заключения.

Кроме того, Содик Ортиков получил 22 года заключения. По 20 лет получили Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов. По 19 лет тюрьмы суд назначил Сейфулле Хакимову и Бахраму Эргашеву.

В дополнение к этому все фигуранты разбирательства оштрафованы на суммы от 500 до 800 тыс. рублей. Осуждённые намерены подать апелляцию на приговор.

Напомним, что восьмерых фигурантов дела силовики задержали уже через несколько дней после теракта — 6 апреля 2017 года. Девятого причастного к атаке поместили под стражу в том же месяце, 17 апреля.

Ещё два дня спустя был задержан десятый фигурант дела. После его ареста судья Басманного суда Москвы Елена Ленская заявила, что теракт в Санкт-Петербурге финансировали из Турции члены международной террористической группы.

11 мая был задержан последний подозреваемый.

Организаторы объявлены в розыск

В Следственном комитете заявили, что организаторы теракта в петербургском метро в 2017 году — Сирожидин Мухтаров и Бобиржон Махбубов — объявлены в международный розыск. По данным СК, не позднее 2013 года уроженец Киргизской Республики Мухтаров создал на территории Сирийской Арабской Республики террористическое сообщество, планировавшее теракты в том числе против Российской Федерации и её граждан.

Ведомство уточнило, что подозреваемые изготовили три взрывных устройства. Две бомбы сделал террорист-смертник Акбаржон Джалилов, который позднее пронёс взрывчатку на территорию метрополитена. Одно устройство он разместил 3 апреля 2017 года на платформе станции «Площадь Восстания», чтобы впоследствии привести его в действие дистанционно.

Первое взрывное устройство не сработало из-за конструктивных недостатков, его обезвредили правоохранительные органы. Вторую бомбу Джалилов оставил при себе и взорвал на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт 1».

В результате этого теракта погибли 15 человек. По информации Минздрава, десять человек, не считая самого террориста, погибли на месте, ещё пять скончались от полученных ранений позднее.

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СК отмечает, что эффективная работа правоохранительных органов позволила предотвратить подрыв третьего устройства. Так, за сутки до устроенного Джалиловым взрыва он передал бомбу своему знакомому Мухамадюсуфу Эрматову. Тот вместе со своим братом Ибрагимом и другими членами группировки попытался собрать взрывное устройство, но силовики задержали злоумышленников и обезвредили взрывчатку.

Сложности расследования

В СК рассказали, что расследование дела оказалось особенно сложным из-за мер конспирации, к которым прибегали злоумышленники. По словам следователей, в процессе поиска мест для проведения теракта осуждённые не пользовались средствами связи и избегали попадания на камеры наружного наблюдения.

Неопровержимые доказательства причастности группы к теракту удалось установить при помощи комплекса следственных действий и экспертиз. Следователи отметили, что в ходе уникального следственного эксперимента был изготовлен макет взрывного устройства по месту проживания членов террористического сообщества.

«Результаты этого эксперимента опровергли версию подсудимых о том, что они не были осведомлены о своём участии в террористической деятельности, поскольку изготовление подобного устройства не могло оставаться не замеченным для жильцов квартиры», — пояснили в Следственном комитете.

Кроме того, следователи провели большую работу по изучению следов, которые остаются при использовании электронных средств связи.

«Именно анализ большого массива технических данных позволил сделать однозначный вывод о действиях лиц, несмотря на их активное противодействие и выдвижение своих версий произошедшего, которые следствием были опровергнуты», — говорится в сообщении СК.