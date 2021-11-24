От 12 и старше: в РФ зарегистрировали первую вакцину для детей

В России должна появиться прививка от коронавируса для детей старше двух лет. Об этом на совещании с правительством 24 ноября сообщил президент Владимир Путин. Планы по созданию такого препарата уже есть в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, подтвердили «Известиям» в центре. Вакцина для столь маленьких граждан, скорее всего, будет назальной, уточнили там. В этот же день в России была зарегистрирована и вакцина для ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Производить ее планируется на основе «Спутника» — этот препарат, по мнению экспертов, уже доказал свою эффективность и безопасность. Прививать детей будут исключительно на добровольной основе при согласии родителей или самого ребенка, если он старше 15 лет, подчеркивают власти.

Сложная обстановка

Начало совещания, которое президент проводил по видеосвязи из Сочи, было посвящено обсуждению ситуации вокруг коронавируса. Несмотря на то что по итогам прошедшей недели заболеваемость COVID-19 в стране снизилась на 6,1%, эпидемиологическая обстановка всё еще остается сложной.

За последние сутки в России было выявлено 33 558 новых случаев заражения инфекцией. Особую тревогу вызывает высокая смертность: уже довольно продолжительное время от болезни ежедневно умирает свыше 1,2 тыс. человек. В целом же от COVID-19 в стране скончалось более 267 тыс. граждан — по этому показателю РФ занимает пятое место после США, Бразилии, Индии и Мексики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, наибольшее число летальных случаев фиксируется среди граждан 60 лет и старше. Как правило, речь идет о тех, кто страдает хроническими заболеваниями и находится на диспансерном учете, отметила она. При этом более 2% переболевших коронавирусом умирает в течение полугода после выздоровления.

— Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение шести месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 4,4%, — уточнила замглавы кабмина.

Удручающая статистика по заболеваемости и смертности в России связана с низким уровнем вакцинации, отметила в беседе с «Известиями» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян.

— Нужно понимать, что прививка создана для профилактики заболеваний и ее нужно сделать заблаговременно. На фоне всеобщей паники не все, в особенности не медики, могут трезво оценивать ситуацию, — сказала она.

Защита детей

Скоро в России появится возможность прививать не только взрослых, но и детей. Речь идет о созданной на основе «Спутника V» вакцине «Гам-КОВИД-Вак-М» Центра Н.Ф. Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет, которую Минздрав зарегистрировал 24 ноября. Этот препарат, по словам Татьяны Голиковой при благоприятном исходе поступит в гражданский оборот уже в конце декабря текущего года.

Владимир Путин также заявил о важности создать препарат и для детей старше двух лет. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи «Известиям» подтвердили, что у них уже есть план по созданию такого препарата. При этом вакцина «Спутник» для детей с двух лет, скорее всего, будет назальной.

— Завтра мы везем пакет документов на получение разрешения на испытания вакцины для детей от шести до 11 лет. Скорее всего, там будет разведение в 10 раз, хотя, конечно, это надо всё еще проверять и доказывать. Когда эта вакцина будет зарегистрирована, мы займемся следующей возрастной группой. И скорее всего, это будет интраназальная вакцина, так как там вообще нет никаких побочек, хотя доза не маленькая. У нас в голове такой план существует, — сказал «Известиям» руководитель центра Александр Гинцбург. — Для детишек эта интраназальная вакцина, скорее всего, будет основной, а не дополнительной.

Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru

Между тем Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация должна оставаться добровольной, особенно для детей. Татьяна Голикова подтвердила, что прививать несовершеннолетних будут при согласии родителей или самого ребенка, если он старше 15 лет. Эксперты в целом согласны, что вакцинация детей — важный этап для преодоления пандемии коронавируса.

— Популяция детей в России составляет (у меня нет точной демографии) примерно от 30% до 35%, поэтому, чтобы достичь коллективного иммунитета, надо вакцинировать и детей тоже. Очень прагматично, во-первых. Во-вторых, они тоже болеют — есть общее заблуждение, что дети не болеют, но они болеют, и у них все те же патологические проблемы, — сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, штамм коронавируса «Дельта» омолодил средний возраст тяжелой патологии. Татьяна Голикова уточнила, что заболеваемость детей сегодня достаточно высока и она существенно выше, чем наблюдалось в первую и вторую волны.

— Большинство прививок, которые входят в национальный календарь, делаются в детском возрасте. Это те заболевания, которые раньше были смертельно опасными, — корь, оспа, например, — сказал «Известиям» директор НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ Андрей Фисенко. — Особенности иммунитета ребенка позволяют нам с помощью прививок, сделанных в раннем возрасте, защитить его от этих болезней в более зрелые годы, когда он становится более уязвим. Соответственно, он не может переносить возбудитель болезни, потому что его иммунитет уже отлично сформирован.

К слову, в Европе детей начали прививать еще с середины лета, поэтому неудивительно, что этот вопрос стал актуальным и для России, отметил академик РАН, директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Елена Голухова.

— Вакцина выбрана. В России это производится на основе вакцины «Спутник», а «Спутник» доказал свою эффективность, свою безопасность — это очень высокотехнологичный продукт, — заверила она.

Президентский опыт

Именно вакцинация и ревакцинация играют важную роль для достижения коллективного иммунитета в стране. Сейчас он находится на уровне 50,4%, сообщила Татьяна Голикова. Тем не менее власти планируют довести этот показатель до 80%. Хотя и этого в итоге может оказаться недостаточно для того, чтобы остановить распространение болезни. Татьяна Голикова ранее признала, что желательно довести коллективный иммунитет до 90–95%.

Сейчас для всех категорий россиян сохраняется рекомендация вновь привиться через шесть месяцев, поскольку спустя полгода иммунный ответ угасает. Однако власти решили продлить срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса для переболевших. Он должен действовать год, а не полгода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Продление действия сертификатов для переболевших — разумная мера. Решение принималось с оглядкой на статистику, которая показывает, что доля повторно переболевших от общего числа перенесших ковид меньше 1%. В то же время вакцинация остается самым действенным инструментом в борьбе с коронавирусом, поэтому ее темпы, как и темпы ревакцинации, не должны снижаться. Ситуация в некоторых регионах остается напряженной, людям приходится стоять в очередях, чтобы сделать прививку. Никто не рискнет посещать многолюдные места в таких условиях, — сказала «Известиям» депутат Госдумы Ирина Панькина.

К слову, недавно ревакцинацию прошел и Владимир Путин. По его словам, ровно через шесть месяцев после вакцинации у него снизились защитные титры. Примечательно, что, помимо прививки «Спутник Лайт», президент также на себе испытал назальную версию вакцины от коронавируса.

— Сегодня после этих двух процедур, укола и назальной формы, я уже занимался спортом с утра, так что могу засвидетельствовать, что всё развивается так, как наши ученые и специалисты говорят, всё так и есть, — поделился своим опытом Владимир Путин.

Стоит отметить, что Минздрав РФ только 12 октября одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины «Спутник V» в виде назального спрея. При этом ожидается, что уже в следующем году этот препарат будет выпущен на международный рынок.

Восстановительный процесс

Во время совещания также затрагивались экономическая повестка в контексте коронавируса. Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о восстановлении оборотов бизнеса после нерабочей недели, которая была введена властями в начале ноября на фоне резкого роста заболеваемости.

— На нерабочей неделе оборот бизнеса, по данным контрольно-кассовой техники, снизился на 8% в среднем от октябрьской доковидной недели. При этом те отрасли, которые в наибольшей степени попали под ограничения, это и общепит, и сфера культуры, и транспорт, и гостиницы, и образование, в них оборот снизился на 21%. Но сейчас мы видим статистику, что за прошедшую неделю обороты восстановились, — сказал министр.

Затрагивались на совещании и другие вопросы. В частности, вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о модернизации свыше 25 тыс. отделений почтовой связи, которая должна завершиться до конца 2025 года. А Владимир Путин обратил внимание на необходимость улучшения сельских отделений «Почты России».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глава РФ на совещании также выступил за усиление ответственности глав госкомпаний за перевод объектов критической информационной инфраструктуры на российские ПО.

— Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по известным причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть просто закрыто и всё, и они могут быть не готовы. А если они окажутся не готовы, то будут нести ответственность, — отметил он.

Кроме того, президент призвал сделать всё необходимое для обеспечения достойного уровня зарплаты бюджетников. При этом он поручил не учитывать дополнительные выплаты учителям и медикам при определении уровня их заработных плат. В целом работники бюджетной сферы должны до конца текущего года получить зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года, потребовал Владимир Путин.