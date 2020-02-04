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От 1 до 9: в МВД предложили ввести новые комбинации для обозначения регионов на автомобильных номерах

04 февраля 2020, 00:39  •  66 • В России
МВД разработало поправки в действующий порядок присвоения регистрационных номеров для транспорта. Согласно инициативе ведомства, перечень цифр для обозначения кодов регионов следует существенно расширить. В подготовленном МВД документе в качестве первой цифры указан целый диапазон — от 1 до 9. Сейчас перед кодом региона могут стоять только 1 или 7. Эксперты полагают, что эти изменения обусловлены ростом автопарка и недавними изменениями в законодательстве, согласно которым код региона закреплён за местом прописки владельца транспортного средства.
 
© Алексей Куденко/РИА Новости
 

МВД предложило ввести возможность формировать новые комбинации в кодах регионов на автомобильных номерах. Проект ведомственного приказа соответствующего содержания опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Из размещённого документа следует, что ведомство предлагает внести правки в примечание к первому приложению приказа №766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».

В действующей версии документа говорится, что на государственных регистрационных знаках допускается применять в трёхзначном коде региона в качестве первой цифры кода цифру 1 или 7.

В новой редакции формулировку «1 или 7» предлагается заменить на более широкий диапазон «цифры 1—9». Это означает, что, кроме цифр 1 и 7, в начале кодов регионов предлагается добавить остальные цифры в указанном диапазоне — 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.

К примеру, в случае принятия документа в Москве можно будет выдавать номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878, в Алтайском крае — 222, а в Омской области — 555.

Отметим, что изначально в России действовали коды регионов с числами от 01 до 89, что соответствовало количеству субъектов РФ на 1 января 1993 года. По мере расширения автопарка имеющихся кодов стало не хватать, в результате чего стали выдавать знаки с кодами, начинающимися на цифру 9. Так, в Москве серия 77 пополнилась кодом 99 в 1998 году.

Позднее и двузначных кодов оказалось недостаточно, в результате чего в 2005 году началась выдача знаков с кодами регионов, состоящими из трёх цифр. С этого момента в Москве появились номера серии 177.

Комментируя инициативу МВД, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев выразил мнение, что на жизни автомобилистов изменения никак не скажутся.

«Люди могут путаться в том, какие и где регионы, но для водителя это не так важно. Главное, что код пробивается по базе сотрудников МВД. Например, сейчас у нас в Москве есть 777 и 177, будет 277 или 377, это не так важно», — предположил эксперт в беседе с RT.

По его мнению, расширение возможных серий номерных знаков обусловлено ростом автопарка.

Изменения в законодательстве в 2020 году

Отметим, что в 2020 году в России вступает в силу ряд принципиальных нововведений, касающихся номерных знаков транспорта.

В частности, с 1 января у автомобильных дилеров появилась возможность получить проводить регистрационные действия от имени покупателей новых автомобилей. Благодаря этой процедуре обладатель машины при покупке получает все регистрационные документы, ему не надо ехать в отделение ГИБДД для постановки на учёт.

  • © Алексей Сухоруков/РИА Новости

Вместе с тем во второй половине января RT сообщил, что дилеры пока не выдают номера, поскольку для этой возможности автосалоны должны войти в специальный государственный реестр, чего до сих пор не произошло.

Кроме того, с 1 января в российском законодательстве разделены понятия «государственный регистрационный номер» (ГРН) и «государственный регистрационный знак» (ГРЗ).

ГРН — это комбинация букв и цифр, которую ГИБДД присваивает автомобилю. В свою очередь, ГРЗ — это металлическая табличка с выбитым на ней государственным регистрационным номером, которую устанавливают на транспортное средство.

Наряду с этим код региона на регистрационном номере должен совпадать с субъектом, в котором прописан владелец автомобиля. Действовавший до этого порядок подразумевал, что при регистрации машины в определённом субъекте РФ автомобилист получал регистрационные знаки с номером этого региона.

Как полагает вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов, новая инициатива МВД о введении дополнительных цифр для кодов регионов содействует реформе о привязке кода к месту регистрации хозяина машины.

«Раньше в обороте было огромное количество регистрационных знаков, люди покупали автомобиль, и, если по ГОСТу номера были читаемые, они экономили большие деньги на пошлине за замену регистрационных знаков, оставляя знаки другого региона и продолжая на них эксплуатировать транспортное средство», — предположил эксперт в беседе с RT.

По его словам, после реформы МВД появляется автоматический дефицит выданных регистрационных знаков.

«Их перечень надо расширять», — заключил Клевцов.

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