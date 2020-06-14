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Освящение главного храма Минобороны: прямая онлайн-трансляция

14 июня 2020, 04:25  •  15 • В России

Главный храм Вооруженных сил России должны были осветить 22 июня, однако по решению первых лиц, храм, расположенный на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Кубинке, осветит патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже в это воскресенье, 14 июня.

Освящение главного храма Минобороны: прямая трансляция.Сегодня будут освящать главный храм Вооруженных сил России. Освящение совершит патриарх Кирилл. Смотрите нашу прямую трансляцию из подмосковной Кубинки

С инициативой о создании храма на территории военно-патриотического парка выступил министр обороны России Сергей Шойгу в феврале 2018 года, а в сентябре того же года состоялась церемония освящения закладного камня храма, в которой принял участия глава Минобороны, президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сам храм стал третьим по высоте православным храмом мира. Его высота составляет 95 метров. Таким образом он уступает только храму Христа Спасителя (103 метра) и Исаакиевскому собору (101,5 метров). Объект сможет вместить почти 6 тысяч прихожан.

Каждый из приделов храма будет посвящен святому - покровителю одного из родов войск и видов вооруженных сил. По периметру прихрамовой территории планируется возвести мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти» - галерею размером в 1 418 шагов, символизирующую число дней Великой Отечественной войны. В экспозиции собираются разместить около 33 миллионов фотографий участников ВОВ.

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