Освоить за три года: Ставрополью выделят 31 млрд рублей на нацпроекты

На реализацию программ в рамках нацпроектов в Ставропольском крае будет выделен 31 млрд рублей. Почти половину из этих денег планируется потратить уже в этом году. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках своего рабочего визита в регион 8 июля. Она отметила профессионализм команды действующего губернатора Владимира Владимирова и его личный вклад в развитие региона. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что внимание спикера верхней палаты к Ставрополью обусловлено предстоящими 8 сентября выборами главы региона.

На встрече с представителями региона Валентина Матвиенко обсудила вопросы реализации национальных проектов в Ставрополье. В ближайшие три года на них будет выделен 31 млрд рублей. Однако значительную часть — почти 15 млрд млрд рублей из федерального и регионального бюджетов — планируется потратить уже в этом году.

— Их надо эффективно освоить, чтобы люди почувствовали реальные изменения, — обратилась глава Совфеда к руководству субъекта.

Всего в Северо-Кавказском федеральном округе сформировано 330 региональных проектов и программ (в рамках нацпроектов) — на них выделено 180 млрд рублей, сообщил полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников. По его словам, угрозы неисполнения намеченных планов нет.

Владимир Владимиров в свою очередь сообщил, что регион понимает, какие именно трудности могут возникнуть при реализации нацпроектов. Проблемой может стать, например, система многоуровневого мониторинга, которая «требует много ресурсов на подготовку отчетности».

— Ставропольский край — это край с огромным потенциалом и огромными возможностями. И команда действующего губернатора много сделала и делает — регион развивается очень динамично, — отреагировала Валентина Матвиенко.

Она отметила эффективность работы руководства региона в сфере социально-экономического развития Ставрополья.

Губернатор внимательно относится к вопросам благоустройства, улучшения санаторно-курортной инфраструктуры, наращивания туристического потенциала, поддержке сельскохозяйственного производства, подчеркнула спикер Совета Федерации.

Визит Валентины Матвиенко в Ставрополь можно считать элементом поддержки Владимира Владимирова в избирательной кампании, в которую он вступил, полагает политтехнолог Дмитрий Фетисов. По его мнению, участие региона в нацпроектах также может положительно сказаться на рейтинге губернатора.

Учитывая утвержденные критерии оценки глав регионов, каждый из них должен быть лично заинтересован в успешной реализации нацпроектов на территории своего субъекта, подчеркнул политолог Антон Хащенко.