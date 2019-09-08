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Освобождённые от Украины

08 сентября 2019, 18:24  •  117 • Политика
Первый за два года обмен задержанными гражданами состоялся между Россией и Украиной. Но многие задаются вопросом: стоила ли овчинка выделки, если Россия отдала реальных преступников и террористов, а Украина освободила в большинстве невинных граждан?
Автор:
Покровский Александр
Сразу надо сказать: заголовок статьи взят из блога великолепного знатока вопроса и, вне сомнения, лучшего историографа «Русской весны» в Донбассе, выступающего под ником yadocent.
Стыдно, конечно, но – лучше заголовка для истории с обменом граждан Украины на… граждан Украины не придумаешь…
Вымученные «преступники»
Из кратких данных о людях, которых Россия вытащила из украинских узилищ, что приводит yadocent, совершенно очевидной становится одна истина: киевский режим реально вымучивал виновность брошенных им в тюрьмы людей. Им вменяли то, что в нормальных странах виною не является, а в странах, которые реально борются против фашизма и нацизма, – является доблестью.
Вот, скажем, в чём вина Баранова Александра Вячеславовича, который служил планшетистом на украинском флоте и при освобождении Крыма перешёл на службу в российскую армию? Свободный выбор человека, имеющего на это право, – ибо вспомним, на минуточку, что в ходе Майдана в Киеве победили откровенно нацистские силы. Нет спора – многие сделали другой выбор и перед историей навеки предстанут карателями. Но осудить на 13 лет человека, карателем стать не желавшего, – это всё говорит о киевском режиме. Это даже если не упоминать, что Александр Баранов был просто похищен киевской охранкой на границе между Крымом и Украиной.
Похожая история с Владимиром Галичием. Родился в Приморском крае единой тогда страны, работал в Севастополе председателем Ленинской райгосадминистрации. Тоже сделал свой выбор против нацизма, став одним из 49 депутатов горсовета, которые приняли решение о вхождении Севастополя в состав России. Обвинение в «измене родине» гражданина России, родившегося в России, – каково? Тоже похищен на границе.
Автобусы с российскими гражданами, освобождёнными в рамках обмена, по пути из аэропорта Внуково. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Аналогичные истории с Тарасом Синичаком – 8 лет за «дезертирство» вследствие отказа от продолжения службы в ВСУ в том же 2014 году – и с Максимом Одинцовым, который тоже отказался стать карателем и перешёл на службу в российскую армию.
Открытые борцы с нацизмом
Вернулись на родину и открытые борцы с нацизмом, в том числе воевавшие против войск киевского режима на стороне народных республик Донбасса. Это Виктор Агеев, доброволец, служивший в 4-й бригаде Народной милиции ЛНР и попавший в плен в 2017 году; Аркадий Жидких, служивший в ополчении ДНР и попавший в плен; Алексей Седиков, лейтенант вооружённых сил ЛНР, донецкие ополченцы Сергей Егоров и Виктор Фёдоров. Боец самообороны Крыма Александр Саттаров. Граждане как России, так и Украины.
В этом ряду можно назвать и Евгения Мефёдова, гражданина России, активиста «Русской весны». Он выжил 2 мая 2014 года во время бойни в Доме профсоюзов в Одессе, но был арестован украинскими карательными органами.
В тот же список попадает и Сергей Гнатьев. Вообще-то бизнесмен, гендиректор ООО «РусКрымИнвест». Но однажды напал с ножом на карателя из батальона нацистской организации ОУН, за что и был осуждён на 8 лет. С точки зрения закона, возможно, и справедливо. Но с точки зрения морали и совести – это просто продолжение гражданской войны, развязанной украинскими нацистами на Майдане.
Похожая история и у Аслана Басханова из Луганска, который был осуждён за посягательство на жизнь старшего советника юстиции Украины.
Президент Украины В. Зеленскиий в Киеве встречает рейс с украинскими гражданами, освобождёнными в рамках обмена. Фото: Анна Марченко/ТАСС
И целая россыпь «шпионов»
Всем спецслужбам приходится оправдывать свой хлеб. Но украинским это даётся особенно легко. Не нужно даже стараться – достаточно придумать шпионскую историю человеку, хоть капельку подпадающего под категорию «возможно», и дело в шляпе.
Таких людей оказалось много среди тех, кто попал на обмен. Например, Алёна Бобова из Одессы, тоже выжившая 2 мая в Доме профсоюзов и названная украинскими спецслужбами… руководителем «шпионской группы ГРУ ГШ РФ». Ну да, это ведь принято так, чтобы руководители, резиденты и координаторы разведывательных организаций открыто участвовали в движении сопротивления…
Васьковский Андрей, Ежов Станислав, Ковалис Ольга, Кореновский Дмитрий – все «шпионы РФ». Особенно последний – известный скульптор. Ценнейшие сведения, должно быть, извлекал, резцом работая…
Большой список: Лазаренко, Лазарев, Ломако, Мельничук, Прасолова, Ракушин, Родионова, Хитров, Черных, Пикалов… Возникает ощущение, что на планете под названием Земля существует только одна суперспецслужба. И называется она СБУ. Несчастные лузеры из ГРУ и ФСБ, агентов которых на Украине выявляют тоннами, должны просто на коленях ползти в Киев и умолять украинских коллег взять их хотя бы на стажировку…
Но самое интересно даже не в этом. А в том, что, похоже, «синдром Савченко» готов проявиться с новыми украинскими «освобожденцами». Они и те, кто вокруг них, уже начинают поиск виноватых. Вот, например, что проскочило только что по Сети:
Дозвонился Николаю Карпюку… Я должен дать ответы на те вопросы, которые у него есть. Главный вопрос: кто отдал Николая Карпюка в руки ФСБ? Ответ: Дмитрий Ярош и Валентин Наливайченко! И мы теперь вместе с Николаем Карпюком это докажем.
Гражданская война на Украине продолжается…

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