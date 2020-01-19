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Освобождения Варшавы не было? В МИД Польши сделали удивительное заявление о Второй мировой войне

19 января 2020, 17:24  •  176 • В мире
Польский МИД самым неожиданным образом ответил на действия российского Минобороны. До этого военные опубликовали рассекреченный архив, приурочив это к 75-летней годовщине освобождения Варшавы от фашистов. Однако в МИД страны заявили, что всё это - лишь попытка России "переписать историю". Польские дипломаты пошли дальше и сказали, что "это было не освобождение".
В МИД Польши отреагировали на рассекреченные архивы, которые опубликовало Министерство обороны России. Дипломаты заявили, что русские просто пытаются "переписать историю".
"Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат", - цитирует замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского РИА Новости.
Министерство обороны России рассекретило архивные исторические документы, рассказывающие о событиях 17 января в Варшаве. В этот день празднуется 75 лет со дня освобождения столицы Польши войсками Красной армии.
Отступая из Варшавы в январе 1945 года, войска нацистской Германии практически полностью разрушили несколько городских кварталов польской столицы, уничтожив объекты культурного наследия поляков, следует из исторических документов, рассекреченных Министерством обороны России. "Могилы в каждом дворе, на улицах тела замученных поляков", - сообщали свидетели.
Однако день освобождения Варшавы уже много лет не является официально отмечаемой датой. В этой связи городская администрация не запланировала никаких мероприятий по этому поводу.

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