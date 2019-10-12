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Освобождение Риги, октябрь 1944-го

12 октября 2019, 21:24  •  41 • Война
О чём надо помнить тем, кто надрываются от крика о «советской оккупации»
75 лет назад, 13 октября 1944 года, войска Красной армии освободили Ригу от немецко-фашистских захватчиков.
Прибалтийские республики относилась к тем территориям Советского Союза, которые дольше других были под вражеской оккупацией. Противник успел создать здесь мощные оборонительные рубежи. Дополнительную ожесточённость сопротивлению врага придавало то обстоятельство, что Прибалтика прикрывала Восточную Пруссию и рассматривалась германским командованием как предполье в обороне этой цитадели прусского милитаризма.
Особенно крупные силы противник держал на рижском направлении, ведущем в центральную часть Прибалтики, здесь же он создал и глубоко эшелонированную оборону. Поэтому Рига дольше других столиц прибалтийских республик ждала освобождения.
К началу октября 1944 г. все три фронта, осуществлявшие Рижскую наступательную операцию (14 сентября – 22 октября 1944 г.), – 1, 2 и 3-й Прибалтийские фронты (командующие соответственно – генералы армии И.Х. Баграмян, А.И. Еременко, И.И. Масленников), наступая по сходящимся направлениям, буквально уткнулись в Ригу, куда отошли главные силы группы армий «Север». Последняя обладала немалыми силами – 33 дивизии, в том числе 4 танковые, сопротивлялись упорно. Бывший в то время заместителем начальника Генерального штаба Красной армии генерал С.М. Штеменко вспоминал: «Наши войска, сосредоточенные на подступах к столице Латвии, буквально прогрызали оборону противника, методично, метр за метром выталкивали его. Такое течение операций не сулило быстрой победы и было связано с большими для нас потерями». Тем не менее к исходу 11 октября первая полоса рижского оборонительного обвода была прорвана.
В ночь на 13 октября частям 119-го стрелкового корпуса из состава 3-го Прибалтийского фронта удалось на 80 автомобилях-амфибиях форсировать примыкавшее к городу с северо-востока Киш-озеро. Советские воины стали расширять захваченный плацдарм, откуда войска устремились к городским кварталам. Одновременно на восточную окраину города пробились дивизии 1-й ударной армии того же 3-го Прибалтийского фронта.
К 5 часам 13 октября войска 1-й ударной, левофланговые соединения 67-й и отряд 61-й армий полностью очистили от противника восточную половину Риги. Задвинье – часть города на западном берегу Даугавы пока оставалась в руках врага.
Бои продолжились почти без паузы. Уже во второй половине дня 13 октября, несмотря на яростное сопротивление врага, частям 1-й ударной и 67-й армий удалось переправиться на левый берег Даугавы и захватить небольшие плацдармы, с которых началось очищение от врага Задвинья. Вечером того же дня Москва салютовала войскам 3-го Прибалтийского фронта, освободившим во взаимодействии с войсками 2-го Прибалтийского фронта столицу советской Латвии.
Советские бойцы беседуют с жителями освобожденной Риги (Фото: Леонид Бернштейн / фотохроника ТАСС)
Полное изгнание немецких войск продолжалось на протяжении двух дней. Решающий вклад в успех внесли 10-я гвардейская армия и 22-я армия, в составе которой сражались воины 130-го Латышского стрелкового корпуса (включал в себя 43-ю гвардейскую и 308-ю латышские стрелковые дивизии). Преодолевая ожесточённое сопротивление врага, советские воины отвоёвывали улицу за улицей, квартал за кварталом.
Утром 15 октября после мощной артиллерийской и авиационной подготовки 10-я гвардейская армия возобновила наступление и во взаимодействии с 130-м Латышским стрелковым корпусом и соединениями 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта полностью освободила Ригу от неприятеля.
Бойцы Ордена Суворова 130-го Латышского стрелкового корпуса проходят по улицам Риги
В ознаменование этого долгожданного события Военный совет 2-го Прибалтийского фронта ввёл 130-й Латышский корпус в город для прохождения торжественным маршем. Восторженно встреченные рижанами, с оркестром и развернутыми боевыми знамёнами части корпуса по Лубанскому шоссе вошли в столицу.
В материалах запущенного на днях на сайте Минобороны РФ спецпроекта «Огни свободной Риги» читаем доклад начальника политотдела 43-й гвардейской Латышской стрелковой дивизии: «Дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало более приветливо, чем в Риге». За время пребывания латышских частей в городе воины-латыши встречались с родными и близкими, общались с местными жителями, рассказывая о подвигах своих соотечественников.
«Российская пропаганда» – так отреагировали на публикацию документов из архива МО РФ латвийские власти. Они вообще слышать не могут об освободительной миссии Красной армии. Когда, начиная с апреля, в Москве загремели праздничные салюты в ознаменование 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков крупных советских и европейских городов, включая прибалтийские, из Риги, Вильнюса и Таллина раздались явно скоординированные протесты.
11 июля вызванному в МИД Латвии советнику-посланнику посольства РФ в Риге В. Васильеву было заявлено, что власти страны категорически осуждают «царящие в последнее время в России попытки оправдать совершенные Сталиным и Гитлером совместные преступления, в том числе заключение пакта Молотова – Риббентропа». Латвийские дипломаты заявили, что освобождение столиц балтийских республик в Москве будет отмечаться в 80-ю годовщину заключения пакта, а потому запланированный салют «латвийская сторона считает неприемлемым и недружественным действием». «Приветствуя разгром нацизма, напоминаем миру, что восстановление свободы и независимости Латвии, Литвы и Эстонии произошло на 45 лет позже, поскольку вхождение Красной армии означало восстановление советской оккупации», – заявили в латвийском МИД.
Настойчиво внедряемая уже три десятилетия концепция «советской оккупации» позволяет правящим прибалтийским режимам не только клеймить пакт Молотова – Риббентропа, к слову, уберёгшим эти страны в 1939 г. от германской экспансии, но и отрицать факт освобождения своих стран Красной армией от оккупации немцами. Дело подаётся так, что в 1944 году никакого освобождения не было. Просто один оккупационный режим (германо-нацистский) сменился другим – советским, принесённым на красноармейских штыках.
Напомним точку зрения президента США на пресловутую «оккупацию», высказанную им в беседе со Сталиным 1 декабря 1943 г. в Тегеране. Рузвельт информировал собеседника о том, что в связи с президентскими выборами в США в 1944 г. будет поднят вопрос о судьбе прибалтийских республик в составе Советского Союза, «и я полагаю, что мировое общественное мнение пожелает, чтобы имело место некоторое выражение мнения народов этих республик». Под «выражением мнения» президент имел в виду выборы в этих республиках после изгнания оттуда войск вермахта и высказал надежду, что «маршал Сталин примет во внимание общественное мнение». После утвердительного ответа Сталина последовала знаменательная реплика Рузвельта: «Я лично не имею никаких сомнений в том, что народы этих стран будут голосовать за присоединение к Советскому Союзу так же дружно, как они это делали в 1940 году».
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Иначе говоря, президент США – государства, к которому прибалтийские режимы апеллируют всё время после выхода из состава СССР, ещё в 1943-м признал полную правовую состоятельность включения Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза в результате волеизъявления в 1940 году и не сомневался в такой же состоятельности восстановления советской власти в этих республиках после изгнания оттуда гитлеровцев. Пусть помнят об этом те, кто надрываются от крика о «советской оккупации».
…А салют в Москве вечером 13 октября в честь 75-летия освобождения Красной армией Риги, невзирая на все «протесты» наследников гитлеровских коллаборационистов, состоится. Москва салютует приближению юбилея величайшей в истории Победы над фашизмом, которую вместе с россиянами будут отмечать в 2020 году миллионы жителей планеты.
Кощунственность позиции прибалтийских режимов и их покровителей на Западе состоит в забвении подвига десятков тысяч советских солдат, павших на земле Прибалтики при изгнании действительных оккупантов.
Юрий РУБЦОВ

Фонд Стратегической Культуры

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