Освобождение пленных: Макрон смещает Меркель с поста лидера Европы

Автор:

Гасанов Камран

Освобождение главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, украинского режиссёра Олега Сенцова и других пленных кажется сенсационным событием. В мгновение ока украинский кризис будто бы сдвинулся с мёртвой точки. Президент Незалежной Зеленский звонит в Москву Владимиру Путину и поздравляет с выполнением «первого этапа на пути к нормализации диалога». В тот же день Путину поступает звонок из Парижа, из Елисейского дворца. Эммануэль Макрон говорит о подготовке саммита «нормандской четвёрки», встречи которой не проводились с 2016 года. Кульминацией прогресса стало возобновление российско-французского совета по безопасности.

Неожиданный, на первый взгляд, поворот в действительности стал результатом процесса, запущенного чуть больше года назад. И его автор — французский президент. Когда в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Макрон назвал своего визави «дорогой Владимир», мало кто верил в способность француза сблизить ЕС с Россией. Балом в Старом Свете ещё правила непримиримая Ангела Меркель, а в Киеве сидел недоговороспособный Пётр Порошенко. Однако сегодня становится ясно, что Макрону удалось перетянуть на себя одеяло. Сопутствующие факторы — Меркель и Зеленский — ускорили продвигаемую Парижем дипломатию на нормализацию отношений с Россией, но не стали её причиной.

А. Меркель и В. Зеленский. Фото: M. Popow, via www.imago-images.d/Globallookpress

В отличие от Макрона, Меркель стояла у истоков Евромайдана. Она вслед за США, Британией и восточными европейцами всецело поддержала госпереворот. Своего отношения к проблеме Крыма за пять лет ни на йоту не смягчала, всё ещё считает воссоединение «оккупацией» и требует вывести российские войска из Донбасса. Когда в Биаррице зашла речь о возвращении России в «большую восьмёрку», Меркель ответила «найн».

Макрону идти на «уступки» проще. Он не участвовал в госперевороте в Киеве, не связан никакими обязательствами. Украина Франции не сильно-то и нужна. Да и Германии тоже. Но немцы вынуждены прислушиваться к мнению поляков и прибалтов. И Меркель как лидер той, поддержавшей Евромайдан Европы, если изменит позицию, то рискует ещё одним крупным после миграционного кризиса падением своего авторитета.

Решение канцлера закончить свою карьеру в 2021 году расчистило дорогу французскому президенту, уже давно готовому нормализовать связи с Кремлём. Проявившийся у Меркель тремор дал повод к слухам, что она может уйти до окончания четвёртого срока. Этому же будет способствовать очередное поражение христиан-демократов на региональных выборах. На этот раз в Саксонии и Бранденбурге. Ослабление Меркель лишает ЕС подлинного лидера. На британских премьеров уже давно никто не рассчитывает, а в Италии политический кризис. Остаётся только Франция.

Если на ПМЭФ Макрон ещё осторожничал и говорил с оглядкой на Берлин, то с августа французский лидер решил взять быка за рога. Макрон назвал «стратегической ошибкой» изоляцию России из западного лагеря и сказал, что санкции «не отвечают интересам» ЕС.

Э. Макрон. Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder, via w /Globallookpress

Европейский континент никогда не будет стабильным, никогда не будет в безопасности, если мы не умиротворим и не проясним наши отношения с Россией,

— сказал президент Франции.

Если говорить о Зеленском, то, конечно, без него обмен пленными вряд ли состоялся бы. Но роль Киева никак не умаляет заслуг французского МИД, чьи сотрудники и курировали достижение договора об обмене пленными.

Прибытие Кирилла Вышинского в Россию и отправка в Киев Олега Сенцова создали благоприятный фон для сегодняшней встречи глав МИД и Минобороны России и Франции. Заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности проходит впервые за последние семь лет. И это огромный прогресс не только для российско-французских, но и для российско-европейских отношений.

О. Сенцов. Фото: Ovsyannikova Yulia/Globallookpress

Обмен пленных — лишь начало долгого пути по решению украинского кризиса. Следующим этапом должен стать саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции, для проведения которого созрели все условия. Сумеет ли Макрон убедить Зеленского предоставить Донбассу автономии, сказать трудно. Но сам факт возобновления «нормандского формата» станет серьёзной заявкой Макрона на то, чтобы называться новым лидером Европейского союза.