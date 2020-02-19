Освобождение от доллара - "мыльный пузырь"? Россия снизила вложения в США, но экономисты всё равно критикуют

В декабре 2019 года Россия сократила вложения в американские ценные бумаги. Минус составил $1,5 миллиарда, таким образом, сумма вложений на сегодня - это $9,974 миллиарда. Данные зафиксированы в отчётности Минфина США.

В том числе 5,704 миллиарда вложены в краткосрочные бумаги. А в долгосрочные инвестированы 4,27 миллиарда.

Сокращение вложений в ценные бумаги США продолжается с апреля 2018 года. Однако иногда наблюдались скачки, когда суммы вырастали. Так, до декабря объем вложений в гособлигации США рос четыре месяца подряд. В ноябре Россия увеличила объем вложений по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд. Тогда на долю долгосрочных облигаций пришлось $2,979 млрд, а краткосрочных - $8,512 млрд.

В целом тренд на постепенный отказ от таких инвестиций понятен, поскольку политически США используют такие активы для собственных целей, например, вводя ограничения на суммы.

Несмотря на общий тренд, экономисты скептически относятся к работе ЦБ России по снижению зависимости от США. Так, Валентин Катасонов в материале для Царьграда отметил, что освобождение от доллара оказалось "мыльным пузырём". Своими выводами эксперт делился в конце января по следам публикации отчёта Центробанка.

Если с цифрами, то так

Катасонов представил аналитику. Итак, из первых уст...

"Последний квартальный обзор охватывает период с середины 2018 года по середину 2019-го. На этом отрезке времени просматриваются некоторые любопытные тенденции, на которые я хотел бы обратить внимание.

Прежде всего в течение отчётного периода продолжалось наращивание общего объёма золотовалютных резервов. За год они выросли с 458,3 млрд до 516,8 млрд долларов. Прирост составил 58,5 млрд долларов, или 12,8%. Дополню картину последними данными о международных резервах, размещёнными на сайте Банка России. По состоянию на 10 января 2020 года они составили 557,5 млрд долларов. Т. е. с середины прошлого года резервы приросли дополнительно на 40,7 млрд долларов. Т. е. наблюдалось явное ускорение процесса накопления резервов. Даже грубая прикидка показывает, что при таких темпах уже в первой половине 2020 года международные резервы пробьют планку в 600 млрд долларов., т. е. будет превышен исторический максимум, равный 598,1 млрд долларов (зафиксирован 8 августа 2008 года).

Заметим, что такие ударные темпы наращивания резервов выглядят, мягко говоря, странно на фоне более чем скромных темпов роста российской экономики. Согласно предварительным оценкам того же Центробанка, прирост ВВП России в 2019 году составил около 1%. Мысленно прикидываю такой сценарий: те золотовалютные ресурсы, которыми за год приросли международные резервы (58,5 млрд долларов), направляются в российскую экономику в виде дополнительных инвестиций и дополнительных доходов населения (через повышение зарплат, пенсий, пособий и т. п.). Согласно моим подсчётам (их методику я оставлю за кадром), при таком сценарии российская экономика могла бы прирасти не на один процент, а по крайней мере на три. То есть прирост международных резервов оборачивается большими потерями для российской экономики. Неужели чиновники финансово-экономического блока правительства и Центробанка не осознавали этого очевидного "медицинского факта"?

Банк России любит для обоснования своей денежно-кредитной и валютной политики ссылаться на рекомендации и методики Международного валютного фонда. У фонда, между прочим, есть рекомендации, касающиеся оптимальной величины международных валютных резервов, которые должны иметь страны - члены МВФ. Они (резервы) должны обеспечивать покрытие импорта товаров и услуг страны за квартал (три месяца). У многих европейских стран и у США величина резервов ниже этого норматива, эквивалентна импорту за один-два месяца. А у России? Объём российского импорта за истёкший 2019 год, согласно предварительным оценкам, составил примерно 245 млрд долларов. Получается, что международные резервы России эквивалентны как минимум двухгодовому импорту страны. Перевыполнение норматива МВФ как минимум в 8 (восемь) раз! Денежные власти России (Минфин и Центробанк) решили стать "святее папы римского" (т. е. МВФ)! Никакого членораздельного объяснения курса на фанатичное наращивание международных резервов Минфин и Центробанк так и не сумели придумать. Кроме дурацких заявлений, что эти резервы призваны стать для России "подушкой безопасности". "Подушками" от внешних угроз и врагов Россия никогда не защищалась. Для защиты она использовала сильную и независимую национальную экономику, а также оружие.

Хотелось бы верить...

...что только что сформированное новое правительство Российской Федерации поймёт весь идиотизм доктрины "подушки безопасности" и займётся укреплением экономической независимости и мощи страны. Направляя валютную выручку от экспорта нефти, природного газа и других сырьевых товаров на закупку на мировом рынке машин и оборудования, необходимых для индустриализации страны. Другим валютным источником такой индустриализации должны стать международные резервы Российской Федерации".

США сами спровоцировали Россию на "золотой бунт"

Что касается тренда, антидолларовая политика действительно существует. Так, глобальную "золотую лихорадку", охватившую многие страны мира, возглавила Россия, которая диверсифицирует свои валютные резервы, сокращая долю американской валюты. И это самое правильное решение, считает гендиректор Euro Pacific Capital Питер Шифф.

"Доллар теперь ничем не обеспечен", - заявил он. Позицию Шифф озвучивал в беседе с американской редакцией RT. С другой стороны, его мнение неоригинально.

Дело в том, что на тенденцию избавления Москвы от долларовой зависимости обращают внимание на протяжении всех последних месяцев. Часть экспертов полагают, что шаги предприняты слишком поздно. Другие настаивают на безальтернативности - попросту иных вариантов у России и не было в условиях, когда США дали понять: они могут в любой момент ввести санкции и заблокировать капитал Москвы.

В первую очередь блокировку связывали с вложениями России в госдолг США. Москва старалась снижать закупку американских гособлигаций. И это было понятно. Директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков в беседе с Царьградом отмечал, сейчас наблюдаются большие риски с точки зрения американской экономики и американского долга. При этом на первом месте в числе крупнейших держателей госдолга остаётся Китай, который продолжает инвестировать в ценные бумаги США.

Вопросы внешней торговли Китая связаны опять же с теми инструментами, которые позволяют эту торговлю вести, - объяснял эксперт. - И США имеют огромнейшие инвестиции в реальный сектор экономики Китая. И конечно же, Китай имеет огромнейшие инвестиции в госдолг США. И товарооборот, который есть между странами, колоссальнейший. И в этом отношении позиция Китая достаточно понятна. А по поводу нас - у нас товарооборот не очень большой.

Эксперт отмечал, в современных реалиях присутствуют риски, связанные с санкционной политикой США. У России есть повод бояться за свои деньги, поскольку США могут обложить санкциями российские вложения в госдолг.