Освобождение не за горами? ПНС Ливии выдало Турции двух граждан России

Так называемое "Правительство национального согласия" (ПНС) Ливии приняло решение выдать властям Турции двух граждан России, которые были арестованы в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "Al-Hadas" со ссылкой на инсайдеров.

Речь идёт о сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиме Шугалее и Самере Хасане Али Суэйфане. Согласно предварительным данным, мужчины были доставлены в Стамбул ещё 18 июля.

О дальнейшем развитии событий пока сложно говорить, однако несколько дней назад представители ПНС передали российской стороне письменные заверения в том, что вопрос с освобождением сотрудников ФЗНЦ будет урегулирован в ближайшее время. Поэтому можно предположить, что контактирующая с Триполи Анкара выступит в роли посредника.

"МИД продолжит целенаправленную энергичную работу в этом направлении", - отметила пресс-секретарь российского дипведомства Мария Захарова.