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Освобождение не за горами? ПНС Ливии выдало Турции двух граждан России

20 июля 2020, 10:00  •  85 • Политика
Как сообщают СМИ, ПНС Ливии выдало Турции двух граждан России. Согласно предварительным данным, не за горами их освобождение, ибо в Триполи ранее выразили готовность урегулировать ситуацию.
Так называемое "Правительство национального согласия" (ПНС) Ливии приняло решение выдать властям Турции двух граждан России, которые были арестованы в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "Al-Hadas" со ссылкой на инсайдеров.
Речь идёт о сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиме Шугалее и Самере Хасане Али Суэйфане. Согласно предварительным данным, мужчины были доставлены в Стамбул ещё 18 июля.
О дальнейшем развитии событий пока сложно говорить, однако несколько дней назад представители ПНС передали российской стороне письменные заверения в том, что вопрос с освобождением сотрудников ФЗНЦ будет урегулирован в ближайшее время. Поэтому можно предположить, что контактирующая с Триполи Анкара выступит в роли посредника.
"МИД продолжит целенаправленную энергичную работу в этом направлении", - отметила пресс-секретарь российского дипведомства Мария Захарова.

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