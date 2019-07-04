Освобождение Минска

«Народ ликует, хотя очаги боя вспыхивают тут и там…»

75 лет назад от трёхлетней нацистской оккупации был освобождён Минск. Автору этих строк посчастливилось тесно общаться с маршалом бронетанковых войск О.А. Лосиком, чья 4-я гвардейская танковая бригада, входившая в состав легендарного 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса, первой на рассвете 3 июля 1944 г. ворвалась в столицу Белоруссии. Жаль, что сегодня молодёжь уже не услышит прославленного танкиста, удостоенного за освобождение столицы советской Белоруссии звания Героя Советского Союза.

Судьбе было угодно, свидетельствовал Олег Александрович, чтобы 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус генерал-майора А.С. Бурдейного оказался в авангарде освободительного рейда на Минск, а 4-я гвардейская танковая бригада сражалась на подступах к городу, на самом острие этого бронеавангарда. Впрочем, дело не в судьбе. Крутые повороты событий в ходе операции «Багратион» были во многом определены действиями командиров танковых формирований, которые выступали в роли подвижных групп танковых и общевойсковых армий.

Маршал рисовал выразительную картину боев за Минск. «Еще не рассвело, – вспоминал он, – когда вслед за боевым дозором танки 4 гв. тбр на большой скорости первыми ворвались на улицы Минска, с ходу сбивая заслоны врага. На восточной окраине мы разгромили охрану небольшого аэродрома, уничтожили при этом несколько штурмовых орудий и до батальона живой силы противника… Боевые машины, громыхая и лязгая гусеницами по мостовым, с ревом дизелей, пушечным огнем и пулеметно-автоматными очередями мчались по главной Советской (ныне проспект Ф. Скорины) и другим радиальным улицам, ведущим к центру… Когда от комбатов стали поступать донесения о действиях на улицах, я в 5 часов утра радировал командиру корпуса о том, что уже все подразделения 4-й гвардейской бригады ведут бои в черте города.

Близ городской электростанции мы вступили в яростный бой за мост через Свислочь. На спуске к реке образовалась большая пробка из вражеских автомашин с боеприпасами и военно-техническим имуществом, штабных автобусов и транспортеров. Немцы побросали их, пока наши танки беглым огнем уничтожали зенитную батарею с поставленными на прямую наводку орудиями, а затем вели поединки с «Фердинандами». Головному отряду 1-го батальона удалось поджечь три тяжелые самоходки и уничтожить свыше двухсот вражеских солдат и офицеров. У отбитого моста оставляем охрану и саперов с задачей быстро ликвидировать повреждения и обеспечить переправу основных сил бригады, а сами продолжаем пробиваться к Дому правительства и дальше, дальше...»

Некоторым подчинённым полковника Лосика очень помогло то, что они до войны жили или несли службу в Минске и его окрестностях, а теперь освобождали свою малую Родину. Механиком-водителем на танке командира 2-го батальона гвардии майора А. Радаева был минчанин гвардии старшина Валентин Белькевич. Правда, и ему поначалу было трудновато ориентироваться в городе: множество развалин сильно изменили облик улиц. На одном из перекрёстков встретился мальчишка лет четырнадцати, ответивший на уточняющий вопрос командира о местности так чётко и внятно, что Радаев недолго колебался и посадил в танк юного помощника. Тот досконально знал все улицы, ведущие к центру. У перекрёстка улиц Островского и Немиги экипаж уничтожил ещё одно орудие, и Т-34 устремился к площади Свободы. В центр города лихой комбат со своим экипажем прорвался первым. Над одним из уцелевших на площади зданий вскоре взвилось Красное знамя...

Вслед за батальонами в город вошли партизанские отряды. К активным действиям против врага на минских улицах приступили около 120 боевых групп минского подполья. Они выбивали засевшие в зданиях группы эсэсовцев, выкуривали их из подвалов, вылавливали на чердаках. Партизаны взяли на себя и организацию комендантской службы в освобождённых районах города, выставили охрану у важных объектов и складов с трофеями.

Разрозненные группы гитлеровцев ещё огрызались огнём из подвалов и с верхних этажей зданий, а на улицах уже стали появляться минчане. Пренебрегая опасностью, женщины, старики и подростки бросались к танкам: «Наши пришли!»

«Кто цветы кидает на броню, кто какие-то подарки, угощение протягивает, – вспоминал фронтовик. – Обнимают и целуют автоматчиков, поспешающих за боевыми машинами. Народ ликует, хотя очаги боя вспыхивают тут и там. Мы хорошо понимали нетерпение минчан – ведь и сами давно ждали этого дня и приближали его изо всех сил!»

К половине девятого все батальоны 4-й гвардейской танковой бригады пересекли город и вышли на его западную окраину. А к исходу дня 3 июля столица Белоруссии была очищена от фашистских оккупантов полностью.

…Минск освободили от захватчиков, но какой же объём восстановительных работ требовался, чтобы вернуть город к полноценной жизни! За три года оккупации немцы уничтожили свыше 400 тысяч мирных жителей. Были разрушены до 80% жилых домов, уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры. Маршал Советского Союза А.М. Василевский докладывал Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину: «5 июля я посетил Минск. Впечатление у меня осталось крайне тяжелым. Город сильно разрушен фашистами. Из крупных зданий враг не успел взорвать только дом белорусского правительства, новое здание ЦК КПБ, радиозавод и Дом Красной армии. Электростанция, железнодорожный вокзал, большинство промышленных предприятий и учреждений взорваны». О том же свидетельствовали и специалисты. «Разрушения Минска были потрясающими. Всюду видны были одни коробки и пепелища. Расчищены только проезды».

На восстановление города, вошедшего в СССР в первую десятку по степени разрушений в годы войны, были направлены крупные архитектурно-строительные коллективы, рабочие из многих советских республик. Сегодняшний красавец Минск – живое свидетельство не только ратного, но и трудового подвига наших отцов и дедов.