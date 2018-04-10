Освобождение Малороссии – решение проблем России

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В наш век тотальной глобализации человек ежедневно получает массу информации. Конечно, в основном это дезинформация, неполные сведения или пропаганда от тех, кто сейчас находится у власти. В Западной Европе главные медиа-ресурсы почти полностью подконтрольны нескольким корпорациям или личностям, настроенным против России и против Путина. Они хотят захватить весь мир и в экономическом, и политическом плане, и они понимают, что главные препятствия на их пути — Россия, Путин и Китай. Поэтому Россия в целом и президент Путин в частности осуждаются за все, и каждый день в основных западных «средствах массовой дезинформации» появляются новые обвинения.

Экономические проблемы на Западе, энергетический кризис, наплыв беженцев, кризис ЕС, война в Сирии, война в Йемене, турецкий кризис и, конечно, в первую очередь кризис в Новороссии/бывшей Украине — во всем обвиняют Россию. Я могу согласиться с последним пунктом, но, разумеется, не в том смысле, который вкладывают в обвинения западные медиа. Кризис мог быть разрешен в феврале 2014 года путем восстановления в правах президента Януковича (даже если он не был хорош). Или в апреле 2014 года путем выполнения обещаний президента Путина защитить народ Новороссии от нацистских атак. Или в августе 2014 года. Или в феврале 2015 года путем поддержки Армии Новороссии в освобождении всей Новороссии вместо отбрасывания их назад бессмысленными минскими соглашениями.

Ложь в западных СМИ (и части российских СМИ, подконтрольных либеральным предателям) так преувеличенна, нарочита и порой откровенно смешна, что все больше и больше людей понимают: это просто пропаганда. Но медиа-каналы продолжают упорствовать, считая людей глупцами. Ну, некоторые люди, действительно, глупы, но я верю, что большинству хватает смелости и интеллекта видеть сквозь ложь.

Вы даже представить себе не можете, какие статьи о России и президенте Путине циркулируют на Западе. Некоторые примеры: «Россия вымрет через 20 лет», «Россия оккупирует Европу в следующем году», «В российских начальных школах детей учат обращаться с оружием», «Россия в шаге от банкротства», «У России больше всего золота в мире». И о президенте: «Путин — богатейший человек в мире», «Путин потерял все свои деньги», «Путин убивает журналистов и оппозиционных политиков», «В России все решает Путин», «Путин — марионетка в руках олигархов» и т.д. Как вы видите, часто одна ложь противоречит другой, но на Западе лучший способ продать газету — написать о России или разместить на обложке фото президента Путина!

Конечно, многих вещей о президенте Путине мы не знаем: в руках Кремля 80% или 20% власти? Старается ли Путин одновременно удовлетворить и либеральных предателей/иностранных банкиров, и патриотов или ставит одну группу выше другой? Есть ли у него план относительно всего или он просто импровизирует? Но все эти вопросы, серьезно говоря, не имеют адресата!

Он был выбран, чтобы сделать все возможное для России и ее народа, т.е. ориентироваться на национальные интересы, а не потакать либеральным предателям или американцам. Поэтому, надеюсь, ответы на приведенные выше вопросы очевидны.

Путин может рассчитывать на поддержку 4 мощных групп: народа, армии, спецслужб и церкви. Эта поддержка базируется на убеждении и вере, но также и на том факте, что эти группы пострадают больше всего, если либеральные предатели снова придут к власти, как это было в ельцинские времена. Хорошо знать, что за президентом такие патриоты, как Иванов и Рогозин, которые помогут ему продолжать свою работу, и что на столь же высоких должностях нет либеральных предателей (я не считаю Медведева реальной угрозой или настоящим либеральным предателем, по крайней мере, пока).

На стороне либеральных предателей и банкиров много олигархов, но далеко не все — многие олигархи настроены патриотично. Также либеральные предатели и банкиры контролируют часть российских СМИ, но, опять-таки, не полностью, их влияние намного меньше, чем у их аналогов на Западе.

Патриотические силы понимают важность медиа и постоянно усиливают свои позиции в интернете и на ТВ. Это важная работа, которую нужно продолжать. Патриоты должны вывести на чистую воду предателей и помочь освободить президента от их влияния! Тогда мы разрешим все перечисленные выше кризисы и освободим Новороссию и Малороссию!

Освобождение Новороссии, Малороссии и Приднестровья — реальное решение многих серьезных проблем. Но чтобы достичь это, мы должны сначала освободить президента от предателей в Кремле и иностранных банкиров, которые его удерживают. И это может быть сделано путем реформатирования правительства и руководства Центробанка России, а также поддержки патриотов в России и Новороссии.

Николас Николаидес

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