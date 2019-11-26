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Освобождение малоимущих от налога на доходы оказалось "очень чувствительным" для Медведева
26 ноября 2019, 03:39 • 65 • Политика
Премьер России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение избавить малоимущих граждан России от налога на доход физических лиц путём введения необлагаемого минимума. По его словам, вопрос является "очень чувствительным".
Премьер отметил, что такое предложение прорабатывалось в кабмине, но над ним ещё нужно подумать.
По словам Медведева, проблема в том, каковы будут последствия таких решений, какие доходы выпадут и кого относить к малоимущим. "Это всегда тонкая история", - отметил политик.
В случае введения деления такого рода в налоговом законодательстве некоторые могут посчитать себя незаслуженно обойдёнными, опасается премьер. "Скажут: мы тоже небогатые, а с нас почему-то НДФЛ всё-таки решили брать, его сохранили", - пояснил Медведев.
"Это очень чувствительная тема", - заключил политик. Его слова цитирует "Парламентская газета" со ссылкой на РИА Новости.
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