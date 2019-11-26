Освобождение малоимущих от налога на доходы оказалось "очень чувствительным" для Медведева

Премьер отметил, что такое предложение прорабатывалось в кабмине, но над ним ещё нужно подумать.

По словам Медведева, проблема в том, каковы будут последствия таких решений, какие доходы выпадут и кого относить к малоимущим. "Это всегда тонкая история", - отметил политик.

В случае введения деления такого рода в налоговом законодательстве некоторые могут посчитать себя незаслуженно обойдёнными, опасается премьер. "Скажут: мы тоже небогатые, а с нас почему-то НДФЛ всё-таки решили брать, его сохранили", - пояснил Медведев.

"Это очень чувствительная тема", - заключил политик. Его слова цитирует "Парламентская газета" со ссылкой на РИА Новости.