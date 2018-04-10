Освобождение капитана «Норда» затянулось из-за дня рождения украинского чиновника

Освобождение арестованного капитана судна "Норд" Владимира Горбенко затянулось. Адвокаты не сразу смогли получить документы, подтверждающие внесение залога, потому что... руководитель судебной администрации опоздал на работу после бурного празднования дня рождения.

- Сегодня в 8.30 адвокаты направились к зданию судебной администрации для того, чтобы забрать документы, подтверждающие получение залога. Однако в первый рабочий день руководства на месте не оказалось в связи с тем, что накануне он отмечал день рождения. По закону после внесения залога человек должен был быть незамедлительно отпущен. Однако, несмотря на внесение залога в пятницу, этого не произошло, - рассказала КП-Крым представитель судовладельца Анна Шевелева.

По ее словам, Горбенко перевели из изолятора временного содержания в СИЗО, и процедура вызволения капитана осложнилась.

- К делу подключили уполномоченного по правам человека, но документы по подтверждению залога получены только в 11.30. Адвокаты направились в СИЗО, - заключила Анна Шевелева.

- Надеемся, что это не злой умысел, а бюрократические проволочки. [Украинские чиновники] сами себе понапридумывали какие-то непонятные процедуры. Вот, бегаем, мечемся по городу, пытаемся что-то сделать, чтобы [освобождение] произошло как можно скорее, - рассказал КП-Крым адвокат Дмитрий Щербина.

Севшим измученным голосом он описал процедуру получения документов:

- В начале [в СИЗО говорят] дайте нам, пожалуйста, справку - подтверждение с государственной судебной администрации (о получении залога, - ред.), потому что в пятницу мы не успели взять: был конец рабочего дня. Хорошо, сегодня поехали. У начальника день рождения, долго не было на рабочем месте. Уже там даже побежали к представителю уполномоченного по защите прав человека, она набрала (начальника судебной администрации по телефону, - ред.), уже примчался этот начальник, дали нам эту справку, поехали в СИЗО, а те говорят: о, класс, а теперь мы сделаем свой запрос - на всякий случай. Ну, вот, делают.

Когда Владимира Горбенко все же выпустят из СИЗО, адвокат предполагать не берется.

За время нахождения под стражей капитан уже перенес два гипертонических криза. Врачи опасаются инфаркта.

Освобождение капитана «Норда» затянулось из-за дня рождения украинского чиновника 00:00 00:00

Как сообщалось, остальные девять членов экипажа судна "Норд" дают показания в СБУ: они проходят в качестве свидетелей по уголовному делу, которое украинские правоохранители возбудили в отношении Владимира Горбенко. Его обвиняют в нарушении порядка въезда и выезда с "оккупированной территории", как в Украине именуют Крым.

Крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Киева немедленно освободить всех членов экипажа российского судна.