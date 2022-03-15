Освобождена целая область Украины. На очереди Киев? Обстановку доложил военкор

Освобождена целая область Украины. Речь о Херсонской области, которая теперь полностью контролируется нашими войсками, как передали в Минобороны России. На очереди Киев? Обстановку в районе столицы Незалежной доложил военкор Валерий Рукобратский.

Минобороны России отчиталось, что Херсонская область Украины на данный момент полностью контролируется нашими войсками, передал ведущий "Первого русского" Никита Комаров в экстренном выпуске Царьграда.

Кроме того, был осуществлён прорыв фронта на севере ДНР - на донецко-горловском направлении. Ведущий эфира задался вопросом, как тем временем разворачиваются события вокруг украинской столицы.

Он поговорил об этом с военкором Царьграда Валерием Рукобратским, который сейчас как раз находится в Киевской области. Тот доложил, что в настоящее время продолжается последовательное наступление со стороны Чернигова.

А те части, которые в первые дни операции начали двигаться к столице Незалежной с направления Чернобыльской АЭС, достигли Гостомеля и пока остановились в том районе.

Сейчас наши войска ждут, когда со стороны Чернигова подойдёт подкрепление, чтобы взять Киев в клещи с северной и северо-восточной сторон, - пояснил военный корреспондент.

Он предполагает, что таким образом продолжит дальше сжиматься кольцо окружения вокруг украинской столицы.